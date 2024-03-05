Хотя причина синдрома Гийена-Барре до конца не изучена, считается, что он является аутоиммунным.

Примерно у двух третей пациентов синдром Гийена-Барре возникает через 5 дней - 3 недели после банального инфекционного заболевания, операции или вакцинации. Инфекция – триггерный фактор у более 50% пациентов (1); наиболее частые патогены включают

Campylobacter jejuni

Кишечные вирусы

Вирусы герпеса (включая цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барр)

Виды рода Mycoplasma (2)

Группа случаев последовала вслед за осуществлением программы вакцинации против свиного гриппа в 1976 году, но позже выяснилось, что эта связь была ложной из-за предвзятости. У некоторых пациентов развивается Синдром Гийена-Барре (СГБ) после инфекции вируса Зика или после COVID-19.

Побочные эффекты ингибиторов контрольных точек иммунного ответа включают синдром, который напоминает синдром Гийена-Барре.

Если слабость прогрессирует в течение более 2 месяцев, ставится диагноз хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия.