Множественная мононейропатия характеризуется сенсорными нарушениями и мышечной слабостью в зоне иннервации ≥ 2 пораженных периферических нервов.
(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).
Множественная мононейропатия обычно возникает вследствие:
Системные ревматические заболевания (например, узелковый полиартериит, системная красная волчанка [СКВ], другие типы васкулита, синдром Шегрена, ревматоидный артрит [РА])
Нарушения обмена веществ (например, сахарный диабет, амилоидоз)
Инфекционных заболеваний (например, болезни Лайма, СПИДа, проказы)
В то же время при сахарном диабете обычно развивается сенсомоторная дистальная полинейропатия.
Множественная мононейропатия характеризуется болью, слабостью и парестезиями в зоне иннервации пораженного нервов. Поражение двигательного нерва начинается со слабости без боли; поражение чувствительного – с нарушений чувствительности без слабости. Заболевание часто дебютирует асимметрично; нервы могут поражаться все сразу или постепенно. Обширное поражение многих нервов может симулировать полинейропатию.
Симптомы и результаты обследования могут быть практически патогномоничными для множинной мононейропатии. Нейрофизиологическое исследование проводят обычно для уточнения диагноза, особенно при неоднозначных клинических данных.
Проводится лечение первичного заболевания.