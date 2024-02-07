Обследование плечевого сустава

Анатомия плеча (вид спереди)

Объективное обследование вовлеченного плеча

Обследование

Пальпация для определения участков болезенности и локального повышения температуры

Измерение диапазона амплитуды движения и силы

Пробы для выявления импинджмент-синдрома

Проведение обследования плечев... Видео

Обследование включает в себя выявление участков покраснения, деформаций или поражения кожи, включая хирургические шрамы, а также выявление асимметрии в сравнении с непораженным плечом (что указывает на мышечную атрофию).

Поскольку боль может иррадиировать из других участков тела в участки, окружающие плечевой сустав, пальпация плеча должна охватывать плечевой, акромиально-ключичный и грудино-ключичный суставы, клювовидный отросток лопатки, ключицу, акромиальный отросток, подакромиальную сумку, сухожилие двуглавой мышцы плеча и большой и малый бугорки плечевой кости (см. рисунок Анатомия плеча), а также лопатку и шею. Шею обследуют в рамках любой оценки состояния плечевого сустава, поскольку боль может иррадиировать в плечевой сустав из шейного отдела позвоночника (особенно при радикулопатии С5).

Наличие выпота в плечелопаточном суставе может вызывать появление выпячиваний между клювовидным отростком лопатки и головкой плечевой кости. К возможным причинам данного состояния относятся ревматоидный артрит, остеоартроз, острый инфекционный артрит, плечо Милуоки, болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция (псевдоподагра), и другие артропатии.

Наличие ограничения диапазона движений, слабости, боли и других нарушений при патологии вращательной манжеты плеча можно быстро выявить с помощью следующего приема при отведении и сгибании: пациент поднимает обе руки выше головы и затем медленно опускает. При помощи специфических упражнений с сопротивлением можно определить, какие именно сухожилия повреждены. Необходимо оценить силу и чувствительность:

Состояние подостной и малой круглой мышц оценивают по сопротивлению пациента давлению при наружной ротации, когда руки опущены вдоль туловища и локтевые суставы согнуты на 90°; это положение отделяет функцию мышцы ротаторной манжеты от функции других мышц, таких как дельтовидная. Слабость во время проведения этого теста предполагает существенное нарушение функции ротаторной манжеты (например, полный разрыв).

Состояние надостной мышцы оценивают по сопротивлению пациента, направленному сверху вниз давлению на руки в положении сгибания (переднего), большие пальцы направлены вниз, а локоть разогнут (тест пустой банки или тест Джоба).

Чтобы оценить функцию подлопаточной мышцы, пациент заводит руку за спину так, чтобы тыльная поверхность руки касалась поясницы. Эксперт приподнимает руку над нижней частью спины. Пациент должен суметь удержать руку на расстоянии от кожи поясницы спины (проба отрыва Гербера).

Скарификационная проба Эпли оценивает комбинированную амплитуду движений плечевого сустава, когда пациент пытается прикоснуться к противоположной лопатке: когда пациент кончиками пальцев тянется к противоположной лопатке за головой и позади шеи, оценивается отведение и внешнее вращение; когда пациент тянется к противоположной лопатке тылом кисти за спиной, оценивается приведение и внутреннее вращение.

При наличии боли предполагаются импиджмент-тесты. Они включают следующее:

Тест Нира проводится при подозрении на импинджмент-синдром ротаторной манжеты под клювовидно-акромиальной дугой. Этот тест выполняют, располагая руку пациента в позиции форсированного сгибания, поднятой над головой с полной пронацией.

Тест Хокинса также проводят с целью выявления импинджмент-синдрома. Он делается путем сгибания руки (вперед) на 90°, пронации и сгибании локтевого сустава на 90° и затем принудительного вращения плеча внутрь (со смещением кисти вниз).