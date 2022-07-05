Метастазы костных опухолей

Рентгенография всей кости

Радионуклидное сканирование всех костей тела технецием-99m для выявления метастазов

современные методы визуализации (КТ, МРТ и/или ПЭТ-КТ всего тела для определенных целей)

Клиническое и инструментальное исследование для выявления первичной опухоли (если неизвестна)

Часто биопсия, если первичная опухоль не установлена после обследования

Метастатические костные опухоли следует исключить у всех пациентов с необъяснимыми болями в костях, особенно у больных имеющих:

выявленное злокачественное новообразование;

Боль или рентгенологические нарушения в более чем одном месте

признаки метастазов, обнаруженные при использовании методов визуализации

Рак простаты чаще бывает бластным, рак легкого – литическим, а рак молочной железы может быть бластным или литическим.

Метастатическая опухоль кости Изображение Image courtesy of Michael J. Joyce, MD, and Hakan Ilaslan, MD.

КТ и особенно МРТ являются высокочувствительными методами для выявления определенных метастазов. При подозрении на метастазы обычно выполняют сцинтиграфию всего тела, которая не является достаточно чувствительным или специфическим методом. Сцинтиграфия более чувствительна для обнаружения ранних бессимптомных метастазов костей, чем стандартная рентгенография, и может использоваться для исследования всего тела. Изменения, которые выявляют при сцинтиграфии, обычно рассматривают как метастазы, если больной имеет установленную первичную злокачественную опухоль.

Метастазы следует заподозрить, если при сцинтиграфии выявляют множественные изменения. Хотя метастазы подозреваются у пациентов с известным видом рака и одиночным поражением кости, такое поражение может и не быть метастазом; таким образом, для подтверждения природы метастаза часто проводится пункционная биопсия поражения. В настоящее время при некоторых опухолях часто используется ПЭТ-КТ всего тела; она более специфична для костных метастазов, чем радионуклидное сканирование костей, и способна выявить многие экстраскелетные метастазы.

Обследование для выявления изначально неустановленного первичного рака у пациента с одним или несколькими костными поражениями включает в себя полный сбор анамнеза и физикальное обследование, КТ грудной клетки, брюшной полости и таза, маммографию у женщин, а также измерение простат-специфического антигена (ПСА) у мужчин. Такой подход позволяет выявить первичный рак в 85% случаев. В тех случаях, когда подозревают метастатическую опухоль, а первичную опухоль выявить не удается, показана биопсия кости. Иммуногистологическое исследование биоптата может дать ключ к установлению типа первичной опухоли. Иногда первичную опухоль не удается идентифицировать после проведения всех этих исследований, а также ПЭТ-КТ и любой назначенной эндоскопии.

У пациентов с переломами, особенно у пожилых людей, важно определить, является ли данный перелом патологическим по причине заболевания раком. Такой перелом следует заподозрить, если у пациента имеется известный первичный онкологический очаг. Однако перелом может быть первым проявлением рака в другом месте тела. Рентгенографическое изображение может иметь деструктивный характер, что предполагает наличие рака, но может иметь только незначительные аномалии, например, такие как точечные кальцификации, которые легко пропустить и которые могут быть единственными признаками, указывающими на наличие опухоли. Кроме того, хотя это и нетипично, поражение кости, которое считается причиной метастатического перелома, может быть переломом, вызванным первичной опухолью кости, такой как хондросаркома или остеосаркома. Атипичный (судя по возрасту пациента или рентгенографическому виду) деструктивный "метастатический" очаг поражение с переломом или без него, особенно с точечными кальцификатами, должен быть дифференцирован от редкой первичной опухоли кости с помощью хирурга-ортопеда-онколога или радиолога-ортопеда.