Обзор экстрапирамидных и мозжечковых расстройств (Overview of Movement and Cerebellar Disorders)

Осуществление произвольных движений является возможным благодаря сложному взаимодействию кортикоспинальных (пирамидных) трактов, базальных ядер и мозжечка (центра координации движений), в совокупности позволяющих совершать гладкие, целенаправленные движения без сокращения ненужных мышц.

Пирамидные тракты проходят через пирамиды продолговатого мозга и соединяют кору полушарий большого мозга и двигательные ядра в стволе головного мозга и спинном мозге.

Экстрапирамидная система представлена базальными ядрами (хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и черная субстанция). Они расположены глубоко в переднем и ростральном среднем мозге. Волокна базальных ганглиев следуют преимущественно через структуры таламуса к коре больших полушарий (см. рисунок Базальные ганглии). В базальные ганглии интегрированы две основные двигательные функции:

Оперативное обучение (двигательные задачи)

Выбор задачи (одиночная, двойная или множественная, как, например, при ходьбе и разговоре)

Развитие большинства двигательных расстройств связано с нарушением функций экстрапирамидной системы, поэтому иногда их обозначают как «экстрапирамидные расстройства».

Базальные ганглии: корональная (фронтальная) проекция 3D модель

Базальные ганглии: структура

Базальные ганглии