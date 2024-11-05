Подострый менингит развивается в период времени от нескольких дней до нескольких недель. Хронический менингит продолжается в течении ≥ 4 недель. Возможные причины включают в себя грибковое заражение, Mycobacterium tuberculosis, риккетсии, спирохеты, Toxoplasma gondii, ВИЧ, энтеровирусы, и наличие таких расстройств, как аутоиммунные ревматические заболевания (например, системная красная волчанка [СКВ], ревматоидный артрит [РА] и рак). Клиническая картина схожа с иными вариантами менингита, но протекает, по большей степени, вяло. Могут произойти параличи черепных нервов и миокарда (из-за васкулита). Для диагностики необходим анализ большого объема спинно-мозговой жидкости (СМЖ), как правило, полученной с помощью повторных люмбальных пункций, или иногда вентрикулярная или цистернальная пункция с биопсией или без нее, с последующим секвенированием ДНК следующего поколения в ЦСЖ (при наличии). Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.
(См. также Обзор менингита (Overview of Meningitis)).
Хронический менингит может продолжаться в течении > 10 лет. В редких случаях, хронический менингит имеет затяжное доброкачественное течение, а затем может спонтанно исчезнуть.
Подострый и хронический менингит может быть вызван широким спектром организмов и условий.
Основные инфекционные причины подострого или хронического менингита
Возбудители
Обстоятельства
Бактерии
Микобактерии: (Mycobacterium tuberculosis, изредко другие микобактерии)
—
Спирохеты: болезнь Лайма, сифилис, изредко лептоспироз
Для болезни Лайма: Восточное побережье, Средний Запад, Калифорния, Орегон
Виды Brucella
Связанное с домашним скотом
Необычно для Соединенных Штатов и других стран с высоким уровнем ресурсов
Виды Ehrlichia
Укусы иксодовых клещей
Виды Leptospira
Связанное с контактом с мочой крыс, мышей и других животных
В западных странах встречается редко
Грибы
Cryptococcus neoformans
Наиболее распространены среди пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности у людей с ВИЧ-инфекцией.
C. gattii
Преимущественно северная часть побережья Тихого океана
Появился чтобы иметь широкое распространение
Coccidioides immitis
Юго-Запад США
Histoplasma capsulatum
Центральные и Восточные регионы США
Виды Blastomyces (бластомицет)
Преимущественно в Центральной и Восточной частях США
Рода Sporothrix (не характерно)
Нет определенного географического распределения, но инфекция связана с розовыми шипами или растениями с щеточками
Паразиты
Toxoplasma gondii
Кошачий кал, зараженное мясо
Вирусы
Ретровирусы: ВИЧ; Т-лимфотропный вирус человека 1 типа
У больных с выявленным ВИЧ или факторами риска
Энтеровирусы
У больных с врожденным синдромом иммунодефицита
Туберкулезный менингит
Mycobacterium tuberculosis являются аэробными бактериями, самокопирующимися в клетках-хозяевах; Таким образом, контроль над этими бактериями во многом зависит от состояния Т-клеточного иммунитета. Эти бактерии могут инфицировать центральную нервную систему (ЦНС) при первичной или реактивированной инфекции. В странах с высокими ресурсами причиной менингита обычно является реактивация инфекции. Реактивация может произойти у пациентов, получающих иммуносупрессанты, такие как антагонисты альфа-фактора некроза опухоли (ФНО) (например, инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаб, этанерцепт).
Менингеальные симптомы обычно развиваются в период времени от одного дня до нескольких недель, но могут развиваться гораздо быстрее, или постепенно.
M. tuberculosis обычно является причиной заболевания базилярным менингитом, что приводит к 3 видам осложнений:
Гидроцефалия в связи с обструкцией отверстий Люшка и Мажанди или среднемозгового сильвиева протока
Васкулит, иногда вызывающий артериальную или венозную окклюзии и инсульт
Дефициты черепных нервов, особенно второго, седьмого и восьмого черепных нервов
Диагностировать туберкулезный менингит может быть довольно трудно. Может быть отсутствие каких-либо доказательств системного туберкулеза. Воспаление мозговых базилярных оболочек, выявленное при помощи методов контрастной визуализацией КТ или МРТ, предполагает диагноз.
Характерные результаты исследования спинномозговой жидкости (СМЖ) включают:
Смешанный плеоцитоз с лимфоцитарным преобладанием
Низкое содержание глюкозы
Повышенный уровень белка
Иногда, первой регистрацией аномалий ЦСЖ может быть крайне низкий уровень глюкозы.
