Остеоартроз (ОА)

Остеоартрит — хроническая артропатия, характеризующаяся разрушением и потенциальной потерей суставного хряща наряду с другими изменениями суставов, включая гипертрофию кости (образование околосуставных остеофитов и склероз). Клиническими проявлениями заболевания являются постепенно развивающаяся боль, усиливающаяся или начинающаяся при физической нагрузке, скованность длительностью менее 30 минут после начала физической активности, периодически припухлостью сустава. Диагноз верифицируется с помощью рентгенологического исследования. Лечение включает защиту сустава, реабилитацию с укреплением мышц и медикаментозное лечение для уменьшения боли.
Остеоартрит – наиболее распространенное заболевание суставов, клинические признаки которого появляются в четвертой и пятой декадах жизни, а к 80 годам отмечаются практически у всех (не всегда сопровождается клинической симптоматикой). Только у половины лиц, имеющих патологические изменения, развиваются клинические симптомы (1). В возрасте до 40 лет большинство случаев остеоартрита крупных суставов встречается у мужчин и часто является результатом травмы или анатомических изменений (например, дисплазии тазобедренного сустава). В возрасте от 40 до 70 лет частота его выше у женщин, после чего мужчины и женщины подвержены заболеванию в равной степени (2).
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Классификация остеоартритов
Различают первичный (идиопатический) и вторичный остеоартроз, когда известен причинный фактор.
Первичный остеоартрит может быть локализован на отдельных суставах (например, на кистях рук, колене, бедре). Если первичный остеоартроз поражает много суставов, то он классифицируется как генерализованный остеоартроз.
Вторичный остеоартрит развивается вследствие состояний, которые изменяют микросреду функционирования хряща или структуры сустава. К таким состояниям относятся значительные травмы, врожденные аномалии суставов, дефекты метаболизма (например, гемохроматоз, болезнь Вильсона), инфекции (вызывающие постинфекционный артрит), эндокринные и нейропатические заболевания, а также патологии, изменяющие нормальную структуру и функцию гиалинового хряща (например, ревматоидный артрит, псориатический артрит, болезнь отложения кристаллов кальция).
Патофизиология остеоартрита
В здоровых суставах трение во время движения слабое, поэтому они не изнашиваются при нормальной и чрезмерной нагрузке или из-за большинства травм. Гиалиновый хрящ лишен кровеносных и лимфатических сосудов, а также нервов. На 95% он состоит из воды и внеклеточного хрящевого матрикса и лишь на 5% – из хондроцитов. Хондроциты имеют наиболее длительный клеточный цикл (аналогично таковому у клеток центральной нервной системы и мышц). Функционирование и состояние хряща зависят от степени его компрессии и декомпрессии, которая обусловлена распределением на него опорного усилия и его использованичя (т.е., сжатие приводит к диффузии жидкости из хряща в суставную щель, а также в капилляры и венулы, в то время как устранение нагрузки способствует его расправлению, гипергидратации и абсорбции необходимых электролитов и питательных веществ).
Пусковые факторы остеоартрита зачастую неизвестны, но иногда остеоартрит начинается с нарушения механики в результате травмы (например, разрыва мениска), проникновения воспалительных медиаторов из синовиальной жидкости в хрящ или нарушения метаболизма хрящевой ткани. Ожирение провоцирует некоторые из этих дефектов метаболизма хряща, приводя к повреждению хрящевого матрикса и структурной перестройке субхондральной кости, опосредованной адипокинами, такими как лептин и адипсин, и усугубляется механическими факторами из-за избыточного веса. Повреждение ткани стимулирует деление хондроцитов с увеличением продукции протеогликанов и коллагена. Тем не менее возрастает и продукция ферментов, расщепляющих хрящевую ткань, а также провоспалительных цитокинов, которые в норме присутствуют в хряще лишь в небольших количествах. Медиаторы воспаления запускают воспалительный процесс, который еще больше стимулирует хондроциты и синовиальные клетки, в итоге приводя к разрушению хряща. Хондроциты подвергаются запрограммированной клеточной гибели (апоптозу). По мере разрушения хряща кость склерозируется, а ее плотность повышается.
