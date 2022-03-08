Обзор боли (Overview of Pain)

Острая боль, часто развивающаяся в ответ на повреждение ткани, возникает в результате раздражения периферических болевых рецепторов (ноцицепторов), являющихся окончаниями специфических чувствительных нервных волокон типов А-дельта и С.

Хроническая боль, связанная с продолжительным текущим повреждением ткани, по-видимому, обусловлена постоянным раздражением указанных волокон. Однако тяжелые травмы тканей не всегда предсказывают тяжесть острой или хронической боли. Хроническая боль может быть также обусловлена текущим патологическим процессом или дисфункцией периферического или центрального отделов нервной системы (что приводит к развитию нейропатической боли).

Ноцицептивная боль (боль, вызванная повреждением тканей) может быть соматической или висцеральной. Соматические болевые рецепторы расположены в коже, подкожной клетчатке, фасциях, других соединительнотканных структурах, надкостнице, эндосте и суставных капсулах. Раздражение этих рецепторов вызывает острую или тупую локализованную боль, ощущение жгучей боли нехарактерно при вовлечении в патологический процесс кожи и подкожной клетчатки. Рецепторы висцеральной боли расположены в большинстве внутренних органов и в окружающей соединительной ткани. Висцеральная боль, связанная с перерастяжением полого органа, не имеет четкой локализации, глубокая (внутренняя), и иногда схваткообразная; она также может проецироваться на отдаленные участки поверхности кожи. Висцеральная боль, возникающая вследствие повреждения капсулы органа или глубоко расположенных соединительнотканных элементов может быть более локализованной и острой.

Психологические факторы модулируют интенсивность боли с высокой степенью вариабельности. Мысли и эмоции играют важную роль в восприятии боли. У многих пациентов с хроническими болями также наблюдаются психические расстройства, особенно депрессии и тревоги. Потому что некоторые синдромы характеризуется как психические патологии (например, некоторые психосоматические заболевания) определяются благодаря самооценке боли пациентами, плохо объясняющими причины боли, которых часто характеризуют, как имеющих психические расстройства, и, таким образом, лишают их надлежащего ухода.

Боль ухудшает несколько когнитивных доменов, включая внимание, память, концентрацию и содержание мысли, возможно, требуя когнитивных ресурсов.

Многие болевые синдромы обусловлены несколькими факторами. Например, хроническая боль в области поясницы и большинство болевых синдромов при онкологических заболеваниях имеют выраженный ноцицептивный компонент, но могут также иметь и нейропатический компонент (вследствие повреждения нерва).