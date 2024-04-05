Остеоартроз (ОА)

В здоровых суставах трение во время движения слабое, поэтому они не изнашиваются при нормальной и чрезмерной нагрузке или из-за большинства травм. Гиалиновый хрящ лишен кровеносных и лимфатических сосудов, а также нервов. На 95% он состоит из воды и внеклеточного хрящевого матрикса и лишь на 5% – из хондроцитов. Хондроциты имеют наиболее длительный клеточный цикл (аналогично таковому у клеток центральной нервной системы и мышц). Функционирование и состояние хряща зависят от степени его компрессии и декомпрессии, которая обусловлена распределением на него опорного усилия и его использованичя (т.е., сжатие приводит к диффузии жидкости из хряща в суставную щель, а также в капилляры и венулы, в то время как устранение нагрузки способствует его расправлению, гипергидратации и абсорбции необходимых электролитов и питательных веществ).

Пусковые факторы остеоартрита зачастую неизвестны, но иногда остеоартрит начинается с нарушения механики в результате травмы (например, разрыва мениска), проникновения воспалительных медиаторов из синовиальной жидкости в хрящ или нарушения метаболизма хрящевой ткани. Ожирение провоцирует некоторые из этих дефектов метаболизма хряща, приводя к повреждению хрящевого матрикса и структурной перестройке субхондральной кости, опосредованной адипокинами, такими как лептин и адипсин, и усугубляется механическими факторами из-за избыточного веса. Повреждение ткани стимулирует деление хондроцитов с увеличением продукции протеогликанов и коллагена. Тем не менее возрастает и продукция ферментов, расщепляющих хрящевую ткань, а также провоспалительных цитокинов, которые в норме присутствуют в хряще лишь в небольших количествах. Медиаторы воспаления запускают воспалительный процесс, который еще больше стимулирует хондроциты и синовиальные клетки, в итоге приводя к разрушению хряща. Хондроциты подвергаются запрограммированной клеточной гибели (апоптозу). По мере разрушения хряща кость склерозируется, а ее плотность повышается.

Остеоартрит может поражать все ткани сустава и некоторые периартикулярные ткани. Субхондральная кость уплотняется, развивается ее инфаркт, происходит образование костных кист. Процесс восстановления костной ткани приводит к субхондральному склерозу и образованию остеофитов по краям суставов. Остеофиты, судя по всему, являются попыткой организма восстановить стабильность сустава. Хрящ может первоначально стать гипертрофированным, но затем разрушается. Синовиальная оболочка незначительно воспаляется и утолщается, продуцируется синовиальная жидкость меньшей вязкости и большего объема. В связи с изнашиванием околосуставных сухожилий и связок развиваются тендиниты и контрактуры. Суставы становятся менее подвижными, окружающие мышцы ослабевает, их поддерживающая функция снижается. Мениски коленного сустава, которые иннервируются, трескаются и могут фрагментироваться, что способствует усилению боли.

Остеоартроз позвоночника на уровне дисков может приводить к выраженному утолщению и пролиферации задних продольных связок, которые расположены позади тел позвонков, но фронтально по отношению к спинному мозгу. В результате образуются поперечные структуры, которые сдавливают переднюю часть спинного мозга. В то же время гипертрофия и гиперплазия желтых связок часто способствуют сдавлению задних отделов позвоночника и формированию спинального стеноза. В противоположность этому передние и задние нервные корешки, ганглии и спинномозговые нервы относительно хорошо защищены в межпозвоночных отверстиях, где они занимают только 25% пространства.