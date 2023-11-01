Стеноз легочной артерии

У многих детей со стенозом легочного ствола клинические признаки не развиваются до взрослого возраста. Даже во взрослом возрасте многие пациенты остаются бессимптомными. Когда появляются симптомы стеноза легочного ствола, они напоминают аортальный стеноз (обмороки, стенокардия, одышка).

Видимые и пальпируемые признаки отражают гипертрофию правого желудочка (ПЖ) и включают выраженную на яремных венах a волну (из-за усиленного сокращения предсердий в ответ на гипертрофию ПЖ), прекардиальное выпячивание ПЖ (сердечный горб) и систолическое дрожание слева от грудины во втором межреберье.