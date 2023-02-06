Обзор делирии и деменции (Overview of Delirium and Dementia)

Делирий (иногда называемый острым помрачением сознания) и деменция являются наиболее распространенными причинами нарушений в когнитивной сфере, несмотря на то что аффективные нарушения (в том числе депрессия) также могут нарушать познавательные функции. Делирий и деменция – это различные, по сути, нарушения, но иногда их дифференциальная диагностика является затруднительной. В обоих случаях нарушаются когнитивные функции, однако следующие признаки позволят различить их:

При делирии поражаются в основном функции внимания и ориентации.

Деменция влияет главным образом на память и другие когнитивные функции.

Другие специфические характеристики также помогают различить эти два вида нарушений (см. таблицу Дифференциальная диагностика делирия и деменции):

Делирий обычно развивается при остром заболевании или в результате токсического воздействия медицинских и психоактивных препаратов (иногда представляющего угрозу для жизни) и часто является обратимым.

Деменция, как правило, вызвана анатомическими изменениями в головном мозге, имеет более медленное начало и обычно необратима.

Ошибочное принятия делирия за деменцию у пациентов пожилого возраста является распространенной клинической ошибкой.

Ни одно клинико-лабораторное исследование не может с определенностью установить причину когнитивных нарушений; для этого необходимы тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование, а также знание исходного состояния когнитивных функций.

Таблица Дифференциальная диагностика делирия и деменции* Таблица

Хотя делирий и деменция считаются разными заболеваниями, они имеют сложную взаимосвязь. Делирий часто развивается у пациентов с деменцией; он называется делирием, наложенным на деменцию (ДНД). ДНД может возникать у 49% пациентов с деменцией во время госпитализации. Кроме того, пациенты с делирием имеют более высокий риск развития деменции (1).