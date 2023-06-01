Мембранозная нефропатия обычно имеет идиопатический характер, однако может быть и вторичной в результате любой из нижеследующих причин:

Лекарственные препараты (например, золототерапия, пеницилламин, нестероидные противовоспалительные препараты [НПВС])

Инфекции (например, вирусный гепатит В или С, сифилис, ВИЧ-инфекция)

Аутоиммунные заболевания (например, cистемная красная волчанка [СКВ])

Тиреоидит

Рак

Паразитарные заболевания (например, малярия, шистосомоз, лейшманиоз)

В зависимости от возраста пациента, у 4–20% из них имеются злокачественные новообразования, такие как солидный рак легких, толстого кишечника, желудка, молочной железы или почки; ходжкинская или неходжкинская лимфома; хронический лимфоцитарный лейкоз и меланома.

Мембранозная нефропатия редко встречается у детей и, как правило, обусловлена вирусной инфекцией гепатита В, СКВ или аутоиммунным заболеванием щитовидной железы.

Тромбоз почечных вен наиболее часто встречается при мембранной нефропатии и, как правило, бессимптомный, но может проявляться коликами в боку, гематурией и гипертензией. Он может прогрессировать в легочную эмболию.