Остеоартрит может поражать все ткани сустава и некоторые периартикулярные ткани. Субхондральная кость уплотняется, развивается ее инфаркт, происходит образование костных кист. Процесс восстановления костной ткани приводит к субхондральному склерозу и образованию остеофитов по краям суставов. Остеофиты, судя по всему, являются попыткой организма восстановить стабильность сустава. Хрящ может первоначально стать гипертрофированным, но затем разрушается. Синовиальная оболочка незначительно воспаляется и утолщается, продуцируется синовиальная жидкость меньшей вязкости и большего объема. В связи с изнашиванием околосуставных сухожилий и связок развиваются тендиниты и контрактуры. Суставы становятся менее подвижными, окружающие мышцы ослабевает, их поддерживающая функция снижается. Мениски коленного сустава, которые иннервируются, трескаются и могут фрагментироваться, что способствует усилению боли.
Остеоартроз позвоночника на уровне дисков может приводить к выраженному утолщению и пролиферации задних продольных связок, которые расположены позади тел позвонков, но фронтально по отношению к спинному мозгу. В результате образуются поперечные структуры, которые сдавливают переднюю часть спинного мозга. В то же время гипертрофия и гиперплазия желтых связок часто способствуют сдавлению задних отделов позвоночника и формированию спинального стеноза. В противоположность этому передние и задние нервные корешки, ганглии и спинномозговые нервы относительно хорошо защищены в межпозвоночных отверстиях, где они занимают только 25% пространства.
Симптомы и признаки остеоартрита
Остеоартрит, как правило, начинается постепенно, обычно поражая только один или небольшое число суставов.
Боль является самым ранним симптомом остеоартрита, иногда описывается как глубокая боль. Боль, как правило, усугубляется при нагрузке на ногу и уменьшается во время отдыха, но в конечном итоге может стать постоянной.
Скованность после пробуждения или бездействия, но сохраняется < 30 минут и уменьшается при движении. По мере прогрессирования заболевания объем движений в суставах постепенно уменьшается, развиваются сгибательные контрактуры, возникает болезненность, а иногда крепитация или ощущение трения в суставе. В крупных суставах, особенно в коленных, часто встречаются суставные выпоты. Синовиальная жидкость обычно невоспалительная (т. е. ≤ 2000 лейкоцитов/мкл).
Могут развиться сгибательные контрактуры. Острые или выраженные синовиты редки.
By permission of the publisher. From Myers S: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
Болезненность при пальпации и боли при пассивных движениях являются относительно поздними признаками. Мышечный спазм и контрактуры усиливают боль. Движения в суставе могут механически блокироваться свободными внутрисуставными телами или смещенными или разорванными менисками Могут также развиться деформации и подвывихи суставов.
Остеоартроз обычно спорадически прогрессирует, но иногда прогрессирование прекращается и отмечается обратное развитие.
Суставы, наиболее часто поражаемые остеоартритом, включают следующие:
Дистальные и проксимальные межфаланговые суставы (ДМФС и ПМФС) кистей (с образованием узелков Гебердена и Бушара, соответственно)
карпометакарпальный сустав большого пальца (наиболее часто болящий сустав кисти)
межпозвоночные диски и дугоотростчатые суставы шейного и поясничного отделов позвоночника;
первый плюснефаланговый сустав;
Тазобедренный сустав
Коленный сустав
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Остеоартроз шейного и поясничного отделов позвоночника может приводить к миелопатии или радикулопатии. Клинические признаки миелопатии обычно бывают выражены слабо. Поясничный спинальный стеноз может вызывать боли в нижней части спины и позвоночнике, которые усиливаются при ходьбе (нейрогенная перемежающаяся хромота, иногда называемая псевдоклаудикацией) или разгибании позвоночника. Радикулопатия может быть выраженной, но встречается реже, поскольку нервные корешки и ганглии хорошо защищены. Иногда возникают недостаточность позвоночных артерий, инфаркт спинного мозга и дисфагия вследствие сдавления пищевода шейными остеофитами. Симптоматика остеоартрита в целом может проявляться в субхондральной кости, связках, синовиальной оболочке, околосуставных сумках, капсулах, мышцах, сухожилиях, межпозвоночных дисках и надкостнице, т.к. все они содержат нервные окончания. Венозное давление в костном мозге субхондральной кости может повышаться и провоцировать болевые ощущения (иногда это явление называется костной стенокардией).
DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Остеоартрит тазобедренного сустава вызывает постепенную потерю амплитуды движений и чаще всего проявляется при нагрузках или полном вращении (например, при надевании носков или посадке в автомобиль). Боль может ощущаться в паховой области, области большого вертела и иррадиировать в бедро и коленный сустав.
Остеоартрит коленного сустава приводит к разрушению хряща (в большинстве случаев разрушается хрящ медиального отдела сустава). Связки становятся слабыми и нарушается стабильность сустава, появляется локальная боль в области связок и сухожилий.