Обнаружение возбудителя зачастую является сложным процессом, поскольку
Кислотоустойчивое окрашивание цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) < 20% чувствительно, даже при использовании методов иммунофлюоресценции.
Культуры на наличие микобактерий в ЦСЖ обладают чувствительностью около 70% и требуют до 6 недель.
Чувствительность ПЦР в ЦСЖ составляет от 50 до 70%.
Автоматизированный быстрый метод амплификации нуклеиновой кислоты, который называется Xpert MTB/RIF, был рекомедован Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) для диагностики туберкулезного менингита. Этот тест определяет ДНК M. tuberculosis и устойчивость к рифампицину в образцах СМЖ. Кожные пробы с контролем на анергию или квантифероновый тест QuantiFERON-TB Gold могут подтвердить наличие M. tuberculosis, однако результаты могут быть отрицательными, особенно у пожилых пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом. Рентгенография грудной клетки может показать наличие предшествующей или текущей инфекции (в 40-50% случаев), а КТ грудной клетки дает положительный результат в двух третях случаев.
Поскольку туберкулезный менингит имеет быстрое и разрушительное воздействие, и диагностические тесты ограничены, эта инфекция должна рассматриваться на основе клинического подозрения. В настоящее время ВОЗ рекомендует лечение противотуберкулезными препаратами изониазидом, рифампином, пиразинамидом и этамбутолом в течение 2 месяцев с последующим лечением изониазидом и рифампином от 6 до 7 месяцев. Кортикостероиды (преднизолон или дексаметазон) могут быть добавлены, если пациенты находятся в ступоре, коме, или имеют неврологические нарушения (1).
Менингит, вызванный спирохетами
Болезнь Лайма является хронической спирохетозной инфекцией, вызванной бактерией Borrelia burgdorferi в США, и B. afzelii и B. garinii в Европе. Болезнь Лайма распространяется клещами вида Ixodes (иксодес), носителями которых в США обычно являются олени. В США 95% случаев приходится на 12 штатов. Штаты, где инфекция распространена, включают срединно-Атлантические и Северо-восточные прибрежные штаты: Висконсин, Калифорнию, Орегон, и Вашингтон. У около 8% детей и некоторых взрослых, страдающих от болезни Лайма, развивается менингит. Менингит может быть острым или хроническим; как правило, он начинается медленнее, нежели острый вирусный менингит.
Подходы к диагностике включают в себя
Время, проведенное в лесистых районах и поездки в эндемичные районы (в том числе, в Европу)
Мигрирующая эритема или другие симптомы болезни Лайма в анамнезе
Односторонний или двусторонний лицевой паралич (распространенный симптом для болезни Лайма, но редко - для большинства вирусных менингитов)
Отек диска зрительного нерва (хорошо описан у детей с болезнью Лайма, но редко встречается у больных вирусным менингитом)
Признаки ЦСЖ обычно включают:
Лимфоцитарный плеоцитоз
Умеренно повышенный уровень белка
Нормальный уровень глюкозы
Диагноз болезнь Лайма основывается на серологических тестах с иммуноферментным анализом (ELISA), с последующим Вестерн-блот анализом для подтверждения. В некоторых лабораториях частота ложно-положительных исследований может быть крайне высока.
Лечение менингита Лайма заключается в применении цефотаксима или цефтриаксона курсом более 14 дней.
Врачам необходимо помнить, что у больных с тяжелой степенью заболевания возможны сопутствующие анаплазмоз или бабезиоз.
Сифилитический менингит
Сифилитический менингит встречается реже; он является, как правило, одной из особенностей менинговаскулярного сифилиса. Менингит может быть острым или хроническим. Заболевание может сопровождаться осложнениями, такими, как цереброваскулярных артериит (который, возможно, вызывает тромбоз с ишемией или инфарктом), ретинит, дефициты черепных нервов (особенно 7-го черепного нерва), или миелит.
Данные исследований ЦСЖ могут включать:
Плеоцитоз (обычно лимфоцитарный)
Повышенный уровень белка
Низкое содержание глюкозы
Эти аномалии могут быть более выраженными у пациентов с поздней стадией ВИЧ-инфекции.
