Визуализирующие методы исследования

Спиральную КТ можно использовать для выявления перикардита, врожденных пороков сердца (особенно аномальных артериовенозных шунтов), поражения крупных сосудов (например, аневризмы аорты, расслоения аорты), опухолей сердца, острой эмболии легочной артерии, рецидивирующей тромбоэмболии легочной артерии и аритмогенной дисплазии ПЖ. Неконтрастная КТ может быть использована для диагностики кальцификации коронарных артерий; кальциевый индекс иногда используется для уточнения оценки сердечного риска. Использование КТ для обследования при большинстве других заболеваний сердца требует применения рентгеноконтрастного вещества, что может ограничить ее применение у пациентов с почечной недостаточностью.

КТ-ангиограмма сердца Изображение LIVING ART ENTERPRISES, LLC/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Аномальный КТ-снимок сердца КТ без контрастирования, показывающая кальциноз коронарной артерии Это изображение демонстрирует плотный коронарокальциноз в главном стволе левой коронарной артерии (красная стрелка) и левой передней нисходящей артерии (зеленая стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Сердечная КТ (трехмерное сканирование искусственного клапана сердца) Данное изображение ─ это косая проекция левой стороны, если смотреть с фронтальной стороны грудной клетки (слева). Искусственный клапан сердца (белый) виден в центральной части снимка, где аорта (в центре вверху)соединяется с сердцем (в центре внизу). Швы, используемые для закрытия грудной клетки, видны в левом верхнем углу. ... Прочитайте дополнительные сведения ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY КТ без контрастирования, показывающая кальциноз коронарной артерии Это изображение демонстрирует плотный коронарокальциноз в главном стволе левой коронарной артерии (красная стрелка) и левой передней нисходящей артерии (зеленая стрелка). ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. Сердечная КТ (трехмерное сканирование искусственного клапана сердца) Данное изображение ─ это косая проекция левой стороны, если смотреть с фронтальной стороны грудной клетки (слева). Искусственный клапан сердца (белый) виден в центральной части снимка, где аорта (в центре вверху)соединяется с сердцем (в центре внизу). Швы, используемые для закрытия грудной клетки, видны в левом верхнем углу. ... Прочитайте дополнительные сведения ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY

КТ с контрастированием показывает нормальные коронарные артерии КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 1 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 2 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 3 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 4 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 5 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 6 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 1 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 2 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 3 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 4 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 5 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD. КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме – слайд 6 КТ с контрастированием, показывающая коронарные артерии в норме Левая ветвь коронарной артерии обозначена красной стрелкой. Левая передняя нисходящая и левая огибающая артерии обозначены зеленой и синей стрелками соответственно, а правая коронарная артерия – филетовой стрелкой. ... Прочитайте дополнительные сведения © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

КТ с контрастированием, показывающая коронарную недостаточность Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Электронно-лучевая КТ, ранее также известная под названиями «ультрабыстрая КТ» или «кино-КТ», в отличие от традиционной компьютерной томографии не предполагает использование вращающихся рентгеновской трубки и детектора. Вместо этого применяется отклонение пучка рентгеновского излучения с помощью магнитного поля и восприятие его набором неподвижных, расположенных по окружности детекторов. Так как механическое движение не требуется для сканирования, сбор данных происходит за доли секунды (и записывается в определенный момент сердечного цикла). Электронно-лучевая КТ используется в основном для обнаружения и количественного анализа кальцинатов в стенках коронарных артериях, что в свою очередь является ранним маркером атеросклероза. Однако метод характеризуется весьма посредственным пространственным разрешением и не может применяться для визуализации внесердечной патологии, поэтому для визуализации сердца все более распространенным становится использование новых традиционных КТ-сканеров.

Мультидетекторная КТ (МДКТ) c ≥ 64 детекторами позволяет значительно сократить время сканирования; наиболее продвинутые сканеры позволяют получать изображение в течение одного сердечного цикла, в то время как обычно время сбора данных составляет 30 секунд. В двухтрубочных КТ установлено 2 Rg-трубки и 2 набора детекторов, что позволяет вдвое сократить время сбора данных. Обе эти модальности позволяют выявлять кальцинаты в стенке коронарных артерий и значимые (т.е., > 50%) стенозы сосудов. Традиционно методика предполагает внутривенное введение контрастного препарата, хотя подсчет коронарного кальция может производиться и без внутривенно контрастирования.

МДКТ, неинвазивная альтернатива коронарной ангиографии, используется в основном у пациентов со стабильной стенокардией для выявления обструктивной ишемической болезни сердца или у пациентов с болью в груди и низкой или средней вероятностью острого коронарного синдрома. Несмотря на то, что облучение может быть значительным – до 15 мЗв (против 0,1 мЗв при рентгенографии органов грудной клетки и 7 мЗв при коронарографии), более новые протоколы визуализации могут уменьшить облучение от 5 до 10 мЗв. Высокоплотные кальцинированные бляшки приводят к появлению артефактов, которые усложняют интерпретацию изображений. Сканирование без контрастного усиления для оценки кальцификации коронарных артерий может быть выполнено при еще меньшем уровне лучевой нагрузки. Количество присутствующего в коронарной артерии кальция может быть использовано для определения 10-летнего риска ишемической болезни сердца (см. The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) risk calculator). Отсутствие кальция в коронарных артериях означает очень благоприятный прогноз.