Остеоартрит кистей рук вызывает сужение суставного пространства, сопровождающееся болью, скованностью и функциональными ограничениями. Возможно появление синовита. Остеоартроз кисти поражает в первую очередь ДМФС, ПМФС и запястно-пястные суставы большого пальца. Второй и третий пястно-фаланговые суставы поражаются реже, а запястья остаются относительно незатронутыми. Узловой остеоартрит характеризуется узлами Гебердена и Бушара. Эрозивный остеоартрит характеризуется развитием тяжелых эрозивных очагов, видимых на рентгенограмме. В настоящее время неизвестно, является ли эрозивный остеоартрит вариантом остеоартрита кисти или он представляет собой отдельное заболевание, такое как микрокристаллическая болезнь (например, кальциевый пирофосфатный артрит).
Image courtesy of Kinanah Yaseen, MD.
Диагностика остеоартрита
Рентгенограммы
By permission of the publisher. From Myers S: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.
Остеоартроз следует предполагать у пациентов с постепенным началом симптоматики, особенно у пожилых людей. При подозрении на остеоартроз должно быть выполнено рентгенологическое исследование задействованных суставов. На рентгенограммах обычно выявляются краевые остеофиты, сужение суставного пространства, повышенная плотность субхондральной кости, образование субхондральных кист, костная перестройка, а иногда и выпот в полости сустава. Рентгенография коленного сустава в положении стоя с весовой нагрузкой на ногу (тангенциальная проекция со сгибом колена на 30°) является более чувствительным методом выявления сужения суставной щели. Несоответствие между тяжестью симптомов и тяжестью изменений при визуализации является распространенным явлением (1).
Изображение предоставлено Roy Altman, MD.
Результаты лабораторных тестов при остео-артрите нормальные, но они могут потребоваться для исключения других заболеваний или для выявления основного заболевания, вызывающего вторичный остеоартрит. Если остеоартрит сопровождается накоплением выпота в суставе, то дифференцировать его от воспалительных форм артрита поможет исследование синовиальной жидкости: при остеоартрите синовиальная жидкость обычно прозрачная, вязкая, а количество лейкоцитов в ней составляет ≤ 2000 ед/мкл.
Вовлечение в процесс нетипичных суставов (например, пястно-фалангового (ПФС) или голеностопного суставов) указывает на вторичный остеоартроз; для выявления первичного нарушения (например, эндокринного, метаболического, онкологического заболевания или нарушения биомеханики) может потребоваться дополнительное исследование.
Справочные материалы по диагностике
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Лечение остеоартрита
Методы нелекарственной терапии (например, обучение, умеренное снижение веса, реабилитационные и вспомогательные меры)
Фармакологическая терапия
Лечение остеоартрита должно быть направлено на то, чтобы уменьшить боль, поддерживать гибкость суставов, оптимизировать подвижность и общую функцию суставов. Оно включает лечебную физкультуру с упражнениями для развития силы, подвижности и укрепления сустава, применение ортезов, обучение больного и модификацию повседневной активности. Дополнительно может использоваться лекарственное и хирургическое лечение. (Для подробной информации по нефармакологическому лечению остеоартрита тазобедренного и коленного суставов см. также Рекомендации Американского колледжа ревматологии/Фонда артрита по лечению остеоартрита кисти, тазобедренного сустава и колена от 2019 г.)
Лечебная физкультура
Умеренная потеря веса у пациентов с избыточной массой тела часто уменьшает боль и может даже замедлять прогрессирование остеоартрита в коленном суставе (1). Реабилитацию следует начинать до развития существенных функциональных нарушений.
Выполнение различных упражнений: поддерживающих объем движений в суставах, изометрических, изотонических, изокинетических, постуральных или силовых— см. Физиотерапия) – способствует сохранению подвижности и повышает способность сухожилий и мышц абсорбировать нагрузку при движениях в суставе. Физические упражнения могут замедлить прогрессирование заболевания и уменьшить суставные симптомы, а также улучшить подвижность и качество жизни у пациентов с остеоартритом коленного и/или тазобедренного суставов (2, 3). Хотя доказательств для того, чтобы рекомендовать один конкретный режим упражнений как преимущественный по сравнению с другим, недостаточно, водные упражнения особенно полезны для пациентов с более сильной болью и функциональными ограничениями, которые могут получить пользу от упражнений с меньшим воздействием. Ежедневно следует выполнять упражнения на растяжение.
