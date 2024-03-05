Тендинит и теносиновит

Покой или иммобилизация, тепло или холод, затем лечебная физкультура

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)

Иногда инъекции глюкокортикоидов

Симптомы снимают покоем или иммобилизацией (например, с помощью шины или иммобилизатора) сухожилия, тепловыми процедурами (обычно при хроническом процессе) или охлаждением (обычно при остром воспалении), а также применением НПВП (см. таблицу Лечение ревматоидного артрита с помощью НПВП) в течение 7–10 дней. Индометацин или колхицин могут помочь, если причиной является подагра. В период стихания воспаления показаны щадящие упражнения по нескольку раз в день, которые постепенно увеличивают объем движений; особенно важно для профилактики быстро образующихся контрактур плечевого сустава.

Может приносить пользу введение в сухожильное влагалище глюкокортикоидов (например, бетаметазона 6 мг/мл, триамцинолона 40 мг/мл или метилпреднизолона 20–40 мг/мл). Эти инъекции обычно показаны при тяжелых или хронических болях. В зависимости от места введения объем препарата составляет от 0,3 до 1 мл. Введение через ту же иглу аналогичного или вдвое большего объема локального анестетика (например, 1–2% раствора лидокаина) подтверждает диагноз, если боль немедленно уменьшается. Надо тщательно избегать введения препарата непосредственно в ткань сухожилия, (где ощущается большее сопротивление инъекции), т.к. в последующем это может привести к ослаблению и разрыву сухожилия. Пациентам рекомендуется покой для смежного сустава, чтобы уменьшить риск возможного разрыва сухожилия. В некоторых случаях в течение 24 часов после инъекции выраженность клинической симптоматики может усиливаться.

Здравый смысл и предостережения

Могут потребоваться многократные инъекции и симптоматическая терапия. Редко при упорных случаях, особенно при тендинопатии вращательной манжеты, необходимо оперативное вмешательство с удалением депозитов кальция или восстановлением сухожилия и последующим назначением лечебной физкультуры с постепенно возрастающей интенсивностью. Иногда пациентам проводят хирургическое лечение для устранения рубцовых изменений, вызывающих ограничение функции, или теносиновектомию – для облегчения симптомов хронического воспаления.