Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПБП)

Ультразвуковое исследование

Иногда КТ или МРТ или генетическое исследование

Диагноз поликистоз почек можно заподозрить у пациентов со следующими признаками:

Семейный анамнез заболевания

Типичная клиническая картина

Случайно выявленные при визуализирующих методах исследования кисты

Необходимо консультировать пациентов до назначения диагностических процедур, особенно при бессимптомном течении. Например, многие авторитетные специалисты не рекомендуют обследование молодых пациентов с отсутствием симптомов, потому что в этом возрасте не существует эффективного болезнь-модифицирующего лечения, а диагностика оказывает потенциальное негативное влияние на настроение и получение полиса страхования жизни на выгодных условиях.

Диагноз обычно устанавливается с помощью методов визуализации, демонстрирующих распространенные и билатеральные кистозные изменения в почках, которые как правило увеличены и имеют "изъеденный молью" вид из-за кист, которые замещают функциональную ткань. Эти изменения развиваются с возрастом и редко обнаруживаются у молодых пациентов.

Первым исследованием обычно проводится УЗИ. У пациентов с семейным анамнезом АДПКП, ультразвуковые критерии (основанные на возрасте и количестве почечных кист) используются для диагностики или исключения АДПКП. Визуализирующие критерии у пациентов с отрицательным или неизвестным анамнезом не установлены. После установления диагноза АДПКП часто выполняют КТ или МРТ. Для выявления кист КТ и МРТ более чувствительны, чем ультразвук, и могут быть полезны в сомнительных случаях, а также для измерения объема кист и почек, что может иметь прогностическое значение.

Проводятся общий анализ мочи, функциональные почечные пробы и общий анализ крови, однако их результаты неспецифичны.

Поликистоз Почек Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Осевая проекция КТ при поликистозе почек Изображение © Springer Science+Business Media

В анализе мочи можно определить умеренную протеинурию и микроскопическую или макроскопическую гематурию. Макрогематурия может быть вызвана сместившимся камнем или кровоизлиянием из разорвавшейся кисты. Пиурия часто возникает даже без бактериальной инфекции; таким образом, диагностика инфекции должна подтверждаться результатами бакпосева и клиническими данными (например, дизурией, лихорадкой, болями в боку), а также данными анализа мочи. Изначально, уровни азота мочевины крови и креатинина нормальные или только слегка повышены, особенно при наличии артериальной гипертензии. Иногда в общем анализе крови выявляется полицитемия.

Пациентам с симптомами мозговой аневризмы требуется КТ высокого разрешения или МР-ангиография. Тем не менее, большинство экспертов не рекомендуют проведение рутинного обследования для диагностики аневризм сосудов головного мозга у бессимптомных пациентов. Рациональный подход предполагает проводить скрининговое обследование тех пациентов с аутосомально-доминантной поликистозной болезнью почек, которые имеют в семейном анамнезе случаи геморрагического инсульта и аневризмы сосудов головного мозга.

Генетическое исследование для определения генных мутаций при поликистозной болезни почек в настоящее время проводится в любом из следующих случаев:

Пациентам с подозрением на ПБП и без известного семейного анамнеза

Пациентам с сомнительными результатами визуализирующих методов исследования

Наиболее молодым пациентам (например, возраст моложе 30 лет, для которых результаты визуализирующих методов исследования часто сомнительные)

Генетическое консультирование рекомендовано родственникам пациентов с АДПБП 1-й степени родства.