Иммобилизация в течение продолжительного периода может способствовать формированию контрактур и ухудшить клиническое течение. Однако несколько минут отдыха (каждые 4-6 часов в дневное время) вполне разумны, если они сбалансированы с физическими упражнениями и нагрузками.
Благоприятный результат может давать изменение повседневной активности. Например, больной с остеоартрозом поясничного отдела позвоночника, тазобедренного или коленного сустава должен избегать мягких глубоких кресел, которые создают неблагоприятную позу, из которых трудно вставать. Не следует подкладывать подушки под колени, поскольку это способствует формированию контрактур. Тем не менее, подушки, помещенные между коленями, часто могут помочь облегчить боли в спине при корешковом синдроме. Пациенты должны сидеть без наклона вперед на стульях с прямыми спинками, спать на твердой постели (можно подложить доски), переместить автомобильное сиденье вперед и отрегулировать его для комфортного сидения, выполнять упражнения для поддержания осанки, носить ортопедическую или спортивную обувь, продолжать обычную деятельность и сохранять физическую активность.
При остеоартрозе позвоночника, коленного сустава или первого запястно-пястного сустава используют различные ортезы, которые уменьшают боль и улучшают функцию, но для сохранения подвижности их следует сочетать со специальной программой упражнений. При медиальном остеоартрозе колена ортезы, предназначенные для уменьшения нагрузки на колено, предпочтительнее латеральным клиновидным стелькам, которые дают неоднозначные результаты (4).
Фармакологическая терапия
Лекарственная терапия является вспомогательным методом.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) являются основой фармакологического лечения остеоартрита. Местно действующие препараты являются предпочтительными в качестве начальной терапии для коленных и кистевых суставов (т. е. поверхностных суставов), учитывая их возможную эффективность и ограниченное системное воздействие, тем самым минимизируя риск побочных эффектов лекарственных препаратов (5). Пероральные НПВП, включая селективные ингибиторы циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) (коксибы), можно назначать, если у пациентов наблюдаются рефрактерные боли или признаки воспаления (например, эритема, гиперемия); их следует использовать в течение как можно более короткого периода времени, учитывая риск потенциальных побочных эффектов со стороны желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и почек. При использовании НПВП у пожилых людей следует рассмотреть целесообразность гастропротекторов.
Наружный капсаицин может облегчить боль в таких суставах, как, например, колени и кисти, путем нарушения передачи болевых импульсов по нервным волокнам (6). Тем не менее он в основном используется при остеоартрите коленных суставов, а не при остеоартрите кистей из-за отсутствия прямых доказательств эффективности при остеоартрите кистей и повышенного риска попадания препарата в глаза (при нанесении на руки).
Дулоксетин, ингибитор обратного захвата серотонина-норадреналина, может незначительно уменьшить боль, вызванную остеоартритом (7). Он может применяться у пациентов, которые не ответили адекватно на НПВП или имеют противопоказания, препятствующие их применению.
Пациентам без заболеваний печени или значительного потребления алкоголя, которые не переносят другие методы лечения, может быть назначен ацетаминофен. Его использование, однако, должно быть ограничено на основе доказательств, предполагающих незначительное влияние на боль (8).
Внутрисуставные инъекции депо-кортикостероидов могут обеспечить кратковременное облегчение боли у некоторых пациентов (9); однако клинические исследования продемонстрировали сильный эффект плацебо для данного вида лечения. Частое введение внутрисуставных инъекций кортикостероидов увеличивает риск потери хряща (10). Как правило, системные кортикостероиды не играют никакой роли в лечении остеоартрита, хотя некоторые пациенты отмечают уменьшение боли при приеме кортикостероидов по другим причинам.
Более эффективные анальгетики, такие как трамадол или, реже, другие опиоиды, имеют мало преимуществ в лечении доброкачественных заболеваний и высокий риск развития побочных эффектов (11); таким образом, их использования, как правило, следует избегать.
Хирургическое лечение
При недостаточной эффективности консервативной терапии следует рассматривать возможность проведения ламинэктомии, остеотомии и протезирования суставов.
Другие дополнительные методы лечения и экспериментальные препараты
Существуют различные дополнительные меры для лечения остеоартрита, однако их регулярное применение не рекомендуется из-за ограниченного количества доказательств их эффективности. Тем не менее некоторые из них могут быть опробованы, особенно у пациентов с рефрактерными симптомами, после принятия во внимание других факторов, таких как личные предпочтения, потенциальный вред и стоимость.
Некоторые методы лечения, которые могут уменьшить боль, включают массаж, использование грелок и иглоукалывание.
