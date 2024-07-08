Поражение головного мозга при гельминтозах

(См. также Цистицеркоз [Cysticercosis]).

Среди примерно 20 гельминтов, которые могут вызвать неврологические расстройства, свинной паразит – свиной цепень – вызывает подавляющее большинство случаев заболеваний в Западном полушарии. Окончательный диагноз - нейроцистицеркоз. После употребления пищи, зараженной яйцами червя, личинки мигрируют в ткани, включая головной мозг, спинной мозг и спинномозговую жидкость (СМЖ), где формируют кисты. Размер цист в веществе головного мозга, как правило, не превышает 1 см, в то время как размер свободно плавающих в ЦСЖ цист может быть более 5 см. Давние кисты часто кальцинируются.

Клинические проявления нейроцистицеркоза минимальны до момента гибели личинок внутри цист, когда развиваются локальное воспаление, глиоз и отек, проявляющиеся судорожными приступами (наиболее характерный симптом), психическими расстройствами и изменением личности или очаговой неврологической симптоматикой. Свободноплавающие в ЦСЖ цистицерки могут приводить к развитию обструктивной гидроцефалии. При разрыве цист и попадании их содержимого в ЦСЖ развивается острый или подострый эозинофильный менингит. Без лечения нейроцистицеркоз может привести к смерти; причина смерти включает энцефалит, менингит, гидроцефалию и судороги, которые не лечили.

Нейроцистицеркоз подозревается у пациентов, проживающих или пребывавших в эндемичных районах, имеющих эозинофильный менингит либо необъяснимые судорожные приступы, когнитивные расстройства, очаговую неврологическую симптоматику или психические нарушения. Диагноз подтверждается при обнаружении на КТ или МРТ множественных обызвествленных цист; применение контрастного усиления позволяет получить более четкое изображение патологических очагов. Диагноз окончательно верифицируется серологическим исследованием сыворотки крови и ЦСЖ, иногда проводится биопсия цист.

Нейроцистицеркоз Изображение Courtesy of John E. Greenlee, MD.

Антигельминтные препараты являются препаратами первой линии. Антигельминтным препаратом выбора является альбендазол. В качестве альтернативы можно назначить на 30 дней празиквантел. Альбендазол в сочетании с празиквантелом рекомендуется для тех, у кого имеется > 2 жизнеспособных паренхиматозных цистицерков (1). Дексаметазон в/в или перорально в течение первых 2–4 дней может уменьшить острую воспалительную реакцию по мере гибели червей. Если противогельминтная терапия приводит к гибели многих организмов, у пациентов с большим количеством кист может наступить значительный отек мозга. В исследованиях по лечению альбендазолом пациентов с одной кистой, в группе альбендазола было меньше рецидивов приступов по сравнению с группой плацебо/без антигельминтиков. Тем не менее у пациентов, получавших либо альбендазол, либо празиквантел, было выявлено больше нежелательных явлений, по сравнению с теми, кто получал плацебо или не принимал антигельминтные препараты (2). Лечение обязательно должно быть индивидуализированным.

Может потребоваться лечение противосудорожными препаратами краткосрочного или долгосрочного действия. Также может потребоваться хирургическое иссечение кист и желудочковое шунтирование.