Диагноз сифилитический менингит основывается на результатах тестов, основанных на сыворотке и серологических тестах ЦСЖ, последующее тестирование включает флюоресцентный абсорбентный тест трепонемных антител (FTA-ABS) для подтверждения. Магнитно-резонансная ангиография и церебральная ангиография могут с высокой точностью различить заболевания паренхимы и артериит. В образце СМЖ также могут быть проведены нетрепонемные тесты, тесты RPR и VDRL. Эти тесты выявляют наличие IgG, свидетельствующее о заражении T. pallidum.
Пациенты с сифилитическим менингитом лечатся водным раствором пенициллина от 12 до 24 миллионов единиц в сутки внутривенно в разделенных дозах каждые 4 часа (например, от 2 до 4 миллионов единиц каждые 4 часа) в течение 10-14 дней.
Криптококковый менингит
Криптококковый менингит является наиболее распространенной причиной хронического менингита в западном полушарии и наиболее распространенной оппортунистической инфекцией у больных СПИДом. Распространенными причинами криптококкового менингита в США являются
разновидность Cryptococcus neoformans neoformans (штаммы серотипа D)
C. neoformans var. grubii (штаммы серотипа А)
C. neoformans var. grubii является причиной 90% случаев криптококкового менингита. C. neoformans может находиться в почве, деревьях, и в экскриментах голубей или других птиц. Менингит, вызванный C. neoformans, как правило, развивается у пациентов с иммунодефицитом, но иногда развивается у пациентов без видимого основного заболевания.
Другой вид криптококковой инфекции, C. gattii, является причиной заболевания менингитом в Тихоокеанском регионе и в штате Вашингтон; эта инфекция может также вызвать менингит у людей с нормальным иммунным статусом.
Криптококки вызывают базилярный менингит с гидроцефалией и дефицитами черепных нервов; реже васкулит. Менингеальные симптомы обычно имеют коварное развитие, иногда с затяжными рецидивами и ремиссиями. Криптококковый менингит может развиваться и сохраняться в течение месяцев или лет.
Признаки ЦСЖ обычно включают:
Лимфоцитарный плеоцитоз
Повышенный уровень белка
Низкое содержание глюкозы
Тем не менее, клеточная реакция может быть минимальной, или отсутствовать вовсе у пациентов с поздними стадиями СПИДа или наличием другого серьезного состояния, ослабляющего иммунитет.
Диагноз криптококкового менингита основывается на результатах криптококкового антигенного тестирования и образце грибковой культуры. Также может быть использован препарат "Индийская тушь" (2). Иногда диагностика чрезвычайно сложна и может потребовать изучения большого количества (от 20 до 30 мл) СМЖ в течение определенного периода времени. Каждый раз должны проводиться тесты на криптококковый антиген и грибковые культуры.
Пациенты, страдающие от менингита, вызванного бактериями C. neoformans, но не находящиеся на тяжёлой стадии инфекции ВИЧ, традиционно проходят лечение с помощью синергетической комбинацией 5-фторцитозина и амфотерицина В. Пациенты с криптококковым менингитом и находящиеся на тяжёлой стадии инфекции ВИЧ, проходят лечение препаратами амфотерицин В плюс флуцитозин (если переносится нормально) с последующим приемом флуконазола. Свою высокую эффективность в предотвращении рецидивов показала поддерживающая терапия флуконазолом по 200 мг в день (3).
Грибковые менингиты, развивающиеся после эпидуральной инъекции метилпреднизолона
Иногда вспышки грибкового менингита происходят среди пациентов, получивших спинногомозговые инъекции метилпреднизолона. В каждом случае, препарат был подготовлен в аптеке, и были отмечены существенные нарушения стерильности во время подготовки лекарственных средств.
В результате первой вспышки в США (в 2002 году) было зарегистрированно 5 случаев менингита. В результате самой последней вспышки (в 2012-2013 гг.) было зарегистрированно 753 случая менингита, инсульта, миелита или других грибковых инфекционных осложнений, 61 из этих случаев закончился смертью. Вспышки произошли также на Шри-Ланке (7 случаев) и в Миннесоте (1 случай). В большинстве случаев вспышки заболевания были вызваны бактериями Exophiala dermatitidis в 2002 году и Exserohilum rostratum в 2012 и 2013 годах; несколько случаев были вызваны представителями родов Aspergillus или Cladosporium.
Менингит имеет тенденцию развиваться незаметно, часто с инфекцией в основании мозга; могут быть затронуты кровеносные сосуды, вызывая васкулит и инсульт. Головная боль является наиболее частым симптомом, затем следуют изменение сознания, тошнота или рвота, или лихорадка. Симптомы могут быть отсрочены до 6 месяцев после эпидуральной инъекции. Признаки менингиального раздражения мозговых оболочек отсутствуют примерно у одной трети пациентов.
