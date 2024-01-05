Грибковые инфекции мочевыводящих путей

Грибковые инфекции мочевых путей в основном затрагивают мочевой пузырь и почки.

(См. также Инфекции мочевыводящих путей (ИМП): Введение [Introduction to Urinary Tract Infections (UTIs)]).

Род Candida, наиболее часто являющийся причиной заболевания, представляет собой нормальную комменсальную флору человека. Колонизация Candida отличается от инфекции тем, при инфекции развиваются тканевые реакции. Все инвазивные грибы (например, Cryptococcus neoformans, Aspergillus sp, Mucoraceae sp, Histoplasma capsulatum, Blastomyces sp, Coccidioides immitis) могут инфицировать почки в ходе системной или диссеминированной грибковой инфекции. Само их присутствие указывает на инфекцию.

Инфекции нижних мочевых путей, вызванные Candida, обычно наблюдаются у пациентов с мочевыми катетерами после терапии антибиотиками, хотя кандидозные и бактериальные инфекции часто развиваются одновременно. Простатит, вызванный C. albicans, изредка наблюдается у больных сахарным диабетом, обычно после инструментальных манипуляций.

Кандидоз почек обычно возникает вследствие гематогенного распространения инфекции, чаще всего из желудочно-кишечного тракта. Восходящая инфекция возможна и встречается главным образом у пациентов с нефростомическими трубками, другими постоянными инвазивными устройствами и стентами. В группе высокого риска находятся пациенты с сахарным диабетом и иммунодефицитом вследствие опухоли, СПИДа, химиотерапии. Главным источником кандидемии у таких стационарных больных высокого риска является постоянный внутрисосудистый катетер. Пересадка почки увеличивает риск вследствие комбинации таких факторов, как постоянно стоящие катетеры, стенты, антибактериальная терапия и несостоятельность анастомозов, обструкция и иммуносупрессивная терапия.

Осложнения кандидозной инфекции могут включать эмфизематозный цистит или пиелонефрит и образование фрагментов грибкового мицелах в почечной лоханке, мочеточнике или мочевом пузыре. В последнем также могут формировать безоары. Может наблюдаться обструкция верхних или нижних мочевых путей. Могут формироваться некрозы сосочков, внутрипочечные и околопочечные абсцессы. Хотя функция почки часто снижается, при отсутствии постренальной обструкции тяжелая почечная недостаточность встречается редко.

Симптомы и признаки грибковой ИМП У большинства пациентов кандидурия бессимптомна. Непонятным остается, может ли присутствие Candida вызывать уретральные симптомы (небольшой зуд, дизурию, водянистые выделения) у мужчин. В редких случаях дизурия у женщин возникает вследствие кандидозного уретрита, но также она может быть обусловлена контактом мочи с периуретральными тканями, воспаленными из-за кандидозного вагинита. Среди инфекций нижних мочевых путей цистит, обусловленный Candida, может приводить к поллакиурии, императивным позывам, дизурии, болям в надлобковой области. Гематурия является распространенным явлением. У больных с плохо контролируемым диабетом возникает пневматурия вследствие развития эмфизематозного цистита. Грибковые массы и безоары могут вызывать симптомы инфравезикальной обструкции. У большинства больных с кандидозом почки гематогенного происхождения симптомы со стороны почек отсутствуют, но могут наблюдаться резистентная к антибиотикотерапии лихорадка, кандидурия и необъяснимое ухудшение функции почки. Элементы грибковых масс в мочеточнике и почечной лоханке часто обуславливают появление гематурии и обструкции почевых путей. Иногда некротический папиллит, внутри- и околопочечные абсцессы вызывают боль, лихорадку, артериальную гипертензию и гематурию. У пациентов может быть манифестация кандидозной инфекции и в других локализациях (например, центральной нервной системы, кожи, глаз, печени, селезенки).

Диагностика грибковых ИМП Посев мочи

Доказательство тканевой реакции (при цистите) или пиелонефрите Инфекция мочевыводящих путей, обусловленные Candida, подозревают у больных с предрасполагающими факторами и симптомами, указывающие на инфекцию мочевыводящих путей у всех больных с кандидемией. Candida необходимо включать в круг диагностического поиска у мужчин с симптомами уретрита лишь после того, как все другие причины уретрита исключены. Диагностика Candida кандидозных инфекций мочевыводящих путей производится при помощи посева, обычно мочи. Титр, при котором кандидурия отражает реальную Candida кандидозную инфекцию, а не просто колонизацию или контаминацию образца, остается неизвестным. Отличить колонизацию Candida от инфекции можно только при доказанной тканевой воспалительной реакции. Цистит обычно диагносцируют у больных высокого риска с кандидурией по присутствию воспаления мочевого пузыря или ирритативной симптоматики, о которых свидетельствует пиерия. Цистоскопия и ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря может помочь в выявлении безоаров и обструкции. Почечный кандидоз предполагают у пациентов с кандидурией, пассажем грибковых комков или факторами риска, особенно при наличии лихорадки. Тяжелая почечная недостаточность указывает на постренальную обструкцию. Визуализация мочевых путей может помочь в выявлении степени поражения. Посевы крови на Candida часто остаются отрицательными. Необъяснимая кандидурия должна быть основанием к обследованию мочевых путей на предмет анатомических аномалий.

Лечение грибковых ИМП Только у больных с симптомами и относящихся к группе высокого риска

Флуконазол или, для резистентных микроорганизмов, амфотерицин В; иногда добавляется флуцитозин Грибковая колонизация катетеров не требует лечения. Бессимптомная кандидурия редко требует терапии. Кандидурию следует лечить в следующих случаях: У больных с наличием симптомов

У пациентов с нейтропенией

У больных с трансплантированной почкой

У больных, которым проводятся эндоскопические манипуляции Мочеточниковые стенты и катетеры Фолея необходимо удалять (при возможности). При цистите с наличием симптомов лечение состоит в приеме флуконазола в дозе 200 мг перорально 1 раз в день. При пиелонефрите является предпочтительным назначение флуконазола в дозе 200–400 мг перорально 1 раз в день. Длительность терапии в обоих случаях должна составлять 2 недели. Для грибков, устойчивых к флуконазолу, рекомендуется использовать амфотерицин B. При резистентном пиелонефрите флуцитозин в дозе 25 мг/кг перорально 4 раза в день добавляют к схеме, если пациенты имеют адекватную почечную функцию; если нет, то доза должна быть изменена на основе клиренса креатинина (см. Противогрибковые препараты). Флуцитозин может помочь в эрадикации кандидурии, обусловленной отличными от albicans видами Candida; тем не менее, при монотерапии может быстро развиться устойчивость. Ирригация мочевого пузыря амфотерицином В может временно устранять кандидурию, но больше не показана при цистите или пиелонефрите. Даже при видимо эффективной местной или системной противогрибковой терапии рецидивы случаются часто, и их вероятность увеличивается по мере увеличения длительности стояния мочевых катетеров. Клинический опыт использования вориконазола для лечения инфекций мочевых путей является недостаточным.