Обзор делирии и деменции (Overview of Delirium and Dementia)

Делирий (иногда называемый острым помрачением сознания) и деменция являются наиболее распространенными причинами нарушений в когнитивной сфере, несмотря на то что аффективные нарушения (в том числе депрессия) также могут нарушать познавательные функции. Делирий и деменция – это различные, по сути, нарушения, но иногда их дифференциальная диагностика является затруднительной. В обоих случаях нарушаются когнитивные функции, однако следующие признаки позволят различить их:
При делирии поражаются в основном функции внимания и ориентации.
Деменция влияет главным образом на память и другие когнитивные функции.
Другие специфические характеристики также помогают различить эти два вида нарушений (см. таблицу Дифференциальная диагностика делирия и деменции):
Делирий обычно развивается при остром заболевании или в результате токсического воздействия медицинских и психоактивных препаратов (иногда представляющего угрозу для жизни) и часто является обратимым.
Деменция, как правило, вызвана анатомическими изменениями в головном мозге, имеет более медленное начало и обычно необратима.
Ошибочное принятия делирия за деменцию у пациентов пожилого возраста является распространенной клинической ошибкой.
Ни одно клинико-лабораторное исследование не может с определенностью установить причину когнитивных нарушений; для этого необходимы тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование, а также знание исходного состояния когнитивных функций.
Дифференциальная диагностика делирия и деменции*
Характеристика
Делирий
Деменция
Начало
Внезапное, с возможностью определения времени появления симптомов
Медленное или постепенное, с неопределенным временем появления симптомов
Продолжительность лечения
Дни или недели, но может быть и более продолжительным
Необратимое прогрессирование
Причина
Обычно всегда удается выявить причинную связь (в том числе, с инфекциями, дегидратацией, приемом или отменой лекарственных препаратов)
Обычно хроническое заболевание головного мозга (например, болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, сосудистая деменция)
Течение
Обычно обратимое
Неуклонно прогрессирующее
Выраженность симптоматики в ночное время
Почти всегда более выраженная
Зачастую более выраженная
Функции внимания
Значительно нарушена
Не изменяется, пока деменция не становится тяжелой
Уровень сознания
Различно нарушен
Не изменяется, пока деменция не становится тяжелой
Ориентация во времени и пространстве
Может быть разной
Нарушена
Речь
Замедлена, часто несвязанная и несоответствующая ситуации
Иногда возникают затруднения в подборе слов
Память
Может быть разной
Потеряна, особенно на недавние события
Необходимость в оказании медицинской помощи
Немедленная
Требуется, но менее срочно
Эффект лечения
Обычно обращает симптомы вспять
Может замедлить развитие, но не может обратить или излечить само заболевание
*Различия, как правило, существенны и помогают установить диагноз, но не редки и исключения. К примеру, травматическое повреждение головного мозга возникает внезапно, но может привести к тяжелой, необратимой деменции; гипотиреоз может приводить к медленно прогрессирующей деменции, которая полностью обратима при лечении.
Хотя делирий и деменция считаются разными заболеваниями, они имеют сложную взаимосвязь. Делирий часто развивается у пациентов с деменцией; он называется делирием, наложенным на деменцию (ДНД). ДНД может возникать у 49% пациентов с деменцией во время госпитализации. Кроме того, пациенты с делирием имеют более высокий риск развития деменции (1).
Общие справочные материалы
1. Fong TG, Inouye SK:The inter-relationship between delirium and dementia: The importance of delirium prevention. Nat Rev Neurol 18 (10):579–596, 2022. doi: 10.1038/s41582-022-00698-7