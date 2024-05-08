Контрактура Дюпюитрена

Введение глюкокортикоидов (до развития контрактур)

Хирургическое лечение инвалидизирующих контрактур, включая чрескожную игольную фасциотомию

Инъекция коллагеназы, продуцируемой клостридиями, для определенных видов контрактур

Введение кортикостероидной суспензии в узелки может уменьшить местную болезненность, если оно выполняется до развития контрактур. Однако эта болезненность является самокупирующейся и часто разрешается без медицинского вмешательства.

Если руку невозможно положить на плоский стол или, особенно, когда значительная контрактура развивается в проксимальных межфаланговых (ПМФ) суставах, то, как правило, рекомендуется хирургическое вмешательство. Хирургические варианты лечения включают чрескожную игольную фасциотомию, временное применение динамической внешней фиксации для контрактуры ПМФС и открытую пальмарную/частичную фасциэктомию. Для тяжелого течения болезни с включением в процесс нескольких пальцев наилучшим лечением является открытая операция по удалению пораженного участка фасции; иссечение должно проводиться тщательно, поскольку ткань в этих местах окружена сосудисто-нервными пучками и сухожилиями. Неполное удаление или рецидив заболевания может приводить к появлению рецидивирующей контрактуры, особенно у пациентов, заболевших в юношеском возрасте, имеющих отягощенный семейный анамнез, подушки Гаррода, либо страдающих болезнью Пейрони или подошвенным фиброматозом.

Инъекционная коллагеназа может вызвать обратное развитие некоторых видов контрактур (1, 2), особенно характерных для ПМФС. Результаты инъекцийколлагеназы и хирургической фасциектомии подобны друг-другу, если оценивать улучшения в ПФС, но инъекции приводят к более быстрому восстановлению при меньшем количестве ранних осложнений (3). Однако при сравнении среднесрочных результатов (от 2 до 5 лет после лечения) инъекций коллагеназы, чрескожной игольной фасциотомии и хирургической фасциэктомии, при использовании инъекций наблюдалась самая высокая частота рецидивов, требующих повторного вмешательства, в то время как при хирургическом вмешательстве частота рецидивов контрактур была самой низкой (4).