Оценка болевого синдрома

Интенсивность боли необходимо оценивать до и после потенциально болезненных процедур. У пациентов, не испытывающих коммуникативных проблем, первичным является оценка жалоб, только потом следует проанализировать внешние проявления боли или переживания (например, плач, гримаса, дрожь). У пациентов, испытывающих трудности при общении, и у маленьких детей в первую очередь необходимо оценивать невербальные показатели (поведенческие и иногда физиологические).

Общепринятые измерения (см. рисунок Некоторые шкалы для количественной оценки боли [Some pain scales for quantifying pain as it is occurring]) включают

Вербальные категории шкалы (например, легкая, средняя, тяжелая)

Числовые шкалы

Визуально-аналоговая шкала (ВАШ)

По числовой шкале пациент определяет интенсивность боли в баллах от 0 до 10 (0 – нет боли; 10 – невыносимая боль). Пациентам во время составления ВАШ на шкале ставят разделительную метку, обозначающую степень боли, необозначенный отрезок шкалы с левой стороны длиною 10 см отмечают как «отсутствие боли», а отрезок с правой стороны как «невыносимая боль». Степень боли измеряется расстоянием в мм от левого края шкалы. Дети и пациенты с пониженной грамотностью или известными нарушениями развития могут выбирать картинки с изображением лиц, от улыбающихся до искаженных болью, или с изображением фруктов разных размеров, передавая свое восприятие степени тяжести болевого ощущения. При оценке боли исследователь должен уточнить, за какой промежуток времени она оценивается (например, в среднем за последнюю неделю).