Внутрисуставные препараты гиалуроновой кислоты используются для лечения остеоартрита коленного сустава, рефрактерного к другим мерам. Тем не менее, эффективность этих препаратов у пациентов с остеоартрозом коленного сустава ограничена и может не иметь клинической значимости (12); следовательно, они рекомендуются только в случае, когда все другие варианты лечения оказались безуспешными. Гиалуроновая кислота не рекомендуется при остеоартрите тазобедренного или плечевого сустава (13). У некоторых пациентов местные инъекции могут вызвать острый, тяжело протекающий воспалительный синовит. Рандомизированные исследования показали сильный эффект плацебо любой внутрисуставной инъекции при лечении остеоартрита (14). Эти инъекции не продемонстрировали болезнь-модифицирующего эффекта.
Внутрисуставные инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы обычно не рекомендуется проводить регулярно ввиду отсутствия доказательств эффективности по сравнению с внутрисуставными инъекциями гиалуроновой кислоты, кортикостероидов или физраствора (15).
Для уменьшения боли и замедления прогрессирования поражения сустава может быть использован глюкозамина сульфат (1500 мг 1 раз/день). Хондроитина сульфат в дозе 1200 мг 1 раз/день также можно использовать для уменьшения боли. На сегодняшний день исследования показали смешанную эффективность с точки зрения облегчения боли, позднее начало обезболивающего эффекта и не сильно выраженный эффект сохранения хряща (16, 17). Использование других пищевых добавок, таких как куркумин (куркума) и босвеллия серрата, обычно не рекомендуется, поскольку отсутствуют надежные доказательства их пользы (18). Эти добавки, тем не менее, целесообразно попробовать, если пациенты заинтересованы в этом и способны достичь облегчения боли. Не следует использовать флавококсид, соединение растительного происхождения, поскольку после его приема сообщалось о серьезных повреждениях печени (19).
Чрескожная электрическая стимуляция нервов (ЧЭНС) не рекомендуется для лечения остеоартрита коленного сустава на основании результатов рандомизированных исследований, которые свидетельствуют об отсутствии пользы (20).
Пока неясно, обеспечивает ли уменьшение боли пластырь с 5% местнодействующим лидокаином для наружного применения.
В настоящее время изучаются экспериментальные виды лечения, которые позволяют сохранить хрящ или осуществить пересадку хондроцитов. Как утверждают, терапия мезенхимальными стволовыми клетками дает положительные результаты, особенно при остеоартрите коленного сустава (21), однако этот подход все еще считается экспериментальным, и его клиническое применение подтверждается лишь скудными данными (22). Моноклональные антитела к фактору роста нервов в настоящее время изучаются на наличие хронической боли, вызванной остеоартритом. Тем не менее результаты нескольких исследований, продемонстрировавшие ускоренный остеоартрит и остеонекроз, ограничивают разработку этих агентов (23).
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Основные положения
Остеоартрит – наиболее частое заболевание суставов, заболеваемость которым увеличивается с возрастом.
Основные патофизиологические особенности включают разрушение и потерю суставного хряща и костную гипертрофию.
Остеоартрит может поражать определенные суставы (иногда на фоне травмы или другого повреждения суставов) или быть генерализированным.
Симптомы включают в себя постепенное начало боли в суставах, которая усугубляется при нагрузке на ногу или механическом напряжении и ослабляется во время отдыха, а также скованность, которая уменьшается во время движения.
Подтвердить диагноз можно по результатам рентгенологического исследования, указывающим на такие явления, как краевые остеофиты, сужение суставной щели, уплотнение субхондральной кости, ремоделирование кости и иногда субхондральная киста и скопление выпота в суставе.
Несоответствие между тяжестью симптомов и выраженностью изменений на снимках является распространенным явлением.
Первичное лечение должно включать лечебную физкультуру с реабилитацией, использование вспомогательных устройств, упражнения для развития силы, подвижности и укрепления сустава, обучение больного и модификацию повседневной активности.
В качестве дополнительной терапии применяется медикаментозное (например, нестероидные противовоспалительные препараты, дулоксетин) и хирургическое лечение.
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee
European League Against Rheumatism: EULAR Recommendations for the Management of Rheumatoid Arthritis with Synthetic and Biological Disease-Modifying Antirheumatic Drugs: 2019 Update
Sharma L: Osteoarthritis of the knee. N Engl J Med 2021 Jan 7;384(1):51-59. doi: 10.1056/NEJMcp1903768