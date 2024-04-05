Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника и крестцово-подвздошного сустава

Исследование крови (скорости оседания эритроцитов, содержание С-реактивного белка, человеческого лейкоцитарного антигена В27 [HLA-B27] и общий анализ крови) или очевидные клинические критерии (критерии оценки Международного общества по изучению спондилоартрита [Assessment of SpondyloArthritis international Society criteria])

МРТ таза и позвоночника у некоторых пациентов

АС следует подозревать у пациентов, особенно молодых мужчин, с ночными болями в спине плюс длительная утренняя скованность, кифозом, снижением экскурсии грудной клетки, тендинитом надколленника или ахилловых сухожилий, передним увеитом неясной этиологии. Заболевание также следует заподозрить при наличии родственников первой линии с анкилозирующем спондилитом.

Анкилозирующий спондилит (сакроилеит) Изображение ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL, LONDON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Пациенты должны быть проверены на скорость оседания эритроцитов, уровень С-реактивного белка и общий анализ крови. Анализы на ревматоидный фактор (РФ), антитела к циклическому цитруллинированному пептиду [ЦЦП] и антинуклеарные антитела необходимо назначать только при подозрении на другую патологию. Аллель HLA-B27 присутствует у 90% больных анкилозирующим спондилитом европеоидной расы, но она также имеется и у почти 10% от общей численности населения в зависимости от этнической принадлежности (1). Лабораторные исследования не позволяют поставить диагноз, но их результаты могут свидетельствовать в пользу данного диагноза или помогают исключить другие заболевания, имеющие сходство с анкилозирующим спондилитом. Если по результатам лабораторных исследований не удается исключить анкилозирующий спондилит, следует провести рентгенографию или МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника или крестцово-подвздошного сустава; наличие признаков сакроилиита подтверждает диагноз.

Некоторые пациенты должны выполнить МРТ таза для обнаружения сакроилеита, который не виден на рентгеновских снимках. У этих пациентов МРТ показывает остит или ранние эрозии.

Анкилозирующий спондилит Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Хотя для пациентов с анкилозирующим спондилитом существует несколько диагностических признаков, критерии Международного общества по изучению спондилоартрита (ASAS) (2, 3, 4) используются чаще всего. Они удобны для диагностики у пациентов на ранних стадиях заболевания, особенно у тех, у которых по данным визуализирующего исследования спондилоартрит не обнаружен. Критерии ASAS для осевого спондилоартрита применяются к пациентам, у которых боли в спине продолжались в течение > 3 месяцев и у которых возраст начала заболевания составляет более 45 лет.

Диагностика может быть выполнена с использованием ASAS-критериев по результатам визуализирующих или клинических исследований. Для того чтобы соответствовать критериям визуализации, пациенты должны иметь рентгенологические или полученные путем МРТ доказательства сакроилеита плюс по крайней мере 1 признак спондилоартрита. Для соответствия клиническим критериям пациенты должны иметь HLA-B27 плюс по крайней мере 2 отдельных признака спондилоартрита. Признаки спондилоартрита по шкале ASAS включают в себя следующее:

дактилит

энтезит пяточной кости

Спондилоартрит в семейном анамнезе

Наличие воспалительных болей в спине в анамнезе

Артрит

Псориаз

Воспалительные заболевания кишечника

Наличие HLA-B27

Увеит

Повышенный уровень С-реактивного белка

Хороший ответ на нестероидные противовоспалительные препараты

К признакам, позволяющим дифференцировать воспалительные боли в спине от невоспалительных, относятся следующие: начало заболевания в возрасте ≤ 40 лет, постепенное начало, наличие утренней скованности, улучшение после движений, продолжительность заболевания ≥ 3 месяцев до обращения за медицинской помощью.

Скорость оседания эритроцитов и концентрация острофазовых белков (в частности, С-реактивного белка) повышаются в активной фазе анкилозирующего спондилита. РФ и антиядерные антитела не определяются. Генетический маркер HLA-B27 является минимально полезным, поскольку положительные и отрицательные прогностические значения низкие.

Наиболее ранние рентгенологические изменения – это псевдорасширения суставной щели, причиной которых являются субхондральные эрозии с последующим склерозом или сужением и в конечном итоге – сращением крестцово-подвздошных суставов. Изменения симметричны. Ранними изменениями в позвоночнике являются квадратизация верхних поясничных позвонков со склерозом в углах (признак блестящего угла), пятнистая кальцификация связок и развитие одного или двух синдесмофитов. На поздней стадии позвоночник имеет вид бамбуковой палки с наличием выраженных синдесмофитов и диффузным обызвествлением связок позвоночника, остеопороза; эти изменения развиваются у некоторых пациентов в среднем через 10 лет после начала заболевания.

Анкилозирующий спондилит (бамбуковый позвоночник) Изображение ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

"Бамбуковый позвоночник" при анкилозирующем спондилите Изображение By permission of the publisher. From Asim Khan M: Atlas of Rheumatology. Edited by G Hunder. Philadelphia, Current Medicine, 2005.

Типичные для анкилозирующего спондилита изменения могут не визуализироваться при простой рентгенографии в течение многих лет. МРТ показывает изменения раньше, но нет единого мнения по поводу ее роли в рутинной диагностике, учитывая отсутствие проспективных подтвержденных данных в отношении ее диагностической пользы. МРТ таза должна быть сделана тогда, когда высока вероятность спондилоартрита или необходимо исключить другие причины симптомов, проявляющихся у пациента. МРТ показывает ранние воспалительные изменения, на Т2-взвешенных изображениях, отек костного мозга с жировыми изменениями, а также тонкие структурные аномалии. Наконец, не рекомендуется проводить рутинный мониторинг радиографических изменений с помощью серийных рентгеновских снимков позвоночника.