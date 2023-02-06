Болезнь Альцгеймера

Большинство случаев болезни Альцгеймера носит спорадический характер, с поздним началом (старше 65 лет) и неуточненной этиологией. Риск развития заболевания лучше всего предсказывается по возрасту пациентов. Вместе с тем, от 5 до 15% случаев заболевания носит семейный характер, половина из них характеризуется ранним началом (моложе 65 лет) и обычно связана со специфическими генетическими мутациями.

По меньшей мере, 5 различных локусов, расположенных на 1, 12, 14, 19 и 21 хромосомах, оказывают влияние на возникновение и прогрессирование болезни Альцгеймера.

Мутации в генах, кодирующих синтез белков–предшественников амилоида (пресенилина I и пресенилина II), могут приводить к аутосомно-доминантным формам болезни Альцгеймера, обычно с ранней манифестацией. Таким образом, у больных лиц нарушается синтез белков–предшественников амилоида, что приводит к накоплению и отложению фибриллярных агрегатов бета-амилоида, в свою очередь, бета-амилоид является основным компонентом нейритических (сенильных) бляшек, которые состоят из дегенеративно измененных аксонов или дендритов, астроцитов и глиальных клеток, расположенных вокруг амилоидного ядра. Beta-амилоид может также изменить деятельность киназ и фосфатаз, что приводит к гиперфосфорилированию тау (белок, стабилизирующий микроканальцы) и формированию нейрофибриллярных клубков.

Прочие генетические детерминанты включают ε-аллели аполипопротеина (аро) Е (эпсилон). Апо Е протеин влияет на накопление бета-амилоида, целостность цитоскелета и эффективность восстановления нейронов. Риск болезни Альцгеймера в значительной степени повышен у людей, имеющих две эпсилон-4 аллеля, и понижается у людей, имеющих эпсилон-2 аллеля. Для людей с 2 эпсилон-4 аллелью, риск развития болезни Альцгеймера к возрасту 75 лет в 10-30 раз выше, чем для людей без аллели.

Сосудистые факторы риска, такие как гипертония, диабет, дислипидемия и курение, могут увеличить риск болезни Альцгеймера. Появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что агрессивное лечение этих факторов риска уже в среднем возрасте может ослабить риск развития когнитивных нарушений в пожилом возрасте.

Взаимосвязь между иными факторами например, низким содержанием гормонов, воздействием металлов и болезнью Альцгеймера четких данных за ее наличие не получено.