Стеноз и окклюзия почечных артерий

Клиническая настороженность

Визуализация

Диагноз можно предполагать у больных с почечной недостаточностью и:

Симптомами острой окклюзии почечных артерий

Симптомами или признаками тромбоэмболии

Гипертензия, которая начинается в возрасте до 30 лет без наличия в семейном анамнезе гипертензии

Тяжелая или резистентная гипертензия

Необъяснимое повышение уровня креатинина и/или острое повышение уровня креатинина по крайней мере на 50% после введения ингибитора ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) или блокатора рецепторов ангиотензина II (БРА)

Стеноз почечной артерии (цифровая субтракционная ангиография) Изображение Image provided by Jan N. Basile, MD.

Исследование крови и мочи производят с целью подтверждения наличия почечной недостаточности. Диагноз подтверждается при визуализирующих исследованиях (см. таблицу Визуализирующие методы при диагностике стеноза или окклюзии почечных артерий). Применение тех или иных методов определяется состоянием почечной функции и другими особенностями больного, а также доступностью метода.

Иногда исследования (КТ-ангиография, артериография, цифровая субстракционная ангиография) требуют введения внутривенно ионного рентгеноконтрастного препарата, который может быть нефротоксичным; этот риск меньше при использовании неионных гипо- или изоосмолярных контрастных веществ, которые сейчас широко распространены (см. Радиографический контрастых веществ и контраст реакций). Магнито-резонансная ангиография (МРА) требует использования контраста на основе гадолиния; у пациентов с тяжелой хронической почечной недостаточностью гадолиниевые контрастные препараты связаны с риском системного нефрогенного фиброза, заболевания, которое очень напоминает системный склероз и для которого отсутствуют эффективные методы лечения.

Когда результаты других исследований неинформативны или отрицательны, но вероятность окклюзии остается высокой исходя из клинических данных, для окончательной диагностики требуется артериография. Также она может понадобиться до интервенционных вмешательств.

Таблица Визуализирующие методы при диагностике стеноза или окклюзии почечных артерий Таблица

Когда предполагают тромбоэмболическое поражение, может потребоваться проведение электрокардиографии (для выявления фибрилляции предсердий) и лабораторные исследования гемостаза для идентификации излечимых источников эмболии. Для выявления атероматозных поражений в восходящей аорте и ее грудном отделе, а также сердечных источников тромбов и вегетаций на клапанах выполняется чреспищеводная эхокардиография.

Исследование крови и мочи не имеет самостоятельного диагностического значения, однако выполняется для подтверждения почечной недостаточности, на которую указывают повышенный уровень креатинина, азота мочевины и гиперкалиемия. Также могут иметь место лейкоцитоз, макро- или микрогематурия и протеинурия.