Обзор болезней стопы и голеностопного сустава (Overview of Foot and Ankle Disorders)

Большинство заболеваний стоп обусловлено анатомическими изменениями или нарушениями функций суставов и внесуставных структур (см. рисунок Кости стопы). Несколько реже данная патология развивается на фоне системных заболеваний (см. таблицу Изменения стоп при системных заболеваниях).

Стопа 3D модель

У больных диабетом и/или с заболеваниями периферических артерий как минимум дважды в год должно быть выполнено тщательное исследование стоп с оценкой сосудистого кровотока и неврологического статуса. Люди с этими болезнями должны осматривать свои стопы как минимум 1 раз в день.

Стопы также являются частым местом появления болей в опорно-двигательном аппарате, они подвержены травмам вследствие давления и трения, а также грибковым, бактериальным и вирусным инфекциям.

Cм. также таблицу Характерные заболевания стопы и голеностопного сустава в соответствии с анатомической локализацией и таблицу Заболевания, ассоциированные с болями в пятках, в соответствии с локализацией.

Кости стопы

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