Единичные мононейропатии характеризуются нарушением чувствительности и слабостью в зоне иннервации пораженного нерва. Диагноз устанавливается по клинической картине, но его следует подтвердить нейрофизиологическими тестами. Лечение направлено на устранение причины, иногда накладывают шины, применяют нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), инъекции кортикостероидов, а в тяжелых случаях ущемления нерва – оперативное лечение.
(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).
Случаи мононевропатии
Травма является наиболее распространенной причиной острой мононевропатии и может происходить следующим образом:
Интенсивная мышечная активность или сильное перенапряжение сустава могут вызвать очаговую невропатию, также как и повторяющиеся мелкие травмы (например, крепкий захват рукой небольших инструментов, чрезмерная вибрация отбойного молотка).
продолжительное непрерывное давление о костные выступы чревато компрессионной нейропатией, обычно с поражением поверхностных нервов (локтевого, лучевого, малоберцового), особенно у худых людей; такое сдавливание возможно во сне, в условиях интоксикации, езды на велосипеде или наркоза.
компрессия нервов в узких каналах приводит к туннельной нейропатии (например, при туннельном синдроме карпального канала).
компрессия нерва опухолью при гиперостозе, ношении гипсовой повязки или использовании костылей или при длительном сдавлении при нахождении в одной позе (например, при работе в саду) чревата компрессионным параличом.
Нейропатию также могут вызвать кровоизлияние, сдавливающее нерв, воздействие холода или радиации или непосредственное прорастание опухоли.
Сдавливание нерва может быть временным (например, вызванное интенсивными движениями) или постоянным (например, вызванное опухолью или анатомической аномалией).
Симптомы и признаки мононейропатии
Для одиночных мононейропатий типичны боль, слабость и парестезии в зоне иннервации пораженного нерва или нервов. Поражение двигательного нерва начинается со слабости без боли; поражение чувствительного – с нарушений чувствительности без слабости.
Синдром запястного канала
Синдром запястного канала является наиболее распространенной мононейропатией. Может быть односторонним или двусторонним. Он развивается в результате компрессии срединного нерва между поперечной поверхностной связкой запястья и сухожилиями мышц – сгибателей предплечья.
Факторы риска развития синдрома запястного канала:
Беременность
Определенные формы амилоидоза
Работа, требующая повторяющихся силовых движений, растягивающих запястье (например, работа отверткой)
Возможно, использование неправильно установленной компьютерной клавиатуры (спорно)
Однако, большинство случаев идиопатические.
Компрессия вызывает парестезии и боли по ладонной поверхности кисти и запястья со стороны лучевой кости. Возможны боли в предплечье и плече. Боли могут усиливаться ночью. Могут последовать нарушение чувствительности на ладонной поверхности I, II и III пальцев кисти, а также слабость и атрофия мышц, обеспечивающих отведение и противопоставление большого пальца кисти.
Сенсорные нарушения, связанные с синдромом карпального канала напоминают симптомы при дисфункции корешка С6 на фоне шейной радикулопатии.
Паралич малоберцового нерва
Паралич малоберцового нерва обычно связан с компрессией нерва латеральной поверхностью шейки малоберцовой кости. Распространена среди истощенных лежачих больных и худых лиц, привыкших скрещивать ноги.
Паралич малоберцового нерва проявляется отвислой стопой (нарушение тыльного сгибания и эверсия стопы) и изредка сенсорным дефицитом в области переднебоковой поверхности голени и тыла стопы или в пространстве между I и II плюсневыми костями.
Радикулопатия на уровне L5 также может приводить к развитию сходных симптомов, однако в отличие от пареза малоберцового нерва при этом отмечается также слабость средней ягодичной мышцы с затруднением отведения бедра.
Паралич лучевого нерва
Нейропатия лучевого нерва (синонимы: паралич выходного дня, паралич влюбленных, паралич садовой скамейки) – следствие прижатия нерва к плечевой кости, например, когда рука долго лежит на спинке соседнего стула (например, во время интоксикации или глубокого сна).
Паралич лучевого нерва проявляется «свисающей кистью» (слабость разгибателей кисти и пальцев) и потерей чувствительности в области I тыльной межкостной мышцы.
Сходные симптомы могут развиваться при радикулопатии на уровне C7.
Паралич локтевого нерва
Нейропатия локтевого нерва часто развивается в результате травмы в борозде локтевого нерва при частой опоре на локоть или при асимметричном росте кости после перелома в детстве (поздний паралич локтевого нерва). Локтевой нерв также может сдавливаться в кубитальном канале, так как он проходит под медиальным надмыщелком через ткань (иногда вызывая кубитальный туннельный синдром).
Компрессия на уровне локтя может вызывать парестезии или выпадение чувствительности в мизинце и на медиальной поверхности безымянного пальца; слабость и атрофию приводящей мышцы большого пальца, мышцы, отводящей мизинец, межкостных мышц. Тяжелый хронический паралич локтевого нерва вызывает деформацию кисти по типу "когтистой лапы".
Чувствительные нарушения вследствии паралича локтевого нерва, сходны с дисфункцией корешка C8 при шейной радикулопатии; тем не менее, радикулопатия обычно сопровождается поражением более проксимальных зон дерматома C8.
Диагностика мононейропатий
Клиническая оценка
Нейрофизиологическое исследование, если клинических данных недостаточно
Симптомы и результаты обследования могут быть практически патогномоничными для определенных мононейропатий.
Нейрофизиологическое исследование проводят обычно для уточнения диагноза, особенно при неоднозначных клинических данных, например:
Для того чтобы дифференцировать сенсорные нарушения, связанные с парезом локтевого нерва, от радикулопатии на уровне C8
Для того чтобы дифференцировать сенсорные нарушения, связанные с синдромом карпального канала, от радикулопатии на уровне C6
Нейрофизиологическое исследование также помогает уточнить локализацию очага поражения, его тяжесть и оценить прогноз.
Лечение мононейропатий
Методы лечения зависят от причины заболевания
Проводится лечение первичного заболевания.
Лечение компрессионной нейропатии зависит от ее причины
При постоянном сдавливании (например, опухолью) обычно выполняется операция.
При преходящей компрессии, как правило, облегчают симптомы отдых, согревание, ограниченный курс нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в дозах, направленных на снижение выраженности воспаления (например, ибупрофен в дозе 800 мг 3 раза в сутки) и избегание или модификация деятельности, которая вызвала нарушение.
При синдроме карпального канала консервативное лечение включает в себя наложение шины, кортикостероиды внутрь или в виде инъекций и ультразвуковое лечение. В случаях, резистентных к лечению, эффективно бывает хирургическое вмешательство.
Часто до разрешения симптомов с целью предотвращения контрактур используются лонгеты или шины.
Возможность оперативного вмешательства следует рассмотреть, когда болезнь прогрессирует, несмотря на консервативное лечение.
Основные положения
При симптомах, предполагающих поражение одного нерва, наиболее вероятной причиной является травма.
Нейрофизиологическое исследование необходимо проводить для дифференцирования мононейропатии от радикулопатии и других заболеваний со сходными симптомами.
При преходящей компрессии нерва иногда всего лишь достаточно избегать деятельности, при которой она возникает; для других пациентов рассматривается возможность хирургического вмешательства в случае прогрессирования болезни, несмотря на консервативное лечение.