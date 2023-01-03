Необходимость в лечении аритмий зависит от симптомов и степени тяжести аритмии. Лечение направлено на причины заболевания. При необходимости проводится прямая антиаритмическая терапия, что включает антиаритмические препараты, кардиоверсию-дефибрилляцию, имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД), кардиостимуляторы (и особую форму стимуляции – ресинхронизирующую кардиальную терапию), катетерную абляцию, хирургическое вмешательство или их комбинацию.

ИКД кардиоверсия или дефибрилляция сердца в ответ на желудочковую тахикардию (ЖТ) или фибрилляцию желудочков (ФЖ). ИКД многоуровневой терапии также обеспечивают кардиостимуляцию против брадикардии и тахикардии (для прекращения ответной предсердной или желудочковой тахикардии) и сохраняют внутрисердечные электрограммы.

ИКД имплантируются подкожно или субпекторально, а введение электродов осуществляется трансвенозно в правый желудочек или иногда также в правое предсердие. Бивентрикулярная ИКД также имеет отведение в эпикард левого желудочка и имплантируется через коронарный синус венозной системы или с помощью торакотомии чтобы разрешить проведение ресинхронизирующей сердечной терапии (РСТ) К ИКД относятся также полностью имплантированные подкожно ИКД, с электродами, расположенными не внутри сосудов, а непосредственно под кожей (П-ИКД), и портативные внешние дефибрилляторы для краткосрочного использования в виде электродного жилета.

Рентгеновский снимок пациента с имплантируемым кардиовертер-дефибрил... Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Рентгеновский снимок пациента с бивентрикулярным (biV) имплантируемы... Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

ИКД-батарея в среднем рассчитана на 5–7 лет функционирования.

Показания для ИКД Установка ИКД является предпочтительной для пациентов, у которых был Эпизод ФЖ или гемодинамически значимая ЖТ, не связанные с обратимыми или транзиторными состояниями (например, электролитные нарушения, проаритмия на фоне антиаритмических препаратов, острый инфаркт миокарда) ИКД также могут быть показаны пациентам с ЖТ или ФЖ, индуцированными во время пробы с физической нагрузкой, или пациентам с идио-патической ишемической кардиомиопатией и фракцией выброса ЛЖ < 35% и высоким риском развития ЖТ или ФЖ. Другие показания (см. таблицу Показания к имплантируемым кардиовертерам-дефибрилляторам) менее четкие. Такой подход позволяет продлить срок службы кардиовертера-дефибриллятора. Поскольку ИКД рекомендовано для лечения, а не для профилактики ЖТ и ФЖ, пациентам, склонным к этим аритмиям, может потребоваться прием антиаритмических препаратов для уменьшения числа эпизодов аритмии и потребности в шоках. Таблица Показания для имплантации кардиовертеров- дефибрилляторов при желудочковых тахикардиях и фибрилляции желудочков Таблица

Неправильное функционирование ИКД ИКД могут неправильно функционировать при Неправильной передаче стимуляции или нанесении разрядов

Отсутствии передачи стимуляции или разрядов в случае необходимости Бывают ситуации, когда ИКД неправильно стимулирует сердечный ритм или наносит разряды при синусовом ритме, наджелудочковой тахикардии, фибрилляции предсердий, трепетании предсердий или нефизиологических импульсах (например, при поломках электродов). ИКД не могут обеспечивать необходимую стимуляцию сердца и шоки по причине дислокации электродов и миграции аппарата; нарушения чувствительности и повышения порогов стимуляции вследствие формирования фиброза в месте нанесения предыдущих шоков, а также из-за разряда батареи ИКД.