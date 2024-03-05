Мононевропатии

Синдром запястного канала является наиболее распространенной мононейропатией. Может быть односторонним или двусторонним. Он развивается в результате компрессии срединного нерва между поперечной поверхностной связкой запястья и сухожилиями мышц – сгибателей предплечья.

Факторы риска развития синдрома запястного канала:

Беременность

Диабет

Гипотиреоз

Определенные формы амилоидоза

Ревматоидный артрит

Работа, требующая повторяющихся силовых движений, растягивающих запястье (например, работа отверткой)

Возможно, использование неправильно установленной компьютерной клавиатуры (спорно)

Однако, большинство случаев идиопатические.

Компрессия вызывает парестезии и боли по ладонной поверхности кисти и запястья со стороны лучевой кости. Возможны боли в предплечье и плече. Боли могут усиливаться ночью. Могут последовать нарушение чувствительности на ладонной поверхности I, II и III пальцев кисти, а также слабость и атрофия мышц, обеспечивающих отведение и противопоставление большого пальца кисти.

Сенсорные нарушения, связанные с синдромом карпального канала напоминают симптомы при дисфункции корешка С6 на фоне шейной радикулопатии.