Радионуклидная визуализация сердца

Используются различные протоколы в зависимости от радиофармацевтического средства, которые включают

Радиоактивный таллий-201 (Tl-201)

Содержащие технеций-99m (Tc-99m) маркеры (сестамиби, тетрофосфин и тебороксим)

Меченные йодом-123 (I-123) жирные кислоты

I-123-метайодбензилгуанидин (МИБГ)

Радиоактивный таллий-201 (TI-201), действующий как аналог калия, был первым препаратом, использовавшимся в стресс-тестах. Его вводят на высоте нагрузки, выполняют гамма-томографию (ОФЭКТ), затем через 4 часа пациенту вводят половину начальной дозы препарата и повторно выполняют исследование в покое. Главная задача данного протокола состоит в выявлении зон обратимых нарушений кровоснабжения как показаний для инвазивных методов лечения. По окончании стресстеста различия в накоплении изотопа Tl-201 в зоне кровоснабжения нормальной коронарной артерии и артерии, имеющей стенотические участки, проявляются как выраженные снижения накопления TI в зонах сниженной перфузии, связанных с пораженной артерией. Чувствительность стресс-теста с Tl-201 при ишемической болезни сердца одинакова как для нагрузочного, так и для фармакологического стресс-тестов. Использование Tl-201 в последнее время сократилось в пользу агентов с улучшенными визуализирующими свойствами и более низкими дозами облучения.

Был разработан ряд маркеров перфузии миокарда, содержащих технеций-99m (Tc-99m), поскольку визуализационные особенности Tl-201 не идеальны для гамма-камеры. Маркеры включают сестамиби (используется чаще всего), тетрофосмин и тебороксим (см. таблицу Исследование перфузии миокарда с помощью меченых технецием-99m [Tc-99] маркеров). Протоколы включают: двухдневный протокол – нагрузка-покой, однодневный – покой-нагрузка и однодневный – нагрузка-покой. Некоторые протоколы предполагают одновременное использование 2-х изотопов (TI-201 и Тс-99m), однако данные методики дорогостоящи. При использовании любого из этих маркеров для выявления ишемической болезни сердца чувствительность составляет около 90%, а специфичность — около 71%.

При двухдневном протоколе сцинтиграфию в покое можно отменить, если изначально во время стресс-теста не выявлено зон измененной перфузии. При использовании высоких доз Tc-99m (> 30 милликюри) одновременно с перфузией можно исследовать и насосную функцию сердца (выполнение вентрикулографии).

В исследовании можно использовать другие радионуклиды: меченные йодом-123 (I-123) жирные кислоты обеспечивают появление «холодных зон» в зонах ишемии миокарда; цитрат галлия-67 (Ga-67) накапливается в зонах активного воспаления (например, при острой воспалительной кардиомиопатии); и I-123 метайодбензилгуанидин – аналог нейротрансмиттеров, поглощаемый и задерживающийся в нейронах симпатической нервной системы, используется в обследованиях с возможными сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, феохромоцитомой, некоторыми аритмиями и аритмогенными дисплазиями правого желудочка.