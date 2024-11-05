Острый бактериальный менингит

Если нет противопоказаний, люмбальная пункция (см. также Как выполнять люмбальную пункцию) делается сразу. Необходимо получить образцы ЦСЖ для анализа, который является ключевым для постановки диагноза.

Противопоказаниями к немедленному проведению люмбальной пункции являются симптомы, явно указывающие на повышенное внутричерепное давление (ВЧД) или эффект наличия внутричерепного объемного образования (например, вследствие отека, кровоизлияния или опухоли). Таким образом, люмбальная пункция должна рассматриваться как процедура высокого риска при наличии любого из следующих факторов:

Отек диска зрительного нерва

Очаговые неврологические симптомы

Фокальные судороги

Диагностированное объемное образование центральной нервной системы

Обширный инсульт

Подозрение на очаговую инфекцию центральной нервной системы

В таких случаях, проведение люмбальной пункции может вызвать грыжу головного мозга, и, таким образом, откладывается до нейровизуализации (обычно КТ или МРТ), которая делается для выявления повышенного ВЧД или массы. При откладывании люмбальной пункции, лечение лучше начинать сразу (после забора крови на культуры, и до нейровизуализации). После снижения ВЧД (если оно было увеличенное) или если не было обнаружено новообразований или обструктивной гидроцефалии, может быть проведена люмбальная пункция.

Исследования ЦСЖ должны быть направлены на лабораторный анализ: на количество клеток, белка, глюкозы, окрашивание по Граму, культуры, ПЦР, и другие тесты, как указано клинически. Поскольку выявление Treponema pallidum требует длительных методик культивирования in vitro, необходимо выполнить VDRL-тест (разработанный лабораторией по изучению венерических заболеваний) из образца СМЖ (1). Мультиплексная ПЦР-панель FilmArray может обеспечить быстрый скрининг на множество бактерий и вирусов плюс Cryptococcus neoformans в образце СМЖ. Этот тест, который не всегда доступен, используется в качестве дополнения, а не замены культуральных исследований и традиционных тестов. Одновременно должен быть взят образец крови и отправлен на определение cooтношения уровня глюкозы в крови и СМЖ. Количество клеток ЦСЖ должн быть определено как можно скорее, поскольку лейкоциты могут прилипать к стенкам пробирки для сбора образцов, что приводит к ложному низкому подсчету клеток; в крайне гнойном ликворе, лейкоциты могут лизировать.

Типичные результаты анализа СМЖ при бактериальном менингите включают следующее (см. Исследования СМЖ при менингите):

Повышенное давление

Жидкость часто мутная

Высокое количество лейкоцитов (состоящих преимущественно из полиморфноядерных нейтрофилов)

Повышенный уровня белка

Низкий показатель соотношения уровней глюкозы в СМЖ и в крови

При уровне глюкозы в ЦСЖ ≤ 18 мг/дл или соотношении "ЦСЖ: уровень глюкозы в крови" < 0,23 можно с большой вероятностью предположить наличие бактериального менингита. При остром бактериальном менингите, повышенный уровень белка (обычно от 100 до 500 мг/дл) указывает на травмы гематоэнцефалического барьера.

Количество клеток ЦСЖ, белков, а также уровни глюкозы среди пациентов с острым бактериальным менингитом не всегда типичны. Нетипичные данные ЦСЖ могут включать (2):

Нормальные результаты на ранних стадиях, за исключением наличия бактерий

Преобладание лимфоцитов у около 14% пациентов, в частности у новорожденных с грамотрицательным менингитом, у больных менингитом, возбужденным бактериями L. monocytogenes , и у некоторых пациентов с частично вылеченным бактериальным менингитом

Нормальный уровень глюкозы примерно у 9% пациентов

Нормальный уровень лейкоцитов в крови среди пациентов с сильно ослабленным иммунитетом

Когда первоначальные результаты анализа СМЖ неоднозначны, повторная люмбальная пункция через 12-24 часа иногда может прояснить направление изменений СМЖ, или же исключить лабораторную ошибку.

Таблица Картина анализа спинномозговой жидкости при менингите Таблица

Идентификация бактерий-возбудителей в ЦСЖ включает окрашивание по Граму, образцы культур и, при наличии, ПЦР. Окрашивание по Граму сможет предоставить данные в скорые сроки, но информация ограниченна. Для надежного обнаружения бактерий с окрашиванием по Граму, около 105 бактерий/мл должны присутствовать. Результаты могут быть ложно отрицательными, если происходит одно из следующих событий:

С образцом СМЖ обращались небрежно.

Бактерии не могут быть повторно ресуспендированы после осаждения СМЖ.

Возникают ошибки при обесцвечивании или изучении препарата.

Если у врачей возникает подозрение на наличие анаэробной инфекции или другие нетипичные бактерии, необходимо высказать свои предположения лаборантам прежде, чем образцы поместят для посева культур. Терапия с применением антибиотиков может снизить выходные данные от окрашивания по Граму и от посева бактериальных культур. ПЦР, если доступен, и тесты на основе латекс-агглютинации для определения бактериальных антигенов могут стать полезным дополнением к тестам, особенно для пациентов, уже прошедших антибиотикотерапию.

Определение чувствительности к антибиотикам требует бактериальной культуры.

До тех пор, пока причина менингита не подтвердится, могут быть сделаны другие тесты с использованием образцов спинномозговой жидкости или крови, чтобы проверить другие причины возникновения менингита, такие как вирусы (в частности, herpes simplex), грибковая инфекция или раковые клетки.