Ущемление медиального и латерального подошвенного нерва возникает в результате компрессии медиальной и/или латеральной ветвей заднего большеберцового нерва в проксимальной области свода и медиальной поверхности пяточной кости. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает в себя ношение ортезов и иммобилизацию.

(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).

Анатомия медиального и латерального подошвенного нерва Изображение © Springer Science+Business Media

Симптомы поражения медиального и латерального подошвенного нервов включают постоянные боли, с нагрузкой на ногу или без нее, что помогает дифференцировать поражение медиального или латерального подошвенного нерва от подошвенного фасциита. Боль от защемления подошвенного нерва часто хроническая, трудноизлечимая, и усугубляется высокой физической активностью, такой как бег. Однако пациент испытывает дискомфорт часто даже при простом стоянии. Жжение, онемение и парестезии обычно отсутствуют.

Диагностика Клиническая оценка Ущемление медиального и латерального подошвенного нервов следует дифференцировать от подошвенного фасциита, болей при пяточных шпорах, а также от синдрома тарзального канала. Ущемление подошвенного нерва часто сопровождается следующими признаками: зачастую отсутствуют другие признаки синдрома тарзального канала (например, синдром Тинеля);

симптомы возникают при пальпации в области проксимального отдела мышцы, отводящей большой палец стопы, и места прикрепления подошвенной фасции в области медиального бугорка пяточной кости;

во время ущемления медиального нерва возникает болезненность проксимального медиального свода под ладьевидной костью, иногда с болью, которая иррадиирует к средним пальцам;

при ущемлении латерального подошвенного нерва возникает болезненность на медиальной области пятки и приводящей мышцы большого пальца ноги. Как проводить исследование сто... Видео Проведение обследования лодыжк... Видео