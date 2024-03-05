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Множественная мононейропатия

(Mononeuritis Multiplex)

Авторы:Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Множественная мононейропатия характеризуется сенсорными нарушениями и мышечной слабостью в зоне иннервации ≥ 2 пораженных периферических нервов.

(См. также Обзор заболеваний периферической нервной системы (Peripheral Nervous System Disorders)).

Множественная мононейропатия обычно возникает вследствие:

В то же время при сахарном диабете обычно развивается сенсомоторная дистальная полинейропатия.

Множественная мононейропатия характеризуется болью, слабостью и парестезиями в зоне иннервации пораженного нервов. Поражение двигательного нерва начинается со слабости без боли; поражение чувствительного – с нарушений чувствительности без слабости. Заболевание часто дебютирует асимметрично; нервы могут поражаться все сразу или постепенно. Обширное поражение многих нервов может симулировать полинейропатию.

Симптомы и результаты обследования могут быть практически патогномоничными для множинной мононейропатии. Нейрофизиологическое исследование проводят обычно для уточнения диагноза, особенно при неоднозначных клинических данных.

Проводится лечение первичного заболевания.

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