Подострый и хронический менингит

Mycobacterium tuberculosis являются аэробными бактериями, самокопирующимися в клетках-хозяевах; Таким образом, контроль над этими бактериями во многом зависит от состояния Т-клеточного иммунитета. Эти бактерии могут инфицировать центральную нервную систему (ЦНС) при первичной или реактивированной инфекции. В странах с высокими ресурсами причиной менингита обычно является реактивация инфекции. Реактивация может произойти у пациентов, получающих иммуносупрессанты, такие как антагонисты альфа-фактора некроза опухоли (ФНО) (например, инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб, цертолизумаб, этанерцепт).

Менингеальные симптомы обычно развиваются в период времени от одного дня до нескольких недель, но могут развиваться гораздо быстрее, или постепенно.

M. tuberculosis обычно является причиной заболевания базилярным менингитом, что приводит к 3 видам осложнений:

Гидроцефалия в связи с обструкцией отверстий Люшка и Мажанди или среднемозгового сильвиева протока

Васкулит, иногда вызывающий артериальную или венозную окклюзии и инсульт

Дефициты черепных нервов, особенно второго, седьмого и восьмого черепных нервов

Туберкулезный менингит Скрыть подробности Эта магнитно-резонансная томография (МРТ) пациента с туберкулезным менингитом показывает интенсивный воспалительный экссудат в основании мозга (базилярные мозговые оболочки [стрелки]) и вокруг ствола мозга. Image courtesy of John E. Greenlee, MD.

Диагностировать туберкулезный менингит может быть довольно трудно. Может быть отсутствие каких-либо доказательств системного туберкулеза. Воспаление мозговых базилярных оболочек, выявленное при помощи методов контрастной визуализацией КТ или МРТ, предполагает диагноз.

Характерные результаты исследования спинномозговой жидкости (СМЖ) включают:

Смешанный плеоцитоз с лимфоцитарным преобладанием

Низкое содержание глюкозы

Повышенный уровень белка

Иногда, первой регистрацией аномалий ЦСЖ может быть крайне низкий уровень глюкозы.

Обнаружение возбудителя зачастую является сложным процессом, поскольку

Кислотоустойчивое окрашивание цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) < 20% чувствительно, даже при использовании методов иммунофлюоресценции.

Культуры на наличие микобактерий в ЦСЖ обладают чувствительностью около 70% и требуют до 6 недель.

Чувствительность ПЦР в ЦСЖ составляет от 50 до 70%.

Автоматизированный быстрый метод амплификации нуклеиновой кислоты, который называется Xpert MTB/RIF, был рекомедован Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) для диагностики туберкулезного менингита. Этот тест определяет ДНК M. tuberculosis и устойчивость к рифампицину в образцах СМЖ. Кожные пробы с контролем на анергию или квантифероновый тест QuantiFERON-TB Gold могут подтвердить наличие M. tuberculosis, однако результаты могут быть отрицательными, особенно у пожилых пациентов или пациентов с ослабленным иммунитетом. Рентгенография грудной клетки может показать наличие предшествующей или текущей инфекции (в 40-50% случаев), а КТ грудной клетки дает положительный результат в двух третях случаев.

Поскольку туберкулезный менингит имеет быстрое и разрушительное воздействие, и диагностические тесты ограничены, эта инфекция должна рассматриваться на основе клинического подозрения. В настоящее время ВОЗ рекомендует лечение противотуберкулезными препаратами изониазидом, рифампином, пиразинамидом и этамбутолом в течение 2 месяцев с последующим лечением изониазидом и рифампином от 6 до 7 месяцев. Кортикостероиды (преднизолон или дексаметазон) могут быть добавлены, если пациенты находятся в ступоре, коме, или имеют неврологические нарушения (1).