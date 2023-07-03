Тест с глазными каплями кокаина или апраклонидина

МРТ или КТ для выявления причины

Подтверждение и характеристику синдрома Горнера осуществляют с применением теста, который носит название «капля кокаина».

Сначала в оба глаза закапывают раствор кокаина (4% или 10%) или апраклонидина (0,5%):

Кокаин : кокаин блокирует обратный синаптический захват норадреналина и вызывает расширение зрачка непораженного глаза. При постганглионарном поражении (периферический симптом Горнера) зрачок пораженного глаза не расширяется из-за дегенерации окончаний постганглионарных нервных волокон, что приводит к увеличению анизокории. Если повреждение находится выше верхнего шейного ганглия (преганглионарный или центральный синдром Горнера) и постганглионарные волокна не повреждены, зрачок пораженного глаза также расширяется и анизокория уменьшается.

Апраклонидин: апраклонидин является слабым альфа-адренергическим агонистом, минимально расширяющим зрачок здорового глаза. Если имеется постганглионарное поражение (периферический синдром Горнера), зрачок пораженного глаза расширяется намного больше, чем здорового, потому что мышца-дилататор зрачка больного глаза утратила свою симпатическую иннервацию и приобрела адренергическую сверхчувствительность. В результате анизокория уменьшается. (Однако возможны ложноотрицательные результаты в случае острого течения первичного поражения). Если поражение преганглионарное (или центральный синдром Горнера), зрачок пораженного глаза не расширяется, потому что у мышцы-дилататора радужки не развивается адренергическая сверхчувствительность; в результате анизокория увеличивается.

При положительных результатах теста на синдром Горнера для локализации повреждения может быть полезной проба с гидроксиамфетамином (1%) с введением в оба глаза через 48 часов. Гидроксиамфетамин вызывает высвобождение норадреналина из пресинаптических окончаний. При постганглионарных повреждениях он не приводит к какой-либо реакции, поскольку эти повреждения вызывают дегенерацию постганглионарных окончаний. Таким образом, при применении гидроксиамфетамина происходит следующее:

Постганглионарное поражение: зрачок пораженного глаза не расширяется, а здорового – расширяется, что приводит к увеличению анизокории.

Центральное или преганглионарное поражение: зрачок пораженного глаза расширяется обычно либо избыточно, а непораженного - обычно, что приводит к уменьшенной или неизмененной анизокории. (Тем не менее, при постганглионарных повреждениях иногда наблюдаются такие же результаты).

Обследование с гидроксиамфетамином проводится реже, чем тестирование с апраклонидином, отчасти потому, что гидроксиамфетамин, как правило, менее доступен. Для того, чтобы тесты с гидроксиамфетамином были валидны, обследование не должно откладываться на более чем 24 часа после закапывания апраклонидином.

Пациентам с синдромом Горнера необходимо проведение МРТ или КТ головного мозга, спинного мозга, грудной клетки или шеи – в зависимости от диагностических предположений для обнаружения локализации патологии.