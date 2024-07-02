Медицинские аспекты долгосрочной заместительной терапии почечной недостаточности

Гиперфосфатемия – следствие задержки фосфатов в результате низкой скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – увеличивает риск кальцификации мягких тканей, особенно коронарных артерий и клапанов сердца. Это также стимулирует развитие вторичного гиперпаратиреоза. Пациентам с гиперфосфатемией следует избегать продуктов с высоким содержанием фосфатов. Фармакологическое лечение включает фосфат-связывающие препараты на основе кальция, фосфат-связывающие препараты без содержания кальция или ингибирование всасывания фосфатов.

Фосфат-связывающие препараты на основе кальция включают карбонат кальция, который принимают перорально 3 раза в день во время еды, и ацетат кальция, который также принимают перорально 3 раза в день во время еды. Они являются более дешевыми, чем другие фосфат-связывающие препараты, но могут вызвать кальцификацию сосудов, а также гиперкальциемию.

Не содержащие кальций фосфат-биндеры включают в себя севеламера карбонат, лантана карбонат, сукроферрина оксигидроксид или железа цитрат, которые принимают с каждым приемом пищи. Использование фосфат-биндеров, не содержащих кальция, связано с 22%-ным снижением смертности от всех причин по сравнению с использованием фосфат-биндеров на основе кальция (3). Некоторым пациентам (например, госпитализированным с острым повреждением почек и очень высокой концентрацией фосфата в сыворотке крови) требуется добавление фосфатсвязывающих препаратов на основе алюминия, но их следует использовать только в качестве краткосрочного лечения (например, 1–2 недели по мере необходимости) во избежание токсического воздействия алюминия (4).

Тенапанор ингибирует всасывание фосфатов в желудочно-кишечном тракте и может быть использован в качестве дополнительной терапии у пациентов с неадекватным ответом на фосфат-биндеры (5). Потенциальным побочным эффектом является диарея.