Аномалии краниоцервикального перехода

Симптомы и признаки нарушений краниоцервикального перехода могут появиться после небольшой травмы шеи или спонтанно, они могут варьироваться в зависимости от степени компрессии и поражения вовлеченных структур. Сохранность варьирует от Степени сдавливания и затронутых структур.

Наиболее распространенными проявлениями являются:

Боль в шее, часто сочетающаяся с головной болью

Клиническая картина компрессии спинного мозга

Боль в шее часто распространяется и на руки, может сочетаться с головной болью (часто в затылочной области с иррадиацией в теменную); появление такого рода боли связывают с компрессией корешка С2 и большого затылочного нерва, а также локальной костно-мышечной дисфункции. Боли в шее и головные боли обычно усиливаются при движениях головой и могут провоцироваться кашлем или наклоном вперед. Если у пациентов с пороком Киари присутствует гидроцефалия, положение вниз головой может усугублять гидроцефалию и вызывать головную боль.

Компрессия спинного мозга вовлекает верхнешейный отдел. Дефициты включают

Спастический парез в руках и/или ногах, вызванный компрессией двигательных путей.

Поражение задних канатиков проявляется нарушениями суставно-мышечной и вибрационной чувствительности.

При сгибании шеи волна покалывания, идущая сверху вниз вдоль позвоночника, часто с распространением на руки и ноги (симптом Лермитта).

Нарушение болевой и температурной чувствительности (функция спиноталамического тракта) по типу "перчаток" и "чулок" возникает нечасто.

Внешний вид шеи и/или амплитуда движений могут быть изменены при наличии определенных аномалий (например, платибазия, базилярная инвагинация, мальформация Клиппеля–Фейля). Она может укорачиваться с ограничением подвижности (образование крыловидных кожно-мышечных складок на боковой поверхности шеи от грудинно-ключично-сосцевидной мышцы до плеча) или находиться в патологическом положении (например, кривошея при аномалии Клиппеля–Фейля). Возможно ограничение диапазона движений.

При компрессии головного мозга (например, вследствие платибазии, базилярной инвагинации или краниоцервикальных опухолей) возможны поражения мозжечка, ствола мозга и черепных нервов. Поражения ствола мозга и черепных нервов включают

Центральное апноэ сна

Межъядерная офтальмоплегия (ипсилатеральная слабость аддукции глаза плюс контралатеральный горизонтальный нистагм при абдукции глаза с латеральным взглядом)

Толчкообразный нистагм, направленный вниз (быстрый компонент направлен вниз)

Дисфония

Дизартрия

Дисфагия

Поражение мозжечка обычно ухудшает координацию.

Нарушение кровообращения в вертебрально-базилярной системе может быть спровоцировано изменением положения головы. Симптомы могут включать

Вазовагальный обморок

Приступы с падением (внезапные, неспровоцированные падения)

Головокружение

Замешательство или изменённое состояние сознания

Слабость

Нарушение зрения

Сирингомиелия (полость в центральной части спинного мозга) часто встречается у пациентов с мальформацией Киари. Это может привести к

Сегментарному вялому парезу и атрофии, которые более выражены в дистальных отделах верхних конечностей

Потере болевой и температурной чувствительности, распространенная на участки тела в виде капюшона на шею и проксимальные отделы верхних конечностей.

Однако некоторая чувствительность сохраняется.