Инфекционный эндокардит (ИЭ) – инфекция эндокарда, обычно бактериальная (чаще стрептококковая или стафилококковая) либо грибковая. Он может проявляться лихорадкой, шумами в сердце, петехиями, анемией, эмболиями и вегетациями на эндокарде. Вегетации могут приводить к клапанной недостаточности или обструкции, абсцессу миокарда или микотической аневризме. Для диагностики ИЗ требуется высев микроорганизмов из крови и проведение эхокардиографии. Лечение ИЭ – длительная антибактериальная терапия, иногда хирургическое лечение.

Эндокардит обычно означает инфекцию эндокарда (то есть инфекционный эндокардит). Термин эндокардит также может включать неинфекционный эндокардит, при котором стерильные тромбоциты и фибриновые тромбы фиксируются на клапанах сердца и прилегающем эндокарде. Неинфекционный эндокардит иногда может приводить к инфекционному эндокардиту. Оба могут привести к эмболизации и нарушению функции сердца.

Диагноз инфекционного эндокардита обычно устанавливается с учетом совокупности всех клинических данных, а не результата одного исследования.

Инфекционный эндокардит может возникнуть в любом возрасте. Мужчины болеют примерно в два раза чаще, чем женщины (1). Частота случаев инфицирования и смертность увеличиваются с возрастом. Пациенты, которые используют запрещенные препараты для внутривенного введения, пациенты с ослабленным иммунитетом и пациенты с протезированными клапанами сердца и другими внутрисердечными устройствами находятся в группе повышенного риска. Существует также повышенный риск у пациентов с постоянными внутрисосудистыми катетерами.

Справочные материалы 1. Cabell CH, Abrutyn E. Progress toward a global understanding of infective endocarditis. Lessons from the International Collaboration on Endocarditis [published correction appears in Cardiol Clin 2003 Aug;21(3):483]. Cardiol Clin 2003;21(2):147-158. doi:10.1016/s0733-8651(03)00033-x

Этиология инфекционного эндокардита Здоровое сердце относительно устойчиво к инфекции. Бактерии и грибы не легко адгезируются к поверхности эндокарда, и постоянный ток крови помогает предотвратить их оседание на эндокард. Таким образом, для развития эндокардита требуются, как правило, 2 условия: Предшествующая аномалия эндокарда

Присутствие микроорганизмов в кровотоке (например, бактериемия) Массивная бактериемия или особенно вирулентные микроорганизмы (например, Staphylococcus aureus) вызывает эндокардит нормальных клапанов. Эндокардиальные факторы Эндокардит часто поражает клапаны сердца. Основными предрасполагающими факторами являются врожденные пороки сердца, ревматическое поражение клапанов, двухстворчатые аортальные клапаны, кальцинированные аортальные клапаны, пролапс митрального клапана, гипертрофическая кардиомиопатия и предшествующий эндокардит. Протезирование клапанов и других внутрисердечных устройств представляет особый риск. Иногда пристеночные тромбы, дефекты межжелудочковой перегородки и область открытого аортального протока подвергаются инфицированию. Ядром инфекции является стерильная фибринозно-тромбоцитарная вегетация, формирующаяся при высвобождении поврежденными эндотелиальными клетками тканевых факторов. Инфекционный эндокардит чаще всего поражает левые отделы сердца (например, митральный или аортальный клапаны). Примерно в 5–10% случаев поражаются правые отделы (трикуспидальный или пульмональный клапаны) (1). Пациенты, которые используют запрещенные внутривенные препараты, имеют гораздо более высокую частоту правостороннего эндокардита. Микроорганизмы Микроорганизмы, поражающие эндокард, могут попадать из отдаленных очагов инфекции (например, кожный абсцесс, воспаленные или инфицированные десны, инфекция мочевыводящих путей) или через очевидные входные ворота, такие как центральный венозный катетер или места инъекций препаратов. Практически любой чужеродный имплантированный материал (например, желудочковый или перитонеальный шунт, протез) подвергается риску бактериальной колонизации, тем самым становясь источником бактериемии и, следовательно, эндокардита. Эндокардит может быть результатом асимптомной бактериемии, которая, как правило, возникает во время инвазивных стоматологических, медицинских или хирургических вмешательств. Даже чистка зубов и жевание могут приводить к бактериемии (обычно зеленящим стрептококком) у пациентов с гингивитом. Виды возбудителей варьируют в зависимости от места заражения, источника бактериемии и факторов риска хозяина (например, внутривенное употребление наркотиков), но в целом причинами инфицирования в 80–90%% бывают Стрептококки, или

