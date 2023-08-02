Орхит – это воспаление яичка, обычно вследствие инфицирование вирусом эпидемического паротита. Симптомы включают боль в яичке и его отек. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение является симптоматическим. Антибиотики назначают, только если определяется бактериальная инфекция.

Изолированный орхит (т.е. инфекция, ограниченная яичком) практически всегда имеет вирусную этиологию, при этом большинство случаев связаны с вирусом эпидемического паротита. Редкие причины включают врожденный сифилис, туберкулез, лепру, эховирусную инфекцию, лимфоцитарный хориоменингит, инфекцию вирусом Коксаки, инфекционный мононуклеоз, инфекцию вирусом ветряной оспы и арбовирусами группы В. Причиной большинства случаев бактериального орхита является тяжелый бактериальный эпидидимит, распространяющийся на яички (орхоэпидидимит).

Орхит развивается у 20–25% мужчин с эпидемическим паротитом, 80% случаев наблюдаются у больных в возрасте младше 10 лет. В двух третях наблюдений процесс односторонний, в одной трети – двусторонний. У шестидесяти процентов больных с орхитом, обусловленным вирусом эпидемического паротита, развивает атрофия как минимум одного яичка. Вероятность атрофии не взаимосвязана с исходной фертильностью или с тяжестью орхита. Частота появления новообразований, по-видимому, не увеличивается. Односторонний орхит впоследствии снижает фертильность у четверти, а двусторонний – у двух третей мужчин.

Орхоэпидидимит Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Симптомы и признаки орхита Односторонний паротитный орхит развивается остро в течение 4–7 дней после воспаления околослюнных желез. В 30% случаев заболевание распространяется на второе яичко через 1–9 дней. Боль может иметь любую степень выраженности. Помимо боли и отека яичек могут развиться системные проявления, такие как недомогание, лихорадка, тошнота, головная боль и боли в мышцах. При осмотре яичек выявляют болезненность, увеличение и уплотнение желез, а также отек и покраснение кожи мошонки. Другие инфекционные агенты вызывают подобные симптомы, скорость развития и интенсивность которых зависят от их патогенности.

Диагностика орхита Клиническое обследование и отдельные методы исследования

Цветная допплерография для исключения других причин острой боли и отека мошонки На диагноз орхита обычно указывают анамнестические данные и результаты физикального осмотра. Срочная дифференциальная диагностика орхита от перекрута яичка и других причин острой боли и отека в мошонке производится с помощью допплерографии. Паротитная инфекция может быть подтверждена выявлением сывороточных антител иммунофлуоресцентным методом. Другие инфекционные агенты можно определить при посеве мочи и серологических исследованиях.