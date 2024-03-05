Тендинит - это воспаление сухожилия, которое часто развивается вследствие его дегенерации (тендинопатии). Теноcиновит - это тендинит с воспалением синовиального влагалища сухожилия. Симптомы обычно включают боль при активных движениях или движениях с сопротивлением и болезненность при пальпации. Хроническое повреждение и воспаление сухожилия или сухожильного влагалища могут приводить к развитию рубцов, что ограничивает движения. Диагноз устанавливают при анализе клинических проявлений, иногда подтверждается с помощью инструментальных методов. Лечение включает покой, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), иногда – инъекции глюкокортикоидов.
Тендинопатия обычно обусловлена повторными маленькими разрывами или дегенеративными изменениями (иногда с отложением кальция) в сухожилие, которые развиваются в течение нескольких лет.
Тендинит и теносиновит наиболее часто поражают сухожилия в области плечевого сустава (вращательной манжеты), сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, лучевого и локтевого сгибателей запястья, сгибателя пальцев, сухожилия мышц, образующих подколенную ямку, ахиллово сухожилие (см. Тендинит ахиллова сухожилия), а также сухожилия длинной мышцы, отводящей большой палец кисти, и его короткого разгибателя, имеющих общую фиброзную капсулу (результатом расстройства становится синдром Де Кервена).
Этиология тендинита и теносиновита
Этиология часто остается нераспознанной. В большинстве случаев заболевание возникает в среднем и пожилом возрасте, когда уменьшается кровоснабжение сухожилий и повторная микротравма может способствовать возникновению изменений. Провоцирующими факторами также являются повторные микротравмы или однократная тяжелая травма (близкая к разрыву), растяжение или чрезмерные (непривычные) нагрузки. Некоторые фторхинолоновые антибиотики могут повышатиь риск тендинопатии и разрыва сухожилия.
Риск тендинита может повышаться при некоторых системных заболеваниях: наиболее часто при РА, системной склеродермии, подагре, реактивном артрите и диабете,очень редко при амилоидозе, а также при значительном повышении содержания холестерина в крови. У молодых людей, особенно у женщин, диссеминированная гонококковая инфекция может также сопровождаться мигрирующим тендовагинитом при отсутствии локализованных симптомов со стороны мочеполовой системы. Нетуберкулезные микобактерии, такие как Mycobacterium marinum, имеют склонность вызывать локальную хроническую инфекцию периферических сухожилий, что приводит к развитию симптомов теносиновита.
Применение фторхинолоновых антибиотиков ассоциировано с тендинопатиями, включая разрыв сухожилий.
Симптомы и признаки тендинита и теносиновита
Движения пораженных сухожилий обычно болезненны при активном перемещении или при сопротивлении естественному движению. Например, поскольку сухожилие задней большеберцовой мышцы способствует выворачиванию стопы, пассивная пронация в комбинации с активным выворотом с сопротивлением вызывают боль у пациентов с тендинитом задней большеберцовой мышцы. Из-за накопления экссудата синовиальные влагалища иногда становятся припухшими; обычно это связано с наличием инфекции, РА или подагры. Припухлость может быть видимой или только пальпируемой. При пальпации по ходу пораженного сухожилия отмечается болезненность различной степени, иногда значительная; возможно развитие боли, мешающей движению.
При системной склеродермии сухожильное влагалище может сохранять сухость, но при движении сухожилия во влагалище может возникать крепитация, которую можно ощутить или прослушать с помощью стетоскопа.
Диагностика тендинита и теносиновита
Клиническая оценка
Иногда инструментальное исследование
Обычно диагностика основана на изучении симптоматики и результатах физикального исследования, включая пальпацию и специальные тесты для выявления боли. Для подтверждения диагноза, исключения других заболеваний и выявления разрывов и воспаления сухожилий можно провести МРТ или УЗИ.
Тендинопатия ротаторной манжеты
Тендинопатия вращательной манжеты — самая распространенная причина боли в плече. Вращающая манжета плеча состоит из четырех сухожилий, надостной, подостной, подлопаточной и малой круглой мышц. Сперва, зачастую, вовлекаются сухожилия надостной мышцы, затем - подлопаточной. Боль возникает при активном отведении в диапазоне от 40 до 120° и при внутренней ротации (см. также Повреждение вращательной манжеты плечевого сустава/ плечелопаточный периартрит). Пассивное отведение не так болезненно, но отведение с сопротивлением может увеличить боль. На рентгенограммах иногда визуализируются отложения кальция в сухожилиях непосредственно под акромиальным отростком. Ультрасонография или МРТ могут помочь в дальнейшей оценке (например, если диагноз неясен) и в принятии решения о лечении (например, наличие значительных разрывов, при которых может потребоваться хирургическое вмешательство).