Staphylococcus aureus Причинами большинства остальных случаев эндокардита выступают Энтерококки

Грамотрицательные бациллы

Микроорганизмы группы HACEK ( Haemophilus вид, Actinobacillus actinomycetemcomitans , Cardiobacterium hominis , Eikenella corrodens , и Kingella kingae )

Грибы Тем не менее, заболеваемость стафилококковым и энтерококковым эндокардитом увеличивается, а стрептококковым эндокардитом - снижается. Болезнь протекает в трех стадиях: Бактериемия: микроорганизмы присутствуют в крови

Адгезия: микроорганизм присоединяется к аномальному или поврежденному эндотелию с помощью поверхностных адгезинов

Колонизация: пролиферация организма вместе с развитием воспаления, что приводит к образованию зрелых вегетаций Многие из возбудителей образовывают полисахаридные биопленки, которые защищают их от иммунной защиты хозяина и препятствуют проникновению антибиотиков Справочные материалы по этиологии 1. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al: 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis [published correction appears in Eur Heart J 2023 Sep 20] [published correction appears in Eur Heart J 2024 Jan 1;45(1):56]. Eur Heart J 44(39):3948–4042, 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad193

Патофизиология инфекционного эндокардита Эндокардит имеет локальные и системные осложнения. Локальные осложнения Местные последствия инфекционного эндокардита включают Абсцессы миокарда с деструкцией тканей, а иногда и с нарушением проводимости (чаще при нижне-перегородочных абсцессах)

Внезапная, тяжелая клапанная регургитация, вызывающая сердечную недостаточность и смерть (обычно из-за поражения митрального или аортального клапана)

Аортит в связи с распространением инфекции из прилегающих структур Для больных с протезированными клапанами характерно развитие абсцессов клапанного кольца, обструктивных вегетаций, абсцессов миокарда и грибковых аневризм, что проявляется клапанной обструкцией, дисфункцией клапана и нарушением проводимости. Системные осложнения Системные осложнения эндокардита в первую очередь обусловлены Эмболизация инфицированным материалом из сердечного клапана

Иммуно-опосредованные явления (в основном при хронической инфекции) Поражение правых камер сердца характеризуется развитием септических эмболий легочной артерии, которые могут привести к инфаркту легкого, пневмонии или эмпиеме. Поражение левых камер сердца может приводить к эмболиям любых органов, особенно часто почек, селезенки и центральной нервной системы. Микотические аневризмы могут формироваться в любых крупных сосудах. Часто развиваются эмболии кожи и сетчатки. Вследствие отложения иммунных комплексов развивается диффузный гломерулонефрит.

Классификация инфекционного эндокардита Инфекционный эндокардит может иметь вялотекущее, подострое течение или более острое, молниеносное течение с высокой опасностью развития быстрой декомпенсации. Подострый бактериальный эндокардит (ПБЭ), несмотря на агрессивность, обычно развивается незаметно и прогрессирует медленно (т.е., от нескольких недель до месяцев). Источник инфекции или входные ворота часто не выявляются. Возбудителями ПСЭ чаще всего являются стрептококки (особенно зеленящий, микроаэрофильный, анаэробный, стрептококки группы D и энтерококки), реже причиной могут быть золотистый и эпидермальный стафилококки - S. aureus, Staphylococcus epidermidis, стрептококки Gemella morbillorum, Abiotrophia defectiva (ранее, Streptococcus defectivus), виды Granulicatella и требовательные к питательным средам виды Haemophilus. Стрептококковый подострый эндокардит часто развивается на пораженных клапанах после асимптомной бактериемии, вследствие инфекций периодонта, гастроинтестинальных и урогенитальных инфекций. Острый бактериальный эндокардит (ОБЭ) обычно развивается внезапно и прогрессирует быстро (т.е., в течение дней). Источник инфекции или входные ворота часто легко выявляются. Когда инфекция высоко вирулентна или бактериальное воздействие массивно, острый бактериальных эндокардит может поражать нормальные клапаны сердца. Он обычно вызван золотистым стрептококком S. aureus, гемолитическим стрептококком группы А, пневмококком или гонококком. Эндокардит протезированного клапана (ЭПК) развивается у 1–2% пациентов в течение 1-го года после протезирования клапана и в 0,5%/год в последующие годы (1). Чаще развивается после замены аортального клапана, нежели митрального и в одинаковой степени поражает как механические, так и биологические протезы. Раннее начало инфекции (< 2 месяцев после хирургического лечения) вызвано главным образом инфицированием в ходе операции бактериями, резистентными к противомикробным препаратам (например, S. epidermidis, дифтероиды, колиформные бациллы) или грибками (например, виды Candida, виды Aspergillus). Позднее начало инфекции происходит в основном в результате контаминации низко-вирулентными организмами во время оперативного вмешательства или при транзиторных бессимптомных бактериемиях, чаще всего благодаря попаданию стрептококка; S. epidermidis; дифтероидов; и требовательной к средам грамотрицательной палочки видов Haemophilus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, и Cardiobacterium hominis. Справочные материалы по классификации 1. Glaser N, Jackson V, Holzmann MJ, Franco-Cereceda A, Sartipy U. Prosthetic Valve Endocarditis After Surgical Aortic Valve Replacement. Circulation. 2017;136(3):329-331. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028783