Типичные показатели СМЖ включают:
Нейтрофильный плеоцитоз
Повышенный уровень белка
Часто низкий уровень глюкозы
Наиболее чувствительным методом исследования для выявления менингита, вызванного грибами Exserohilum, является полимеразная цепная реакция (ПЦР) ликвора, доступная в Центрах по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ); в некоторых случаях, диагноз может быть основан на результате бакпосева.
Менингит, вызванный грибками Aspergillus, можно заподозрить, если уровни галактоманнанового антигена в ЦСЖ повышены; Диагноз основывается на сборе культуры.
Менингит в связи с грибами видов Exophiala или Exserohilum встречаются редко, и окончательный метод лечения не известен. Тем не менее, изначально больным рекомендуется прием вориконазола 6 мг/кг/день внутривенно. Дозировку препарата следует регулировать на основе уровня содержания препарата в крови. Периодически следует измерять уровень ферментов и натрия в течение 2-3 недель после начала лечения.
Прогноз сложный, и соответствующее лечение не гарантирует выживания.
Другие виды грибковых менингитов
Coccidioides, Histoplasma, Blastomyces, Sporothrix, и Candida sр могут вызвать хронический менингит, аналогично менингиту, вызванному C. neoformans. Виды рода Coccidioides встречаются к юго-западу США (преимущественно в южной части Юты, Нью-Мексико, Аризоне и Калифорнии). Виды Histoplasma и Blastomyces встречаются преимущественно в центральной и восточной части США. Поражения черепных нервов распространены. Таким образом, если пациенты с подострыми менингеальными симптомами проживают или путешествуют в этих регионах, доктора имеют основания подозревать соответствующие грибковые причины.
Признаки ЦСЖ обычно включают:
Лимфоцитарный плеоцитоз
Повышенный уровень белка
Низкое содержание глюкозы
Candida sр может также вызвать полиморфонуклеарный плеоцитоз.
Кокцидиоидальный менингит является резистентным к лечению, и может потребовать длительного лечения с приемом флуконазола. Для его лечения также были использованы Вориконазол и амфотерицин. Лечение грибковых менингитов, вызванных приведенными выше видами грибов, обычно лечится амфотерицином В.
Хронический менингит у пациентов с ВИЧ инфекцией
Менингит зачастую распространен среди ВИЧ-инфицированных пациентов. Большинство аномалий СМЖ являются результатом ВИЧ, который поражает ЦНС на ранних стадиях инфекции. Начало менингита и менингеальные симптомы часто совпадают с сероконверсией. Менингит может затем спонтанно исчезнуть, или следовать постоянным или неустойчивым курсом.
Тем не менее, многие другие организмы могут вызвать хронический менингит среди больных с ВИЧ-инфекцией. К ним относятся C. neoformans (наиболее распространенный), M. tuberculosis, Treponema pallidum, и Coccidioides immitis в эндемичных районах. Лимфома ЦНС также может быть причиной симптомов и признаков, сходных с таковыми при менингите у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
Независимо от причины, могут развиваться паренхиматозные поражения.
Карциноматозный менингит
У больных раком опухолевые клетки могут распространиться на мозговые оболочки. Распространение чаще всего возникает у пациентов с раком легких, раком молочной железы и меланомой, но может возникать и при многих других видах рака. Карциноматозный менингит, как правило, является поздним осложнением рака и должен рассматриваться, если у любого пациента с раком наблюдаются изменение психического состояния, гидроцефалия или клинические признаки, относящиеся к черепно-мозговым или спинномозговым нервным корешкам.
Подобное лептоменингеальное поражение также может наблюдаться у пациентов с лейкемиями или лимфомами, включая первичную лимфому ЦНС.
Изменения в СМЖ могут быть неспецифическими (плеоцитоз, низкий уровень глюкозы, повышенный уровень белка); для обнаружения злокачественных клеток может потребоваться несколько люмбальных пункций. МРТ с гадолиниевым контрастированием используется для обнаружения метастатических образований в области нервных корешков или других структур.
Лечение направлено против основной опухоли, однако прогноз неблагоприятный; рак обычно рецидивирует в течение 6 месяцев.
