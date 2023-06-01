Иммуноглобулин А IgA-нефропатия представляет собой накопление IgA-иммунных комплексов в клубочках, проявляющееся медленно прогрессирующей гематурией, протеинурией и часто почечной недостаточностью. Диагностика основывается на результатах анализа мочи и биопсии почек. Лечение включает ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), кортикостероиды и иногда другие иммунодепрессанты. Прогноз в целом благоприятный.

(См. также Обзор нефритического синдрома).

IgA-нефропатия – это нефритический синдром, форма хронического гломерулонефрита, характеризующаяся накоплением IgA- иммунных комплексов в клубочках. Это наиболее распространенная форма гломерулонефрита во всем мире. Она встречается в любом возрасте, пик заболеваемости в подростковом возрасте и у 20-летних; мужчины заболевают в 2–6 раз чаще, чем женщины; заболевание больше распространено среди представителей европеоидной и азиатской рас, чем среди афроамериканцев. Распространенность почечных отложений IgA составляет 5% в Соединенных Штатах, 10–20% в Южной Европе и Австралии и 30–40% в Азии. Однако не у всех людей с отложениями IgA развивается клиническая картина заболевания.

Причина неизвестна, но данные свидетельствуют о том, что может существовать несколько механизмов, в том числе:

Увеличение продукции IgA1

Гликозилирование дефектного IgA1 создает повышенное связывание с мезангиальными клетками

Уменьшение клиренса IgA1

Нарунения иммунной системы слизистой оболочки

Избыточная выработка цитокинов, стимулирующих пролиферацию мезангиальных клеток

Также описан семейный характер заболеваемости, что свидетельствует о генетической природе заболевания, по крайней мере в некоторых случаях.

Почечная функция исходно сохранена, но могут развиваться признаки почечного заболевания. У некоторых пациентов болезнь проявляется острой почечной недостаточностью или хронической болезнью почек, тяжелой артериальной гипертензией или нефротическим синдромом.

Симптомы и признаки IgA-нефропатии Самыми распространенными проявлениями являются постоянная или рецидивирующая макрогематурия или бессимптомная микрогематурия с умеренной протеинурией. Боль в боку и умеренная лихорадка могут сопровождать острые приступы. Другие симптомы обычно не выражены. Макрогематурия обычно начинается через 1 или 2 дня после лихорадки на фоне заболеваний слизистых оболочек (верхних дыхательных путей, пазух, кишечника), имитируя острый постинфекционный гломерулонефрит, за исключением более раннего начала гематурии, (совпадающего с лихорадкой или следующего непосредственно за ней). Когда это происходит при заболевании верхних дыхательных путей, ее иногда называют синфарингитной гематурией. Быстро прогрессирующий гломерулонефрит является первым проявлением заболевания у < 10% пациентов.

Диагностика IgA-нефропатии Общий анализ мочи

Биопсия почки Диагноз предполагается на основании следующих данных: Макрогематурия, особенно в течение 2 дней после лихорадки на фоне инфекции слизистой оболочки или боли в боку

Случайно выявленные отклонения в анализе мочи

Иногда, быстро прогрессирующий гломерулонефрит При умеренных или тяжелых клинических проявлениях диагноз подтверждается при помощи биопсии. Анализ мочи выявляет микрогематурию, обычно с дисморфными эритроцитами и время от времени эритроцитарными цилиндрами. Умеренная протеинурия (< 1 г/день) типична и может встречаться без гематурии; нефротический синдром развивается менее, чем у 20% пациентов. Концентрации креатинина плазмы крови обычно в норме. IgA-нефропатия (мезангиальное отложение IgA) Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). IgA-нефропатия (мезангиальная экспансия) Изображение Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org). Биопсия почек показывает гранулярные включения IgA и комплемента (СЗ) при иммунофлюоресцентном окрашивании в расширенном мезангии с очагами сегментарных пролиферативных или некротических изменений. Важно отметить, что мезангиальные отложения IgA неспецифичны и встречаются также и при многих других заболеваниях, включая иммуноглобулин А-васкулит, цирроз печени, воспалительные заболевания кишечника, целиакию, псориаз, ВИЧ-инфекцию, рак легких и некоторые системные ревматические заболевания. Отложения IgA в клубочках почек является основным признаком иммуноглобулин A-васкулита, а по результатам биопсии патология может быть неотличима от IgA-нефропатии, что дает основания предполагать, что иммуноглобулин А-васкулит может быть системной формой IgA-нефропатии. Однако иммуноглобулин А-васкулит клинически отличается от IgA-нефропатии, обычно проявляясь гематурией, пурпурной сыпью, артралгиями и болями в животе. Необходимости в проведении других иммунологических тестов сыворотки обычно нет. Концентрации комплементов обычно в норме. Концентрация IgA может быть повышена, также могут присутствовать циркулирующие комплексы IgA-фибронектин; однако эти данные не позволяют установить точный диагноз.