Симптомы и признаки инфекционного эндокардита Клиническая картина зависит от классификации, но она неспецифична. Подострый септический эндокардит Первоначально симптомы подострого бактериального эндокардита смазанные: субфебрильная лихорадка (< 39° С), ночные поты, утомляемость, недомогание и потеря веса. Возможны озноб и артралгии. Симптомы клапанной недостаточности могут быть первым признаком, ведущим к постановке диагноза. Первоначально менее чем (≤) у 15% пациентов наблюдается лихорадка или шумы в сердце, но со временем оба эти симптома развиваются практически у всех больных. Объективное исследование может выявлять бледность, лихорадку, изменение ранее существовавшего шума или появление шума новой регугитации и тахикардию. Эмболия сетчатки может вызвать округлые или овальные геморрагические повреждения сетчатки с маленьким белым центром (пятна Рота). Кожные проявления включают петехии (на верхней половине туловища, конъюнктиве, слизистых оболочках и дистальных отделах конечностей), болезненные красные подкожные узелки на или возле кончиков пальцев (узелки Ослера), безболезненные геморрагические пятна или папулы на ладонях и подошвах (пятна Джейнуэя) и подногтевые кровоизлияния. Около 35% пациентов имеют поражение центральной нервной системы (ЦНС), включая транзиторные ишемические атаки, инсульт, токсическую энцефалопатию (из-за инфекционных микроэмболов) и при разрыве микотической аневризмы ЦНС – абсцесс мозга и субарахноидальное кровоизлияние. Почечная эмболия может быть причиной болей в поясничной области и, реже макрогематурии. Селезеночная эмболия может вызывать боли в верхнем левом квадранте живота. Длительная инфекция может приводить к спленомегалии или утолщению концевых фаланг пальцев рук и ног в виде «барабанных палочек» и ногтевых пластинок в виде «часовых стекол». Кожные проявления инфекционного эндокардита Инфекционный эндокардит (узелки Ослера) Этот пациент с инфекционным эндокардитом имеет множественные узелки Ослера (болезненные, эритематозные узелки на пальцах ног). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (язвочки Джейнвея) У данного пациента с инфекционным эндокардитом на ладонях видны множественные язвочки Джейнвея (безболезненные эритематозные папулы). На пальцах пациента также наблюдаются своеобразные узлы Ослера (болезненные, эритематозные узелки на пальцах). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (узелки Ослера и язвочки Джейнвея) На изображении слева показан узелок Ослера (мягкий эритематозный узелок) на большом пальце. На изображении справа показаны язвочки Джейнвея (безболезненные эритематозные пятна на ладони). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Точечные кровоизлияния Точечные кровоизлияния представляют собой небольшие линейные кровоизлияния под ногтевыми пластинами. Image courtesy of CDC/Dr. Thomas F. Sellers via the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. Инфекционный эндокардит (узелки Ослера) Этот пациент с инфекционным эндокардитом имеет множественные узелки Ослера (болезненные, эритематозные узелки на пальцах ног). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (язвочки Джейнвея) У данного пациента с инфекционным эндокардитом на ладонях видны множественные язвочки Джейнвея (безболезненные эритематозные папулы). На пальцах пациента также наблюдаются своеобразные узлы Ослера (болезненные, эритематозные узелки на пальцах). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (узелки Ослера и язвочки Джейнвея) На изображении слева показан узелок Ослера (мягкий эритематозный узелок) на большом пальце. На изображении справа показаны язвочки Джейнвея (безболезненные эритематозные пятна на ладони). ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Точечные кровоизлияния Точечные кровоизлияния представляют собой небольшие линейные кровоизлияния под ногтевыми пластинами. Image courtesy of CDC/Dr. Thomas F. Sellers via the Centers for Disease Control and Prevention Public Health Image Library. Конъюнктивальное кровоизлияние при инфекционном эндокардите Инфекционный эндокардит (конъюнктивальные петехии) На данной фотографии показаны конъюнктивальные петехии у пациента с инфекционным перикардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (конъюнктивальные кровоизлияния) На данной фотографии показано конъюктивальное кровоизлияние у пациента с инфекционным перикардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (пятна Рота) На изображении слева показаны множественные пятна Рота или ретинальные кровоизлияния. Изображение справа – увеличенный снимок пятен Рота с бледной зоной в центре. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (конъюнктивальные петехии) На данной фотографии показаны конъюнктивальные петехии у пациента с инфекционным перикардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (конъюнктивальные кровоизлияния) На данной фотографии показано конъюктивальное кровоизлияние у пациента с инфекционным перикардитом. © Springer Science+Business Media Инфекционный эндокардит (пятна Рота) На изображении слева показаны множественные пятна Рота или ретинальные кровоизлияния. Изображение справа – увеличенный снимок пятен Рота с бледной зоной в центре. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Острый бактериальный эндокардит и эндокардит искусственного клапана Симптомы и признаки острого бактериального эндокардита и эндокардита искусственного клапана аналогичны симптомам подострого бактериального эндокардита, но его течение более быстрое. Наиболее частыми симптомами при поступлении являются лихорадка (78%), шум в сердце (65%) и застойная сердечная недостаточность (27%) (1). Редко развивается гнойный менингит. Правосторонний эндокардит Септическая эмболия легочной артерии может вызывать кашель, плевральные боли в грудной клетке и иногда кровохарканье. Характерно наличие шума трикуспидальной регургитации. Справочные материалы по симптоматике 1. Delgado V, Ajmone Marsan N, de Waha S, et al: 2023 ESC Guidelines for the management of endocarditis [published correction appears in Eur Heart J 2023 Sep 20] [published correction appears in Eur Heart J 2024 Jan 1;45(1):56]. Eur Heart J 44(39):3948–4042, 2023. doi:10.1093/eurheartj/ehad193

