Обзор комы и других нарушений сознания (Overview of Coma and Impaired Consciousness)

Вначале проводится пульсоксиметрия, анализ уровня глюкозы в крови с помощью портативного глюкометра и мониторирование сердечной деятельности. Если причина сразу не ясна, проводятся дополнительные исследования.

Анализы крови должны включать в себя всестороннюю оценку метаболизма (включая как минимум электролиты крови, мочевину (АМК), креатинин и уровень кальция), общий клинический анализ крови (ОАК) с определением лейкоцитарной формулы и тромбоцитов, печеночные пробы и показатель содержание аммиака.

Необходимо определить газовый состав артериальной крови (ГСАК) с оценкой уровня карбоксигемоглобина при подозрении на отравление монооксидом углерода.

Необходим забор образцов крови и мочи для культурального и рутинного токсикологического исследования, измеряется также уровень этанола в сыворотке крови. На основании клинических подозрений выполняют другие анализы с использованием токсикологических скрининговых панелей и дополнительных токсикологических анализов (например, концентраций лекарственных препаратов в сыворотке крови).

ЭКГ (12 отведений) также используется для исключения инфаркта миокарда и новых аритмий.

Для выявления новых заболеваний легких, которые могут нарушать оксигенацию мозга, следует провести рентгенографию грудной клетки.

Если причину не удается выявить немедленно, как можно скорее следует выполнить неконтрастную КТ головы для выявления образований, геморрагии, отека, признаков костной травмы и гидроцефалии. Первоначально, неконтрастная КТ является более предпочтительной, чем контрастная КТ, чтобы исключить кровоизлияние в мозг; ; КТ выявляет церебральные кровотечения и повреждения костей (например, переломы черепа) лучше всего в течение 72 часов после травмы. Вместо этого можно при возможности немедленно выполнить МРТ, но это исследование не такое быстрое, как применение КТ-томографов нового поколения и может быть не столь чувствительным методом при травматических повреждениях костей; тем не менее, МРТ в настоящее время так же чувствительна, как и КТ, для выявления крови как на ранней, так и на поздней стадии. Если неконтрастная КТ не является диагностической, можно провести МРТ или контрастную КТ; любая из них может выявить изоденсивные субдуральные гематомы, множественные метастазы, сагиттальный синусовый тромбоз, герпетический энцефалит или другие причины, пропущенные при КТ без контрастирования. Спустя > 72 часов после появления симптомов МРТ дает более детальную информацию, чем КТ; тем не менее, если пациенту была проведена интубация, то проведение МРТ сложнее в материально-техническом отношении, чем КТ.

КТ головы без контрастирования Эпидуральное кровоизлияние (фронтальная КТ) Классическое уплотнение двояковыпуклой формы (линза), которое не перекрывает линии шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Эпидуральное кровоизлияние (осевая КТ) Классическое уплотнение двояковыпуклой формы (линза), которое не перекрывает линии шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Субдуральное кровоизлияние (КТ) Классические серповидные сгустки, распространяющиеся по линиям шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Подсерповидное (субфальксное) вклинение Субфальксное вклинение – наиболее распространенный тип вклинения головного мозга. На данном изображении в левом полушарии головного мозга под свободным краем серповидного отростка (стрелка) имеется грыжа, возникшая вследствие повышенного внутримозгового давления, вызванного кровоизлиянием из-за инфаркта в бассейне средней мозговой артерии. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Эпидуральное кровоизлияние (фронтальная КТ) Классическое уплотнение двояковыпуклой формы (линза), которое не перекрывает линии шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Эпидуральное кровоизлияние (осевая КТ) Классическое уплотнение двояковыпуклой формы (линза), которое не перекрывает линии шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Субдуральное кровоизлияние (КТ) Классические серповидные сгустки, распространяющиеся по линиям шва. © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Подсерповидное (субфальксное) вклинение Субфальксное вклинение – наиболее распространенный тип вклинения головного мозга. На данном изображении в левом полушарии головного мозга под свободным краем серповидного отростка (стрелка) имеется грыжа, возникшая вследствие повышенного внутримозгового давления, вызванного кровоизлиянием из-за инфаркта в бассейне средней мозговой артерии. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Если причина комы не установлена после проведения МРТ или КТ и других анализов, то проводят люмбальную пункцию (поясничный прокол) для проверки начального давления СМЖ и с целью исключения инфекции, субарахноидального кровоизлияния и других нарушений. Однако, необходимо сначала выполнить МРТ- или КТ- на для исключения внутричерепных новообразований, обструктивной гидроцефалии и других аномалий, которые могут заблокировать поток СМЖ (спинномозговой жидкости), а также желудочковую систему головного мозга, и, тем самым, существенно повысить ВЧД (внутричерепное давление). При таких аномалиях выполнение спинномозговой пункции противопоказано. Внезапное понижение давления СМЖ, которое может произойти во время спинномозговой пункции, у пациентов с повышенным ВЧД может стать причиной возникновения грыжи мозга, однако такие последствия нетипичны.

Анализ СМЖ включает подсчет клеток и дифференциалов, анализ содержания белка и глюкозы, окрашивание по Грамму, посев и, в некоторых случаях на основании клинических предположений, специфичные анализы (например, анализ на криптококковый антиген, цитология, измерение опухолевых маркеров, отборочная реакция на сифилис (VDRL-тесты), полимеразная цепная реакция (ПЦР) на простой герпес, визуальный или спектрофотометрический анализ ксантохромии).

Если подозревается повышенное ВЧД, может быть измерено давление в СМЖ, если это считается подходящим для пациента (1). При повышении ВЧД производится непрерывный мониторинг ВЧД и принимаются меры по его снижению.

Если припадки стали возможной причиной комы, особенно при подозрении на неконвульсивный эпилептический статус, (рецидивирующие припадки без выраженных двигательных симптомов), или, когда диагноз остается неясным, может быть выполнена ЭЭГ. У большинства пациентов в коме на ЭЭГ выявляется замедление и снижение амплитуды активности, что является неспецифичным признаком, но часто встречается при токсически-метаболической энцефалопатии. У некоторых пациентов с бессудорожным эпилептическим статусом на ЭЭГ может наблюдаться сочетание пиков, острых волн или пиковых и медленных комплексов (2). Если имеют место психогенный ступор или судорожная активность (псевдосудороги), являющиеся результатом поведенческого расстройства, то необходимо проведение видео ЭЭГ-мониторинга.

В зависимости от места назначения, недавнее путешествие должно сопровождаться тестированием на бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции, которые могут привести к коме.

Клиницисты могут рассматривать вызванные потенциалы, такие как слуховые вызванные потенциалы ствола мозга для оценки функции ствола мозга или соматосенсорные вызванные потенциалы для исследования коры, таламуса, ствола мозга и путей спинного мозга (например, после остановки сердца).