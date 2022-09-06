Легочное сердце – дилатация правого желудочка, вторичная по отношению к заболеваниям легких, которые сопровождаются развитием гипертензии легочной артерии. Развивается недостаточность правого желудочка. Клинические проявления включают периферические отеки, набухание шейных вен, гепатомегалию и выбухание в области грудины. Диагноз ставят клинически и эхокардиографически. Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.
Легочное сердце возникает вследствие патологии легких или их сосудов; сюда не относятся дилатация правого желудочка (ПЖ), вторичная к левожелудочковой (ЛЖ) недостаточности, врожденные пороки сердца (например, дефект межжелудочковой перегородки) или приобретенная патология клапанов. Легочное сердце обычно бывает хроническим состоянием, но может быть острым и обратимым. Первичная легочная гипертензия (т.е., не вызванная легочными или сердечными заболеваниями) рассматривается в другом разделе.
Патофизиология легочного сердца
Заболевания легких вызывают гипертензию в легочных артериях, которая может привести к развитию легочного сердца по нескольким механизмам:
Потери капиллярного русла (например, из-за буллезных изменений при ХОБЛ [хронической обструктивной болезни легких] или легочной тромбоэмболии)
Вазоконстрикции, вызванной гипоксией, гиперкапнией или обоими состояниями
Увеличенного альвеолярного давления (например, при ХОБЛ, во время искусственной вентиляции легких)
Гипертрофии среднего слоя стенки артериол (частая реакция на легочную артериальную гипертензию, вызванную другими механизмами)
Легочная гипертензия увеличивает постнагрузку на ПЖ, приводя к тому же каскаду событий, которые возникают при левожелудочковой СН, включая увеличение конечного диастолического и центрального венозного давления, гипертрофию и дилатацию желудочка. Нагрузка на ПЖ может увеличиваться при повышении вязкости крови из-за вызванной гипоксией полицитемии. Иногда недостаточность ПЖ приводит к патологии ЛЖ, когда межжелудочковая перегородка, выбухающая в полость ЛЖ, препятствует наполнению ЛЖ, таким образом создавая его диастолическую дисфункцию.
Этиология легочного сердца
Острое легочное сердце имеет несколько причин. Хроническое легочное сердце обычно развивается при ХОБЛ, но существует еще ряд менее распространенных причин (см. таблицу Причины легочного сердца). У пациентов с ХОБЛ при обострении или легочной инфекции может появиться перегрузка ПЖ. При хроническом легочном сердце риск венозной тромбоэмболии возрастает.
Причины легочного сердца
Острота
Состояние
Острое
Массивная эмболия системы легочной артерии
Повреждение, связанное с искусственной вентиляцией легких (чаще у пациентов с ОРДС)
Хроническое
ХОБЛ*
Обширная потеря ткани легкого из-за хирургического вмешательства или травмы
Хроническая легочная эмболия
Легочные вено-окклюзионные болезни
Интерстициальный легочный фиброз
Кифосколиоз
Ожирение с альвеолярной гиповентиляцией
Нервномышечные нарушения, вовлекающие дыхательные мышцы
Идиопатическая альвеолярная гиповентиляция
*ХОБЛ - наиболее частая причина хронического cor pulmonale (легочного сердца).
ОРДС = острый респираторный дистресс-синдром; ХОБЛ = хроническая обструктивная болезнь легких.
Симптомы и признаки "легочного" сердца
Изначально "легочное сердце" протекает бессимптомно, хотя у пациентов обычно наблюдаются выраженные проявления основного заболевания легких (например, одышка, усталость при физической нагрузке) как результат первоначального заболевания легких. Позже, по мере нарастания давления в ПЖ, физикальные признаки обычно включают систолическую пульсацию слева от грудины, акцент второго тона на легочной артерии (S2) и шумы функциональной недостаточности трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии (регургитация). Позже присоединяются ритм галопа ПЖ (III (S3) и IV (S4) сердечные тоны), усиливающийся на вдохе, вздутие яремных вен (с доминантной a волной, в том случае, если присутствует трикуспидальная регургитация), гепатомегалия и отеки нижних конечностей.
