Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) является прогрессирующим дегенеративным расстройством головного мозга, которое может развиться вследствие повторяющихся травм головы или r bповреждений взрывной волной.

(См. также Обзор делирии и деменции и Деменция).

Деменция боксеров, выявленная у боксеров в 1920-х годах, и хроническая травматическая энцефалопатия в большинстве случаев, как полагают, – одно и то же расстройство. Хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ) была широко изучена. Она обнаруживается у некоторых бывших профессиональных или любительского уровня игроков в американский футбол и других спортсменов, которые имели повторяющиеся травмы головы, и у некоторых солдат с вторичной по отношению к закрытому повреждению головы черепно-мозговой травмой взрывной волной.

Почему только у некоторых людей, имеющих повторяющиеся травмы головы, формируется хроническая травматическая энцефалопатия и каковы риски ее развития после разного рода травм головы (например, с разным количеством травм, силой травм), в настоящее время неизвестно. Примерно у 3% спортсменов, имевших множественные (даже, по-видимому, незначительные) сотрясения мозга, развилась хроническая травматическая энцефалопатия.

Патоморфологически хроническая травматическая энцефалопатия характеризуются таким видом отложения гиперфосфорилированного белка тау, как нейрофибриллярные клубки, наиболее заметные в периваскулярных пространствах, в глубине корковых борозд, под мягкой оболочкой мозга и в перивентрикулярных областях.

Симптомы и признаки ХТЭ Начальные симптомы хронической травматической энцефалопатии обычно включают в себя 1 и более из следующего: Нарушение настроения: депрессия, раздражительность и/или чувство безысходности

Поведенческие нарушения: импульсивность, эксплозивность и/или агрессия

Когнитивные нарушения: ухудшение памяти, нарушение выполнения задач и/или деменция

Моторные нарушения: паркинсонизм, атаксия и/или дизартрия Есть два разных клинических курса: Расстройства настроения и нарушения поведения развиваются в молодом возрасте (например, когда пациенту за 30 лет), а когнитивные нарушения присоединяются позже.

Когнитивные нарушения развиваются позднее (например, после 60 лет), а нарушения настроения и поведения могут развиться уже после когнитивных.

Диагностика ХТЭП Клинические критерии Критерии клинической диагностики хронической травматической энцефалопатии включают в себя следующее: Анамнез травм головы

Симптомы и признаки, характерные для ХТЭ

Отсутствие более вероятного объяснения клинических изменений Эти критерии также используются в научных исследованиях. Результаты обычной нейровизуализации, КТ или МРТ, как правило, в норме. В настоящее время не существует никаких объективных, валидных in vivo биомаркеров ХТЭ. Окончательный диагноз хронической травматической энцефалопатии основывается на нейропатологическом обследовании при аутопсии.

Лечение ХТЭ Поддерживающие меры Специфического лечения хронической травматической энцефалопатии не существует. Если деменция развивается, может помочь поддерживающая терапия, как при других вариантах деменции. Например, окружение должно быть ярким, веселым и знакомым, и оно должно быть направлено на укрепление ориентации (например, размещение больших часов и календарей в комнате). Меры по обеспечению безопасности пациентов (например, системы мониторинга сигналов для пациентов, которые могут заблудиться) должны быть реализованы. Проблемы, возникающие у пациентов в конце жизни В связи с тем, что критика и мышление у пациентов с деменцией неуклонно ухудшаются, может возникнуть необходимость в назначении члена семьи, опекуна или адвоката для управления финансовыми делами. На ранних стадиях деменции, до того как пациент становится недееспособным, необходимо выяснить его пожелания относительно опекунства и привести в необходимый порядок его финансовые и юридические дела (в том числе, обеспечить долгосрочный договор с адвокатом и доверенным лицом, ведущим медицинские дела). После того, как эти документы подписаны, необходимо оценить дееспособность пациента, а результаты этой оценки зафиксировать. Следует также заранее принять решение относительно искусственного питания и тактики в случае развития какого-либо острого нарушения. На поздних стадиях деменции, могут быть предпочтительнее паллиативные меры, нежели агрессивные вмешательства или больничная помощь.