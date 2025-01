Лечение боли

(См. также Centers for Disease Control and Prevention: 2019 Annual surveillance report of drug-related risks and outcomes—United States. Surveillance special report. Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services.)

Опиоиды являются главной причиной случайной смерти и фатальной передозировки в США. В случае совместного использования опиоидных анальгетиков с бензодиазепинами значительно повышается риск летальной передозировки. Кроме того, частота немедицинского потребления, использование не по назначению и неправильное или ошибочное употребление (аберрантное поведение, связанное с употреблением наркотиков) увеличиваются.

Передозировка опиатами может быть преднамеренной или случайной. Оно включает в себя любое использование, которое противоречит медицинским рекомендациям или отклоняется от предписанного.

Использование не по назначению предполагает продажу или дарение лекарственного средства другим лицам.

Злоупотребления относится к использованию для развлечения или нетерапевтическому использованию (например, эйфория, другие психотропные эффекты).

Около трети пациентов, длительно принимающих опиоиды при хронической боли, могут неправильно использовать назначенные препараты (не использовать их по назначению) или злоупотреблять ими.

Наркомания, -бычно характеризующаяся недостаточным контролем и жаждой, относится к компульсивному использованию, несмотря на пагубное воздействие и негативные последствия. К некоторым признакам зависимости относятся иммунологическая толерантность (с течением времени для поддержания того же уровня анальгезии и эффективности требуется все более высокая доза), а также абстиненция (прекращение приема препарата или значительное снижение дозы, вызывающее симптомы абстиненции). Однако обе эти характеристики являются предвиденными физиологическими эффектами опиоидной терапии и поэтому не пригодны для определении зависимости от опиоидов.

Расстройство, связанное с употреблением опиоидов предпочтительнее термина «наркозависимость». Расстройство, связанное с употреблением опиоидов, проявляется компульсивным длительным самостоятельным введением опиоидов в немедицинских целях, вызывающим значительное ухудшение или дистресс. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам [The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders] 5-го издания (DSM-5) предоставляет специфические критерии для диагностики этого расстройства. Расстройство, связанное с употреблением опиоидов, диагностируют, если характер употребления вызывает клинически значимые нарушения или дистресс, и если в течение 12-месячного периода наблюдается ≥ 2 из следующих признаков:

прием опиоидов в больших количествах или в течение более длительного времени, чем предполагалось

Навязчивое желание употреблять опиоиды или безуспешные попытки уменьшить или контролировать их употребление

Трата огромного количества времени в попытках получить, принять опиоидный препарат или восстановиться после его эффектов

Тяга или сильное желание или потребность использовать опиоиды

Постоянное употребление опиоидов приводит к невыполнению обязательств на работе, дома или в учебном заведении

Продолжение приема опиоидов, несмотря на постоянные или повторяющиеся проблемы социального или межличностного характера, вызванные или усугубленные употреблением опиоидов

Ограничение или отказ от важной социальной, трудовой или рекреационной деятельности по причине употребления опиоидов

Продолжение использования опиоидов в физически опасных ситуациях

Продолжение использования опиоидов, несмотря на постоянные или рецидивирующие физические или психические расстройства, вызванные или усугубленные приемом опиоидов

Наличие толерантности к опиоидам

Наличие симптомов отмены при отказе от опиоидов

Толерантность и абстиненция (вторичные по отношению к развитию физической зависимости) ожидаются у пациентов, принимающих опиоиды под соответствующим медицинским наблюдением. Таким образом, эти состояния у пациента, который получает медикаментозную терапию опиоидами, не считаются частью критериев расстройства, связанного с употреблением опиоидов.

Риск возникновения расстройств от применения опиоидов зависит от частоты их использования и дозы (3):

0,004%: отсутствие регулярного употребления опиоидов

0,7%: применение низких доз опиоидов (< 36 мг/день OMME)

6,1%: применение высоких доз опиоидов (> 120 мг/день OMME)

2–15%: в других исследованиях (не стратифицированных по дозе)

При рассмотрении возможности о назначении опиоидной терапии, особенно долгосрочной терапии, врачи должны оценивать пациентов с точки зрения факторов риска неправильного или ошибочного употребления и использования не по назначению и консультировать их в связи с рисками преднамеренного и непреднамеренного немедицинского потребления. Перед началом опиоидной терапии лечащие врачи должны получить информированное согласие от пациента и оценить риск развития у пациента нарушения, связанного с применением опиоидов.