Другие причины хронического менингита
В редких случаях причинами хронического менингита являются другие инфекционные возбудители и некоторые неинфекционные заболевания (см. таблицу Некоторые неинфекционные причины хронического менингита). Неинфекционные причины включают
Аутоиммунные ревматические заболевания, включая системную красную волчанку (СКВ), ревматоидный артрит (РА) и синдром Шёгрена
Хронический идиопатический менингит
Иногда хронический, как правило, лимфоцитарный менингит, сохраняется в течение нескольких месяцев или даже лет без идентификации каких-либо причинных организмов; к смерти такой диагноз не приводит. У некоторых пациентов, менингит в конечном итоге прекращается спонтанно. Как правило, эмпирические исследования противогрибковых препаратов или кортикостероидов не являются полезными.
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Диагностика подострого и хронического менингита
Анализ СМЖ
Клинические данные у пациентов с подострым или хроническим менингитом часто неспецифичны. Тем не менее, тщательный поиск системной инфекции или расстройства может предложить причину, вызвавшую менингит. Кроме того, иногда факторы риска (например, среди пациентов с иммунодефицитом, ВИЧ-инфекцией или факторами риска для него, или среди пациентов, вернувшихся из эндемичных районов), а иногда и конкретные неврологические дефициты (например, дефициты определенных черепных нервов) предлагают конкретные причины, такие, как заболевание менингитом, вызванное C. neoformans у ВИЧ-инфицированных пациентов или C. immitis инфекции у пациентов, проживающих на юго-западе США.
Как правило, данные исследований ЦСЖ включают лимфоцитарный плеоцитоз. При многих инфекциях, которые вызывают хронический менингит, ЦСЖ содержит только некоторые из организмов, что затрудняет определение причины. Таким образом, диагностика подострого или хроничесчкого менингита, основанная на результатах исследований СМЖ, может потребовать нескольких образцов большого объема с течением времени, особенно для проведения бакпосева.
Анализ ЦСЖ обычно включает в себя
Анализ на выявление аэробных и анаэробных бактериальных культур
Анализ на выявление микобактериальных и грибковых культур
Тестирование на криптококковый антиген
Тестирование на антиген или серологическое тестирование для подозреваемых этиологических агентов
Специальные виды окрашивания (например, кислооустойчивое окрашивание, окрашивание с тушью india ink)
Цитологический анализ
При наличии можно использовать секвенирование следующего поколения (метагеномное секвенирование) для быстрого секвенирования последовательности больших участков нуклеиновых кислот и, таким образом, идентифицировать в СМЖ патогены, не обнаруживаемые иными способами.
Если клиницисты подозревают наличие туберкулезного менингита, они могут использовать автоматизированный тест, который называется Xpert MTB/RIF и был рекомедован ВОЗ для диагностики туберкулезного менингита. Этот тест может обнаруживать ДНК Mycobacterium tuberculosis в образцах СМЖ. Кожные пробы с контролем на анергию или квантифероновый тест QuantiFERON-TB Gold могут подтвердить наличие M. tuberculosis, однако результаты могут быть отрицательными, особенно у пожилых пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом. Рентгенография грудной клетки может показать наличие предшествующей или текущей инфекции, а КТ грудной клетки дает положительный результат в двух третях случаев.
Если результаты исследования ЦСЖ не обеспечивают диагноз, и менингит вызывает заболевание или прогрессирует, необходимо провести более инвазивное тестирование (например, цистернальный или желудочковый прокол, биопсию). Иногда, при отрицательных исследованиях ЦСЖ после люмбального прокола, организмы извлекают из желудочка или цистерн ЦСЖ.
Могут быть проведены МРТ или КТ для того, чтобы определить фокальные области воспаления для биопсии; слепая менингеальная биопсия имеет очень низкий выход.
Лечение подострого и хронического менингита
Лечение причины заболевания
Лечение субострого или хронического менингита направлено на выявление причины (информацию по микобактериальным, спирохетозным и грибковым менингитам см. выше; по менингитам, вызванным другими причинами, см. в других разделах Руководства [The Manual]).
Основные положения
Необходимо рассмотреть факторы риска (например, время, проведенное в эндемичных районах, ВИЧ-инфекции или факторы риска для них, наличие иммунодефицита, аутоиммунных ревматических заболеваний), для того, чтобы помочь определить вероятные причины.
Тщательная проверка системной инфекции или расстройства могут обеспечить диагноз.
Может быть необходим сбор многих образцов культур для анализа спинномозговой жидкости, поскольку ЦСЖ может содержать несколько различных инфекций-возбудителей; иногда диагноз требует цистернального или желудочкового прокола и/или биопсию.
Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.