Лечение инфекционного эндокардита Антибиотики внутривенно (с учетом возбудителя и его чувствительности к антибиотикам)

Иногда выполняется хирургическая санация, пластика или замена клапана

Оценка состояния и лечение зубов (для минимизации оральных источников бактериемии)

Удаление потенциального источника бактериемии (например, внутренних катетеров, устройств)

Отказ от антикоагулянтов у пациентов с церебральной эмболией Лечение состоит в длительном курсе антибактериальной терапии (1). Хирургическое лечение может потребоваться при развитии механических осложнений или резистентности возбудителя. Как правило, антибиотики вводятся внутривенно. Так как курс терапии обычно длится от 2 до 8 недель, то часто внутривенная антибактериальная терапия проводится амбулаторно. Любые очевидные источники бактериемии должны быть санированы: некротические массы удалены, абсцессы дренированы, чужеродные материалы и инфицированные устройства удалены. Людям с инфекционным эндокардитом необходимо проверяться у стоматолога и лечить заболевания полости рта, которые могут вызывать бактериемию и последующий эндокардит. Имеющиеся внутривенные катетеры (особенно центральный венозный катетер) должны быть заменены. Если эндокардит персистирует у пациента с недавно установленным центральным венозным катетером, он также должен быть удален. Если вместо болюсного введения препаратов используется непрерывная инфузия, она не должна прерываться на длительный срок. Микроорганизмы в составе биопленок, адгезированных на катетерах и других устройствах, могут быть резистентны к антибактериальной терапии, вследствие этого возникает рецидив болезни. Режимы антибактериальной терапии Препараты и дозы зависят от микроорганизма и его чувствительности к антибиотикам. Хотя состояние большинства пациентов достаточно стабильно, чтобы дождаться результатов бакпосева, у тяжелобольных пациентов может потребоваться эмпирическая антибактериальная терапия до идентификации организма. Антибиотики не следует назначать до тех пор, пока не будут получены адекватные результаты посева крови (минимум 2, а в идеале 3 образца из разных мест в течение 1 часа). Эмпирическая схема лечения должна действовать и на типичные патогенные микроорганизмы (например, стафилококки и стрептококки), учитывать местную картину резистентности, например, превалирование МРЗС, и включать препарат, обладающий высокой эффективностью для их уничтожения (например, бета-лактамный антибиотик). Типичная схема лечения в Соединенных Штатах — ванкомицин и цефтриаксон. К определенным факторам риска развития эндокардита, вызванного менее распространенным возбудителем или более трудно поддающейся лечению инфекцией, относятся недавняя установка искусственного клапана, длительное нахождение в медицинском учреждении и критическое состояние. В таких случаях обычно начинают с комбинированной терапии, которая часто включает препараты, обладающие более широким спектром антибактериальной активности, и синергетические агенты, такие как аминогликозиды. Эмпирическую схему антимикробной терапии следует скорректировать как можно скорее на основании результатов посева. Таблица Некоторые антибактериальные режимы при эндокардите в Соединенных Штатах* Таблица Здравый смысл и предостережения Правосторонний эндокардит собственного сердечного клапана часто можно лечить с помощью 4-хнедельной терапии или даже в течение 2 недель для некоторых типичных патогенов (например, метициллин-чувствительного S. aureus), если используется комбинированная терапия с гентамицином. Для левостороннего эндокардита руководства рекомендуют 6 недель парентеральной антибактериальной терапии. Однако многоцентровое рандомизированное открытое исследование неосложненного левостороннего эндокардита показало, что переход на пероральные антибиотики (после как минимум 10 дней парентеральной терапии) не уступает по эффективности продолжению парентеральной терапии. К тому же, была сокращена продолжительность пребывания в стационаре у пациентов, переведенных на пероральную терапию. Этот подход может снизить психологический стресс и некоторые риски, присущие долговременной парентеральной терапии в стационаре (2). Липогликопептидные антибиотики длительного действия, такие как далбаванцин, также успешно использовались как часть ступенчатой антибактериальной терапии эндокардита, вызванного грамположительными микроорганизмами (3). Эти варианты могут быть особенно применимы для пациентов, у которых домашняя парентеральная терапия нецелесообразна. Хирургическое лечение при эндокардите Для лечения инфекционного эндокардита иногда необходимо хирургическое вмешательство (некрэктомия, пластика клапана или замена клапана) (4). Хирургическое вмешательство обычно показано Пациентам с сердечной недостаточностью (особенно с эндокардитом протезного, аортального или собственного митрального клапана, а также с отеком легких или кардиогенным шоком)

Пациентам с неконтролируемой инфекцией (с персистирующей инфекцией, инфекцией грибковыми или резистентными организмами, рецидивирующим эндокардитом искусственных клапанов или эндокардитом, осложненным блокадой сердца, абсцессом, аневризмой, фистулой или увеличивающимися вегетациями)

