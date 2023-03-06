Острый некроз коркового вещества почек – это разрушение корковой ткани, возникающее вследствие повреждения почечных артериол и ведущее к острой почечной недостаточности. Это редкое заболевание обычно встречается у новорожденных и у беременных или недавно родивших женщин с сепсисом или осложнениями беременности. Симптомы и признаки включают макрогематурию, боль в поясничной области, уменьшение количества выделяемой мочи, лихорадку, симптомы уремии. Могут преобладать симптомы первопричинного заболевания. Диагноз ставится на основании результатов УЗИ, КТ или биопсии почки. Смертность в течение 1 года составляет более 20%. Лечение направлено на первопричинное заболевание и сохранение почечной функции.
При остром некрозе коркового вещества почек, которое может быть очаговым или диффузным, двустороннее повреждение почечных артериол приводит к разрушению корковой ткани и острой почечной травме. В итоге корковая ткань подвергается кальцификации. Юкстамедуллярная часть коркового вещества, мозговое вещество и подкорковая зона остаются интактными.
Этиология кортикального некроза почек
Повреждение обычно обуславливается уменьшением перфузии почечных артерий вследствие сосудистого спазма, повреждений мелких сосудов или внутрисосудистого свертывания крови.
Около 10% случаев приходится на младенцев и детей. Осложнения беременности увеличивают риск этого заболевания у новорожденных и родильниц, так же, как и сепсис. Другие причины (например, диссеминированное внутрисосудистое свертывание [ДВС]) встречаются реже (см. таблицу Причины острого некроза коркового вещества почек).
Причины острого некроза коркового вещества почек
Группа пациентов
Причины
Новорожденные
Отслойка плаценты (вызывает около 50% случаев)
Врожденные заболевания сердца (тяжелые)
Дегидратация
Поступление крови плода в материнский кровоток
Гемолитическая анемия (тяжелая)
Асфиксия в родах
Тромбоз почечной вены
Дети
Дегидратация
Гемолитический уремический синдром
Беременные и родильницы
Осложения беременности (обуславливают > 50% случаев среди женщин): отслойка плаценты, эмболия околоплодными водами, внутриутробная смерть плода, предлежание плаценты, преэклампсия, послеродовой сепсис, маточные кровотечения
Сепсис (вызывает около 30% случаев)
Другие
Ожоги
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание
Медикаментозные средства (например, нестероидные противовоспалительные препараты)
Сверхострое отторжение почечного трансплантата
Переливание несовместимой крови
Использование нефротоксичных контрастных препаратов
Отравление (например фосфором, мышьяком)
Травма
Симптомы и признаки кортикального некроза почек
Наблюдаются макрогематурия, боль в поясничной области и иногда олигурия или внезапная анурия. Типична лихорадка, в дальнейшем развивается хроническая болезнь почек с артериальной гипертензией. Тем не менее эти симптомы часто перекрываются симптомами основного заболевания.
Диагностика острого кортикального некроза почек
Исследование с визуализацией или биопсия почек
Диагноз предполагают, когда типичные симптомы наблюдаются у больных с патологией, которая может быть потенциальной причиной заболевания.
Диагноз обычно устанавливают с помощью УЗИ или КТ. Биопсия почки выполняется только в тех случаях, когда диагноз остается неясен и отсутствуют противопоказания к ней. Она дает возможность окончательной диагностики и получения прогностической информации.
Анализ мочи, общий анализ крови (ОАК), исследование уровня электролитов в сыворотке крови, пробы печени и функции почек выполняются у всех больных. Эти исследования обычно подтверждают наличие дисфункции почек (на которую, например, указывает повышение уровня креатинина и азота мочевины, гиперкалиемия) и могут позволить предположить причину. В зависимости от причины также могут присутствовать выраженные электролитные нарушения (например, гиперкалиемия, гиперфосфатемия, гипокальциемия). В общем анализе крови (ОАК) часто определяется лейкоцитоз (даже когда причиной не является сепсис) и может выявиться анемия и тромбоцитопения, если причиной является гемолиз, диссеминированное внутрисосудистое свёртывание (ДВС) или сепсис. Уровни трансаминаз могут быть повышены при относительной гиповолемии (например, при септическом шоке, послеродовых кровотечениях). Если подозревают ДВС, выполняют исследование показателей гемостаза. При нем может быть выявлена гипофибриногенемия, повышение концентрации продуктов деградации фибрина и увеличение соотношения протромбинового времени (ПВ)/МНО и активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ). При анализе мочи обычно выявляется протеинурия и гематурия.
Лечение острого кортикального некроза почек
Лечение основного заболевания
Сохранение функции почек
Лечение направлено на основное заболевание и сохранение функции почек (например, путем раннего назначения гемодиализа).
Прогноз при кортикальном некрозе почек
Прогноз при остром некрозе коркового вещества почек раньше был плохим, смертность в течение первого года составляла более 50%. Сегодня при активной поддерживающей терапии удается добиться уменьшения смертности за 1-й год приблизительно до 20%; и около 20% выживших пациентов могут рассчитывать на частичное восстановление функции почек.
Основные положения
Острый некроз коркового вещества почек – это редкое заболевание, обычно возникающее у новорожденных и у беременных или недавно родивших женщин с сепсисом или осложнениями беременности.
Диагноз подозревают у пациентов из групп риска, у которых возникают типичные симптомы (например, макрогематурия, боль в боку, олигурия, лихорадка, гипертензия).
Подтвердить диагноз можно с помощью методов визуализации почек или биопсии почек.
Терапия направлена на первопричину заболевания.