Обзор экстрапирамидных и мозжечковых расстройств (Overview of Movement and Cerebellar Disorders)

Осуществление произвольных движений является возможным благодаря сложному взаимодействию кортикоспинальных (пирамидных) трактов, базальных ядер и мозжечка (центра координации движений), в совокупности позволяющих совершать гладкие, целенаправленные движения без сокращения ненужных мышц.
Пирамидные тракты проходят через пирамиды продолговатого мозга и соединяют кору полушарий большого мозга и двигательные ядра в стволе головного мозга и спинном мозге.
Экстрапирамидная система представлена базальными ядрами (хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и черная субстанция). Они расположены глубоко в переднем и ростральном среднем мозге. Волокна базальных ганглиев следуют преимущественно через структуры таламуса к коре больших полушарий (см. рисунок Базальные ганглии). В базальные ганглии интегрированы две основные двигательные функции:
Оперативное обучение (двигательные задачи)
Выбор задачи (одиночная, двойная или множественная, как, например, при ходьбе и разговоре)
Развитие большинства двигательных расстройств связано с нарушением функций экстрапирамидной системы, поэтому иногда их обозначают как «экстрапирамидные расстройства».
Базальные ганглии
Классификация двигательных и мозжечковых расстройств
Двигательные нарушения обычно классифицируют на следующие группы:
Сниженная или замедленная подвижность (гипокинетические расстройства)
Повышенная подвижность (гиперкинетические расстройства)
Классическим и наиболее частым из гипокинетических расстройств является
К гиперкинетическим расстройствам относятся:
Хорея (в том числе гемибаллизм [быстрая хорея] и атетоз [медленная хорея])
Стереотипии
Акатизия
Тем не менее, эта классификация не учитывает наложения категорий (например, варианты тремора при болезни Паркинсона).
Мозжечковые нарушения иногда рассматриваются как гиперкинетические расстройства, часто сопровождающиеся туловищной, аппендикулярной атаксией и атаксией при ходьбе, с центральным нистагмом или без него, глазной саккадической дисметрией и нарушениями прослеживающих движений глаз.
Гиперкинетические расстройства
Гиперкинетические расстройства (см. рисунок Классификация распространенных гиперкинетических расстройств и таблицу Гиперкинетические расстройства) могут быть
Ритмичными
Неритмичными
Ритмичные гиперкинезы представлены в основном первичными формами тремора – регулярными альтернирующими или осцилляторными движениями, наблюдающимися, как правило, в покое, при сохранении положения тела, и/или при попытке совершить какое-либо движение. Тем не менее, в некоторых случаях даже ритмичный тремор оказывается нерегулярным, например, тремор при дистонических расстройствах.
Неритмичные гиперкинетические расстройства могут быть:
Медленными (например, атетоз)
Стойкими (например, дистонии)
Быстрыми (например, миоклонус, хорея, тики, гемибаллизм)
Быстрые неритмические гиперкинетические расстройства могут быть
Подавляемыми (например, тики)
Неподавляемыми (например, гемибаллизм, хорея, миоклонии)
Атетоз может сочетаться с хореей в виде так называемого «хореоатетоза». Хорея - наиболее типичное двигательное расстройство при болезни Хантингтона.
Множественные двигательные и голосовые тики отличают синдром Туретта.
Классификация часто встречающихся гиперкинетических расстройств
Гиперкинетические расстройства
Вид гиперкинеза
Причины
Описание
Акатизия (двигательное беспокойство)
Болезнь Паркинсона, черепно-мозговая травма, энцефалит
Нейролептики, некоторые противорвотные средства, антидепрессанты, блокаторы кальциевых каналов
Пациенты с акатизией не могут оставаться на месте; у них возникает потребность непрерывно двигаться (например, раскачивание вперед, раскачивания вбок).
Болезнь Хантингтона, энцефалит, печеночная энцефалопатия
Лекарственные препараты и вещества (например, кокаин, амфетамины, нейролептики)
Движения неритмичные, замедленные, извивающиеся и червеобразные (змеевидные), преимущественно в дистальных мышцах; переменные положения проксимальных отделов конечностей создает впечатление плавного потока движений.
Болезнь Хантингтона, гипертиреоз, гипопаратиреоз, гипергликемия и, реже, гипогликемия, паранеопластические синдромы, системная красная волчанка (СКВ) поражение ЦНС, другие аутоиммунные заболевания, ревматическая лихорадка, опухоли или инфаркты хвостатого ядра или скорлупы
Беременность (чаще у женщин, перенесших ревматическую лихорадку)
Лекарственные препараты и вещества, которые могут вызвать хорею (например, леводопа, фенитоин, кокаин, оральные контрацептивы)
Препараты, которые могут вызвать позднюю дискинезию (например, нейролептики)
Движения являются непроизвольными, плавными и не подавляемыми, переходя от одного места к другому, прежде всего в дистальных мышцах или лице.
