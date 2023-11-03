Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)

Большинство заболеваний стоп обусловлено анатомическими изменениями или нарушениями функций суставов и внесуставных структур (см. рисунок Кости стопы). Несколько реже данная патология развивается на фоне системных заболеваний (см. таблицу Изменения стоп при системных заболеваниях).
У больных диабетом и/или с заболеваниями периферических артерий как минимум дважды в год должно быть выполнено тщательное исследование стоп с оценкой сосудистого кровотока и неврологического статуса. Люди с этими болезнями должны осматривать свои стопы как минимум 1 раз в день.
Стопы также являются частым местом появления болей в опорно-двигательном аппарате, они подвержены травмам вследствие давления и трения, а также грибковым, бактериальным и вирусным инфекциям.
Cм. также таблицу Характерные заболевания стопы и голеностопного сустава в соответствии с анатомической локализацией и таблицу Заболевания, ассоциированные с болями в пятках, в соответствии с локализацией.
Кости стопы
Использование инъекций глюкокортикоидов
Для того чтобы избежать нежелательных явлений инъекции глюкокортикоидов должны использоваться строго по показаниям. Инъекционные кортикостероиды предназначены для таких воспалительных состояний, как подагра и ревматоидный артрит. Поскольку предплюсна, голеностопный сустав, позадипяточное пространство и тыльная поверхность пальцев содержат мало соединительной ткани между кожей и подлежащей костью, введение малорастворимых кортикостероидов в эти структуры может вызвать депигментацию, атрофию или изъязвление, особенно у пожилых пациентов с заболеваниями периферических артерий.
Менее опасным является глубокое введение глюкокортикоидов (например, в подушку пятки, тарзальный канал или между плюсневых костей). Необходима иммобилизация стопы в течение нескольких дней после введения препарата в сухожильные влагалища. Необычное сопротивление при инъекции указывает на введение иглы в сухожилие. Улучшить точность инъекции и, в зависимости от местоположения, улучшить также эффективность процедуры, может использование ультразвукового контроля (1). Следует избегать повторных инъекций в сухожилие, поскольку оно может ослабляться (из-за частичного разрыва), что предрасполагает к последующему полному разрыву.
Справочные материалы
1. Daniels EW, Cole D, Jacobs B, Phillips SF: Existing evidence on ultrasound-guided injections in sports medicine. Orthop J Sports Med 6(2):2325967118756576, 2018. Published 2018 Feb 22. doi:10.1177/2325967118756576