Тендинит двуглавой мышцы
Боль в сухожилии двуглавой мышцы усиливается при сгибания в плечевом суставе или при способствовании супинации предплечья против сопротивления. Болезненность может отмечаться и над межбугорковой бороздой плечевой кости в момент, когда сухожилие перекатывается под пальцами исследователя.
Теносиновит сгибателей (тендилит сгибателей пальцев)
Теносиновит сгибателей (тендилит сгибателей пальцев) является распространенным расстройством опорно-двигательного аппарата, который часто пропускают. Боль возникает в ладони в области большого пальца или в областях других пальцев и может распространяться в дистальном направлении. Пальпация сухожилия болезненна, имеется припухлость, иногда узелки. Пораженный палец может находиться в согнутом положении, а пассивное разгибание вызывает боль. На более поздних стадиях палец может блокироваться при сгибании, а принудительное растяжение может вызвать внезапное освобождение с помощью щелчка (синдром щелкающего пальца).
Тендинит средней ягодичной мышцы
Пациенты с синдромом выраженной боли в области большого вертела бедренной кости (ранее — вертлужным бурситом) почти всегда имеют тендинит сухожилия средней ягодичной мышцы. У пациентов с болевым синдромом большого вертела отмечается болезненность при пальпации в области латерального отдела большого вертела. В анамнезе у таких больных часто длительное давление на сустав, травма, изменение походки (например, вследствие остеоартроза, инсульта или различия длины ног) или воспаление в этой области (например, при РА).
Лечение тендинита и теносиновита
Покой или иммобилизация, тепло или холод, затем лечебная физкультура
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Иногда инъекции глюкокортикоидов
Симптомы снимают покоем или иммобилизацией (например, с помощью шины или иммобилизатора) сухожилия, тепловыми процедурами (обычно при хроническом процессе) или охлаждением (обычно при остром воспалении), а также применением НПВП (см. таблицу Лечение ревматоидного артрита с помощью НПВП) в течение 7–10 дней. Индометацин или колхицин могут помочь, если причиной является подагра. В период стихания воспаления показаны щадящие упражнения по нескольку раз в день, которые постепенно увеличивают объем движений; особенно важно для профилактики быстро образующихся контрактур плечевого сустава.
Может приносить пользу введение в сухожильное влагалище глюкокортикоидов (например, бетаметазона 6 мг/мл, триамцинолона 40 мг/мл или метилпреднизолона 20–40 мг/мл). Эти инъекции обычно показаны при тяжелых или хронических болях. В зависимости от места введения объем препарата составляет от 0,3 до 1 мл. Введение через ту же иглу аналогичного или вдвое большего объема локального анестетика (например, 1–2% раствора лидокаина) подтверждает диагноз, если боль немедленно уменьшается. Надо тщательно избегать введения препарата непосредственно в ткань сухожилия, (где ощущается большее сопротивление инъекции), т.к. в последующем это может привести к ослаблению и разрыву сухожилия. Пациентам рекомендуется покой для смежного сустава, чтобы уменьшить риск возможного разрыва сухожилия. В некоторых случаях в течение 24 часов после инъекции выраженность клинической симптоматики может усиливаться.
Здравый смысл и предостережения
Могут потребоваться многократные инъекции и симптоматическая терапия. Редко при упорных случаях, особенно при тендинопатии вращательной манжеты, необходимо оперативное вмешательство с удалением депозитов кальция или восстановлением сухожилия и последующим назначением лечебной физкультуры с постепенно возрастающей интенсивностью. Иногда пациентам проводят хирургическое лечение для устранения рубцовых изменений, вызывающих ограничение функции, или теносиновектомию – для облегчения симптомов хронического воспаления.
Основные положения
Тендинит и тендовагинит, в отличие от тендопатий (дегенерации сухожилий), являются воспалительными процессами.
Боль, болезненность и припухлость, как правило, особенно выражены по ходу сухожилий.
Диагноз в большинстве случаев ставится при осмотре, который включает специфические сухожильные приемы, иногда подтверждается данными МРТ или УЗИ.
Лечение включает покой, НПВП, иногда – инъекции глюкокортикоидов.