Иногда патологические движения замаскированы наполовину целенаправленными, так что их непроизвольный характер понять трудно.
Хорея нередко сочетается с атетозом (хореоатетоз).
Дистонии
Первичные (идиопатические)
Дегенеративные или метаболические поражения (например, болезнь Вильсона, нейродегенерации с накоплением железа в мозге [NBIA], такие как пантотенаткиназа-ассоциированная нейродегенерация вследствие мутации в локусе PANK2 [ранее называемая болезнью Галлервордена-Шпатца], различные липидозы, рассеянный склероз, детский церебральный паралич, инсульт, гипоксия головного мозга)
Применение лекарственных средств, блокирующих рецепторы дофамина, преимущественно нейролептиков (например, фенотиазинов, производных тиоксантена, бутирофенонов) и противорвотных препаратов
Повреждения головного мозга в базальных ганглиях и их цепях вследствие любых заболеваний (например, сосудистых, посттравматических, постинфекционных или воспалительных; опухоли)
Непрерывные или прерывистые мышечные сокращения часто искажают положение тела или проявляются скручивающими повторяющимися движениями.
Поражения (чаще всего обусловленные инсульта) противолежащего подбугорного ядра или связанных с ним афферентных или эфферентных нервных путей
Движения неритмичные, быстрые, неподавляемые, насильственные, резкие.
Различный причины (например, дегенерация базальных ганглиев, деменция, эпилептические синдромы, метаболические нарушения, физическая и гипоксическая энцефалопатии, токсические энцефалопатии, вирусные энцефалопатии, некоторые лекарственные средства, такие как леводопа, литий и ингибиторы МАО).
Очень быстрые и толчкообразные, неподавляемые, ударные спастические сокращения мышц; они могут быть очаговыми, сегментарными, или генерализованными.
Первичный (идиопатический или семейный)
Вторичный: болезнь Паркинсона, уремия, дефицит железа, периферические нейропатии
В ногах чувствуется дискомфорт и пациенты испытывают непреодолимое желание двигать ими. Дискомфорт значительно уменьшается при движении ног и усиливается ночью (суточная вариабельность).
У многих пациентов также наблюдается синдром периодических движений конечностями (непроизвольное подергивание ног и рук) во время сна.
Стереотипии (стереотипные движения)
Расстройства аутистического спектра, умственная отсталость, лимбический аутоиммунный или паранеопластический энцефалит; может также возникать у здоровых детей
Возникают повторяющиеся ритмические движения; они, как правило, двусторонние (например, хлопки или помахивания руками), или выражаются в определенном поведении (например, нюхание, произнесение определенных слов, принимание определенных поз)
Стереотипии у детей дошкольного возраста возникают у 3–4% пациентов; они доброкачественны и, как правило, купируются отвлечением (например, при произнесении имени ребенка).
Поздняя дискинезия
Нейролептики, некоторые противорвотные препараты
Движения стереотипные и не могут быть произвольно подавлены; сознание сохраняется.
Тики
Первичные: синдром Туретта
Вторичные: болезнь Хантингтона, нейроакантоцитоз, PKAN, инфекции, инсульт, лекарственные препараты и вещества (например, метилфенидат, кокаин, амфетамины, антагонисты допамина [которые могут стать причиной развития поздних дискенезий])
Движения неритмичные, стереотипные, быстрые, повторяющиеся; характерно желание пациентов совершить их и ощущение краткого облегчения после их выполнения.
На некоторое время тики усилием воли можно подавлять.
Тики могут быть двигательными или голосовыми; они могут быть простыми (например, моргание, рычание, прокашливание) или сложными (например, пожатие плечами, размахивание руками, выкрикивание слов или фраз, в том числе нецензурных).
Эссенциальный тремор
Болезнь Вильсона
Некоторые медикаменты (например, литий, вальпроат, оланзапин, другие типичные и атипичные антипсихотики — см. таблицу Некоторые причины вторичного и атипичного паркинсонизма)
Синдромы отмены (например, алкоголя, опиоидов или седативных препаратов)
Эндокринные, метаболические и токсические расстройства (например, аноксическая энцефалопатия, печеночная энцефалопатия,гипогликемия, гиперпаратиреоз, гипергликемия, гипертиреоз, гипокальциемия, уремия, токсичность тяжелых металлов)
Физиологические
Гиперкинезы имеют регулярный, в основном ритмичный, либо осцилляторный характер.
ЦНС = центральная нервная система; МАО = моноаминоксидаза; ПКАН (PKAN) = пантотенаткиназа-ассоциированная нейродегенерация; PANK2 = пантотенат киназа 2.