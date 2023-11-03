Ущемление медиального и латерального подошвенного нерва возникает в результате компрессии медиальной и/или латеральной ветвей заднего большеберцового нерва в проксимальной области свода и медиальной поверхности пяточной кости. Диагноз ставится на основе клинических данных. Лечение включает в себя ношение ортезов и иммобилизацию.
(См. также Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)).
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Симптомы поражения медиального и латерального подошвенного нервов включают постоянные боли, с нагрузкой на ногу или без нее, что помогает дифференцировать поражение медиального или латерального подошвенного нерва от подошвенного фасциита. Боль от защемления подошвенного нерва часто хроническая, трудноизлечимая, и усугубляется высокой физической активностью, такой как бег. Однако пациент испытывает дискомфорт часто даже при простом стоянии. Жжение, онемение и парестезии обычно отсутствуют.
Диагностика
Клиническая оценка
Ущемление медиального и латерального подошвенного нервов следует дифференцировать от подошвенного фасциита, болей при пяточных шпорах, а также от синдрома тарзального канала. Ущемление подошвенного нерва часто сопровождается следующими признаками:
зачастую отсутствуют другие признаки синдрома тарзального канала (например, синдром Тинеля);
симптомы возникают при пальпации в области проксимального отдела мышцы, отводящей большой палец стопы, и места прикрепления подошвенной фасции в области медиального бугорка пяточной кости;
во время ущемления медиального нерва возникает болезненность проксимального медиального свода под ладьевидной костью, иногда с болью, которая иррадиирует к средним пальцам;
при ущемлении латерального подошвенного нерва возникает болезненность на медиальной области пятки и приводящей мышцы большого пальца ноги.
Лечение
Ортезы, иммобилизация, физические методы
Для пациентов с ущемлением медиального и латерального подошвенных нервов могут быть эффективны иммобилизация и ортезы стопы для предотвращения раздражающего движения и давления, а также физиотерапия и криотерапия. Если эти меры неэффективны, то для уменьшения боли может быть выполнена инъекция со склерозирующим агентом, содержащим алкоголь или осторожная хирургическая декомпрессия нерва.