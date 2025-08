Острый бактериальный менингит

1. Edmondson DG, Hu B, Norris SJ . Long-Term In Vitro Culture of the Syphilis Spirochete Treponema pallidum subsp. pallidum. mBio. 2018;9(3):e01153-18. Published 2018 Jun 26. doi:10.1128/mBio.01153-18

2. de Almeida SM, Furlan SMP, Cretella AMM, et al. Comparison of Cerebrospinal Fluid Biomarkers for Differential Diagnosis of Acute Bacterial and Viral Meningitis with Atypical Cerebrospinal Fluid Characteristics. Med Princ Pract. 2020;29(3):244-254. doi:10.1159/000501925