Лечение IgA-нефропатии Часто применяются ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокаторы рецепторов ангиотензина-II (БРА) при гипертензии, уровне сывороточного креатинина > 1,2 мг/дл (106,08 мкмоль/л), или макроальбуминурии (содержание белка в моче > 300 мг/день), а также при целевом содержании белка в моче < 500 мг/день

При персистирующей протеинурии, несмотря на ингибирование ангиотензина, может быть добавлен ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2)

При прогрессирующем заболевании, включая повышение протеинурии, особенно в нефротическом диапазоне, и возрастании уровня сывороточного креатинина используются кортикостероиды

Кортикостероиды и циклофосфамид при пролиферативном повреждении или быстро прогрессирующем гломерулонефрите

Трансплантация - на поздних стадиях заболевания. Пациенты, имеющие нормальное АД с интактной функцией почек (уровень сывороточного креатинина < 1,2 мг/дл [106,08 мкмоль/л]) и только незначительной протеинурией (< 0,5 г/день) обычно не нуждаются в лечении помимо ингибирования ангиотензина (ингибитором АПФ или блокаторами рецепторов ангиотензина) и ингибитора НГКТ-2. Пациентам с почечной недостаточностью или более тяжелой протеинурией и гематурией обычно предлагают кортикостероиды, которые должны быть начаты до развития выраженной почечной недостаточности. Ингибирование ангиотензина при Ig A-нефропатии Ингибиторы АПФ или АРА II используются на том основании, что они снижаютартериальное давление, уменьшают протеинурию и выраженность гломерулярного фиброза. Пациенты с генотипом DD гена АПФ могут находиться под бо́льшим риском прогрессирования болезни, однако также могут с большей вероятностью лучше реагировать на ингибиторы АПФ или БРА. Для пациентов с артериальной гипертензией ингибиторы АПФ или БРА являются антигипертензивными препаратами выбора даже при относительно умеренной выраженности хронической болезни почек. Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа Ингибитор SGLT2 может также использоваться у пациентов с протеинурией на фоне IgA-нефропатии, которая не купируется ингибиторами АПФ или БРА. В предварительно проведенном анализе подгрупп пациентов с IgA-нефропатией ингибиторы НГЛТ-2 (которые улучшают результаты у пациентов с протеинурией, обусловленной диабетической болезнью почек) снижали риск прогрессирования хронической болезни почек (1). Кортикостероиды и иммуносупрессанты при IgA нефропатиии Для пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания (т.е. протеинурией ≥ 1 г/день, расчетной скоростью клубочковой фильтрации [рСКФ] 20–120 мл/мин на 1,73 м2 после по крайней мере 3 месяцев поддерживающей терапии) было показано, что кортикостероиды замедляют скорость прогрессирования заболевания до почечной недостаточности (2). Прием более высоких доз кортикостероидов связан с более серьезными нежелательными явлениями (например, с инфекцией, требующей госпитализации). Среди экспертов нет единого мнения относительно оптимального режима приема кортикостероидов. Один из протоколов использует метилпреднизолон 1 г внутривенно 1 раз в день в течение 3 дней в начале 1-го, 3-го и 5-го месяца в сочетании с преднизолоном 0,5 мг/кг перорально через день в течение 6 месяцев. В другой схеме лечения используется преднизон, начиная с 1 мг/кг перорально 1 раз в день, с постепенным снижением дозы в течение 6 месяцев. Из-за риска побочных эффектов, кортикостероиды, вероятно, должны быть в резерве для пациентов с любым из следующего: Усиление или персистенция протеинурии (> 1 г/день), особенно в диапазоне нефротической протеинурии, несмотря на максимально интенсивную терапию ингибитором АПФ или БРА