Факторы риска развития опиоидных расстройств включают

Пациенты с анамнезом злоупотребления алкоголем или наркотиками

Семейный анамнез злоупотребления алкоголем или наркотиками

Основные психические расстройства (текущие или прошлые)

Прием психоактивных веществ

Более молодой возраст (< 45 лет)

Инструменты скрининга могут помочь выявить пациентов с более высоким риском расстройства, связанного с употреблением опиоидов; инструмент оценки опиоидного риска (opioid risk tool - ORT) подойдет лучше всего. Однако для оценки того, является ли лечение пациента опиоидами безопасным или имеет низкий риск, применение любого инструмента оценки риска недостаточно. В связи с этим все пациенты, проходящие лечение с применением опиоидных препаратов, должны находиться под постоянным наблюдением во время лечения для того, чтобы убедиться в том, что опиоидная терапия является безопасной.

Регулярный мониторинг должен включать периодический необъявленный сбор мочи для анализа на предмет наличия предписанных лекарственных препаратов и отсутствия запрещенных.

Скрытое наблюдение с большей вероятностью выявляет ненадлежащее или неправильное использование препаратов, но его сложнее включить в рабочий процесс клиники. В настоящее время рекомендуется проводить анализ мочи на наркотики следующим образом:

При первоначальном назначении

Как минимум ежегодно

Более часто, если высока степень риска или возникают проблемы

История применения учетного препарата пациентом должна быть изучена с учетом информации государственных программ контроля рецептурных лекарственных препаратов (Prescription Drug Monitoring Programs, PDMPs). В настоящее время стандартный скрининг с учетом информации PDMP проводится в следующих случаях:

Когда опиоиды назначаются впервые

Когда происходит каждое дополнительное назначение или по крайней мере каждые 3 месяца

Регулярные запросы PDMP помогают клиницистам убедиться в том, что рецепты выписывались определенным врачом, а получение лекарственного средства производилось в определенной аптеке.

Если факторы риска развития расстройства, связанного с применением опиоидных препаратов, присутствуют, то лечение может быть уместным; однако врачам следует использовать более строгие меры для предотвращения неправильного или ошибочного употребления и наркомании (4). Мероприятия включают следующее

Назначение исключительно небольших количеств (требующих частых посещений для повторного получения рецепта)

Анализ мочи на содержание лекарственных препаратов для контроля следования схеме лечения (т.е., для подтверждения того, что пациенты принимают медикаменты, а не уклоняются от их приема)

Не выписывание повторно якобы «утерянных» рецептов

Применение опиоидных лекарственных препаратов с контролем несанкционированного вскрытия, которые были разработаны для предотвращения неправильного или ошибочного употребления посредством жевания или посредством перорального употребления, а также введением путем инъекции лекарственных препаратов для перорального приёма.

Рассмотрение возможности применения препарата бупренорфина, который может быть эффективен при анальгезии и который имеет предельный эффект на риск седации и угнетения дыхания – свойства, которые делают его эффективным средством лечения любого расстройства, связанного с употреблением опиоидов

Клиницистам может потребоваться передать проблемных пациентов анальгезиологу или специалисту по употреблению психоактивных веществ, имеющему опыт в области обезболивания.

Если опиоидный препарат назначен впервые, лечащие врачи должны предоставлять пациентам соответствующую информацию. Клиницисты также просят пациентов подписать соглашение, в котором будут указаны меры, принятые для обеспечения безопасного приема постоянно назначаемых препаратов, а также последствия выявления анамнеза или обследований (т.е., скрининга мочи на наркотики, мониторинга отпускаемых по рецепту лекарств), подтверждающих нарушение применения, неправильное применение, злоупотребление или отклонение от назначенной схемы (т.е., снижение дозы опиоидов). Клиницисты должны обсудить контракт с пациентами, чтобы убедиться, что они понимают, что его требования. Подписание и, таким образом, согласие с контрактом требуется, прежде чем пациенты смогут принимать опиоиды. Пациентам также следует сообщить, что стратегии контроля по лечению неопиоидной боли будут продолжены и что пациенты могут быть направлены специалисту по употреблению психоактивных веществ.

При условии, если у пациентов развивается расстройство, связанное с применением опиоидов, лечащие врачи несут ответственность за предложение и организацию основанного на фактических данных лечения (как правило, медикаментозное лечение с применением препарата бупренорфина или метадона в комплексе с проведением когнитивно-поведенческой терапии).

Чтобы избежать немедицинского потребления их лекарственных средств другими лицами, пациенты должны держать опиоидов в безопасном месте и распоряжаться любой неиспользованных препаратов, возвращая их в аптеку.

Все пациенты должны быть проконсультированы относительно рисков сочетанного применения опиоидов с алкоголем и транквилизаторами и самостоятельной регуляции дозирования.