Пациентам с риском развития эмболии (особенно с эндокардитом протезного, аортального или собственного митрального клапана, а также с большими вегетациями [определяемыми как > 10 мм] или с рецидивирующими эмболиями). Раннее хирургическое вмешательство у таких пациентов снижает риск эмболических осложнений. Сроки проведения оперативного вмешательства зависят от клинической ситуации. Если сердечная недостаточность, вызванная поражением, которое поддается лечению, усугубляется (особенно если возбудителем являются S. aureus, грамотрицательные палочки или грибы), оперативное вмешательство показано только после проведения антибактериальной терапии в течение 24–72 часов. При эндокардите с вовлечением имплантированного электронного устройства сердца требуется полное извлечение кардиостимулятора или дефибриллятора, включая все провода и генератор. Правосторонний эндокардит обычно лечат консервативно. Если необходимо хирургическое вмешательство (в связи с сердечной недостаточностью или отсутствием терапевтического ответа), то пластика клапана считается предпочтительнее замены для того, чтобы избежать будущей инфекции искусственного клапана, что связано с продолжением в/в потребления наркотиков. Во время операции на трехстворчатом клапане рекомендуется профилактическая установка эпикардиального кардиостимулятора (5). Такая профилактическая установка позволяет избежать необходимости в будущем использовать эндоваскулярный кардиостимулятор для обхода (нативного или протезного) трехстворчатого клапана и потенциального возникновения трикуспидальной регургитации. Хирургическое вмешательство обычно откладывают на месяц после внутричерепного кровоизлияния или обширного ишемического инсульта. Антикоагулянтная терапия Пациенты, принимающие антикоагулянты, имеют повышенный риск развития геморрагического инсульта и кровотечения в результате неотложных инвазивных процедур. Антикоагулянтная терапия не назначается пациентам с церебральной эмболией, поскольку она увеличивает риск геморрагической трансформации. Решение об отказе от антикоагуляции у других пациентов должно быть основано на относительных рисках геморрагического инсульта и тромбоэмболии (6). Ответ на лечение После начала терапии, пациенты с пенициллин – чувствительным стрептококковым эндокардитом обычно отмечают улучшение самочувствия, лихорадка уменьшается в течение 3–7 дней. Лихорадка может быть обусловлена иными причинам, нежели персистенция инфекции (в частности, аллергия на препараты, флебиты, эмболии с развитием инфаркта). Пациенты со стафилококковым эндокардитом обычно отвечают на терапию медленнее. Уменьшение размеров вегетаций можно наблюдать при повторных эхокардиографиях. После окончания терапии следует провести эхокардиографию для того, чтоб установить новый исходный уровень внешнего вида клапанов (включая стерильные вегетации) и недостаточности. Рецидив обычно возникает в течение 4 недель. Антибактериальная терапия может быть эффективна, но оперативное лечение также может быть показано. У пациентов без протезированных клапанов возобновление клиники эндокардита после 6 после 6 недель обычно связано с новой инфекцией, нежели с рецидивом. Даже после успешной антибактериальной терапии стерильная эмболия и разрывы клапанов могут возникнуть в течение 1 года. Риск