Диагностика легочного сердца
Клиническая настороженность
Эхокардиография
Обследование с целью диагностики легочного сердца следует проводить у всех пациентов, имеющих хотя бы одну из причин его возможного развития. Рентгенограмма органов грудной клетки демонстрируют увеличение ПЖ и проксимальное расширение легочной артерии с дистальным ослаблением сосудистого рисунка. ЭКГ-признаки гипертрофии ПЖ (например, отклонение электрической оси вправо, зубец QR в отведении V1 и доминантный зубец R в отведениях V1 до V3) хорошо коррелируют со степенью легочной гипертензии. Однако, поскольку легочная гипервентиляция и буллы при ХОБЛ приводят к перестройке сердца, физикальное обследование, рентгенография и ЭКГ могут быть относительно нечувствительными.
Визуализация сердца при помощи эхокардиографии или радионуклидного сканирования необходима для оценки функций ЛЖ и ПЖ. Эхокардиография помогает оценить систолическое давление ПЖ, но при заболевании легких часто возможность ее выполнения технически ограничена; МРТ сердца может быть полезна для некоторых пациентов при оценке камер сердца и их функционирования. Для подтверждения диагноза может потребоваться канюляция правых отделов сердца.
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Лечение легочного сердца
Лечение причины заболевания
Лечение легочного сердца затруднено; он фокусируется на причине (см. таблицу Причины сердечной недостаточности), в частности, облегчение или смягчение гипоксии. Важны ранняя диагностика и лечение, т.к. в дальнейшем структурные изменения легких становятся необратимыми.
При наличии периферических отеков могут назначаться диуретики, однако они эффективны только при наличии недостаточности ЛЖ и перегрузке легких жидкостью. Диуретики должны использоваться осторожно, поскольку небольшое снижение преднагрузки часто ухудшает cor pulmonale. Легочные вазодилататоры (например, гидралазин, блокаторы кальциевых каналов, оксид азота, простациклин, ингибиторы фосфодиэстеразы), эффективные при первичной легочной гипертензии, не дают результатов при легочном сердце. Бозентан (блокатор эндотелиновых рецепторов) может применяться у пациентов с первичной легочной гипертензией, при этом его использование недостаточно исследовано при легочном сердце. Дигоксин эффективен только при наличии сопутствующей дисфункции ЛЖ. Этот препарат следует назначать с осторожностью, поскольку пациенты с ХОБЛ очень чувствительны к его эффектам.
Высказывалось мнение, что при гипоксическом легочном сердце необходима флеботомия, но эффект уменьшения вязкости крови едва ли может снивелировать негативные последствия уменьшения объема крови, переносящей кислород, за исключением случаев значимой полицитемии. У пациентов с хроническим легочным сердцем длительный прием антикоагулянтов снижает риск венозной тромбоэмболии.
Основные положения
Сor pulmonale (легочное сердце) – расширение ПЖ и впоследствии недостаточность, вторичная по отношению к заболеваниям легких, которые сопровождаются развитием гипертензии легочной артерии.
Cor pulmonale (легочное сердце), как таковое, обычно протекает бессимптомно, но общие физические показатели включают в себя левый парастернальный систолический подъем, громкий легочный компонент S2, функциональную недостаточность трехстворчатого клапана и шум над легочной артерией; позже - вздутие яремной вены, гепатомегалия, отеки нижних конечностей.
При диагностике обычно необходимо проведение эхокардиографии или радионуклидной визуализации, а в некоторых случаях - канюляции правых отделов сердца.
Раннее выявление и лечение причин заболевания имеют важное значение до того, как структурные изменения сердца становятся необратимыми.
Хотя у пациентов могут наблюдаться существенные периферические отеки, прием диуретиков не показан и может нанести вред; небольшое снижение преднагрузки часто ухудшает cor pulmonale (легочное сердце).