Повышающийся уровень сывороточного креатинина Комбинации кортикостероидов и циклофосфамида внутривенно в сочетании с преднизоном перорально используются при болезни тяжелой степени, такой как пролиферативная или серповидная (быстро прогрессирующая) нефропатия. Доказательства в пользу использования мофетил микофенолата являются противоречивыми; он не должен применяться в качестве терапии первой линии. Ни один из этих препаратов, однако, не предотвращает рецидива у пациентов после трансплантации. Следует также избегать использования иммуносупрессивной терапии для пациентов с прогрессирующей фиброзной болезнью почек, которая является необратимой. Другие варианты лечения Хотя для снижения избыточной продукции IgA и ингибирования мезангиальной пролиферации были предприняты и другие меры, данные, подтверждающие их применение, ограничены или отсутствуют, и ни одна из них не может быть рекомендована для планового лечения. К этим вмешательствам относятся исключение из диеты глютена, молочных продуктов, яиц и мяса; тонзиллэктомия; в/в введение иммуноглобулина в дозе 1 г/кг 2 дня в месяц в течение 3 месяцев с последующим в/м введением иммуноглобулина 0,35 мл/кг 16,5%-го раствора каждые 2 недели в течение 6 месяцев – все это теоретически снижает продукцию IgA. Гепарин, дипиридамол и статины – вот только несколько примеров ингибиторов пролиферации мезангиальных клеток in vitro. Для пациентов, у которых прогрессирует терминальная стадия заболевания почек, трансплантация почки является предпочтительнее диализа из-за улучшения долгосрочной безрецидивной выживаемости. Рецидив заболевания наблюдается примерно у 30% реципиентов трансплантатов (3). Справочные материалы по лечению 1. Wheeler DC, Toto RD, Stefánsson BV, et al: A pre-specified analysis of the DAPA-CKD trial demonstrates the effects of dapagliflozin on major adverse kidney events in patients with IgA nephropathy. Kidney Int 100(1):215-224, 2021. doi: 10.1016/j.kint.2021.03.033 2. Lv J, Wong MG, Hladunewich MA, et al: Effect of oral methylprednisolone on decline in kidney function or kidney failure in patients with IgA nephropathy: The TESTING randomized clinical trial. JAMA 327(19):1888-1898, 2022. doi: 10.1001/jama.2022.5368 3. Jäger C, Stampf S, Molyneux K, et al: Recurrence of IgA nephropathy after kidney transplantation: Experience from the Swiss transplant cohort study. BMC Nephrol 23(1):178, 2022. doi: 10.1186/s12882-022-02802-x

Прогноз при IgA-нефропатии IgA-ассоциированная нефропатия обычно прогрессирует медленно; почечная недостаточность и артериальная гипертензия развиваются в течение 10 лет у 15–20% пациентов. Прогрессия до терминальной стадии почечной недостаточности встречается в 25% случаев у пациентов после 20 лет заболевания. Если IgA-нефропатия диагностирована в детстве, прогноз обычно благоприятный. Однако постоянная гематурия неизменно приводит к артериальной гипертензии, протеинурии и почечной недостаточности. Факторы риска развития почечной недостаточности: Протеинурия > 1 г/день

Повышенный уровень креатинина в сыворотке

Неконтролируемая артериальная гипертензия

Стойкая микрогематурия

Выраженные гломерулярные или интерстициальные фиброзные изменения

Полулуния при биопсии