рецидива является значительным, поэтому рекомендуется проводить гигиену зубов и кожи постоянно на протяжении всей жизни. Пациентам, которым по какой-либо причине необходима антибактериальная терапия, необходимо провести как минимум 3 забора крови для бактериологического исследования перед началом приема антибиотиков. Справочные материалы по лечению 1. Baddour LM, Wilson WR, Bayer AS, et al: Infective endocarditis in adults: Diagnosis, antimicrobial therapy, and management of complications: A scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 132:1435–1486, 2015. 2. Iversen K, Ihlemann N, Gill SU, et al: Partial oral versus intravenous antibiotic treatment of endocarditis. N Engl J Med 380:415–424, 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1808312 3. Fazili T, Bansal E, Garner D, Gomez M, Stornelli N: Dalbavancin as sequential therapy for infective endocarditis due to Gram-positive organisms: a review. Int J Antimicrob Agents 61(4):106749, 2023. doi:10.1016/j.ijantimicag.2023.106749 4. Cahill TJ, Baddour LM, Habib G, et al: Challenges in infective endocarditis. J Am Coll Cardiol 69(3):325–344, 2017. 5. 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Прогноз при инфекционном эндокардите В целом, внутрибольничная смертность при эндокардите составляет 15–20%, а годовая смертность приближается к 40% (1). Без лечения инфекционный эндокардит всегда имеет летальный исход. Даже при проведении лечения вероятность смертельного исхода выше, а прогноз, как правило, хуже для пожилых пациентов и пациентов, у которых имеется Инфекция резистентными организмами

Основное заболевание

Длительная задержка лечения

Поражение аортального клапана или нескольких клапанов

Крупные вегетации

Полимикробная бактериемия

Инфекция искусственного клапана

Микотические аневризмы

Абсцесс клапанного кольца

Основные эмболические осложнения Септический шок чаще всего возникает у пациентов, страдающих сахарным диабетом, острой почечной недостаточностью, инфекцией, вызванной S. aureus, наличием вегетаций > 15 мм, а также при наличии признаков персистирующей инфекции. Смертность от эндокардита, вызванного зеленящим стрептококком, без серьезных осложнений составляет < 10% (2), но превышает 90% для Aspergillus эндокардита после операции по протезированию клапана (3). При правостороннем эндокардите прогноз лучше чем при левостороннем, т.к. дисфункция трикуспидального клапана переносится лучше, отсутствуют системные эмболии, а также правосторонний эндокардит, вызванный S. aureus, лучше реагирует на антимикробную терапию. Справочные материалы по прогнозам 1. Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al: 2020 ACC/AHA Guideline for the management of patients with valvular heart disease: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 77(4):e25–e197, 2021. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.018 2. Hill EE, Herijgers P, Claus P, et al: Infective endocarditis: changing epidemiology and predictors of 6-month mortality: a prospective cohort study. Eur Heart J 28(2):196–203, 2007. doi:10.1093/eurheartj/ehl427 3. Gumbo T, Taege AJ, Mawhorter S, et al. Aspergillus valve endocarditis in patients without prior cardiac surgery. Medicine (Baltimore). 2000;79(4):261-268. doi:10.1097/00005792-200007000-00007