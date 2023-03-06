Острый некроз коркового вещества почек

Исследование с визуализацией или биопсия почек

Диагноз предполагают, когда типичные симптомы наблюдаются у больных с патологией, которая может быть потенциальной причиной заболевания.

Диагноз обычно устанавливают с помощью УЗИ или КТ. Биопсия почки выполняется только в тех случаях, когда диагноз остается неясен и отсутствуют противопоказания к ней. Она дает возможность окончательной диагностики и получения прогностической информации.

Анализ мочи, общий анализ крови (ОАК), исследование уровня электролитов в сыворотке крови, пробы печени и функции почек выполняются у всех больных. Эти исследования обычно подтверждают наличие дисфункции почек (на которую, например, указывает повышение уровня креатинина и азота мочевины, гиперкалиемия) и могут позволить предположить причину. В зависимости от причины также могут присутствовать выраженные электролитные нарушения (например, гиперкалиемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия). В общем анализе крови (ОАК) часто определяется лейкоцитоз (даже когда причиной не является сепсис) и может выявиться анемия и тромбоцитопения, если причиной является гемолиз, диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС) или сепсис. Уровни трансаминаз могут быть повышены при относительной гиповолемии (например, при септическом шоке, послеродовых кровотечениях). Если подозревают ДВС, выполняют исследование показателей гемостаза. При нем может быть выявлена гипофибриногенемия, повышение концентрации продуктов деградации фибрина и увеличение соотношения протромбинового времени (ПВ)/МНО и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). При анализе мочи обычно выявляется протеинурия и гематурия.