Рестриктивная кардиомиопатия

ЭКГ, рентгенография грудной клетки и эхокардиография

МРТ

Иногда производится канюляция левых и правых отделов сердца, включая кардиальную биопсию.

Лабораторные исследования и биопсия других органов и систем при необходимости

Рестриктивную кардиомиопатию следует заподозрить у пациентов с сердечной недостаточностью и сохраненной фракцией выброса, особенно, когда уже диагностировано системное заболевание, приводящее к рестриктивной кардиомиопатии. Однако заболевание, служащее причиной, может не быть очевидным при клинической манифестации данного вида кардиомиопатии.

Для диагностики необходимы ЭКГ, рентгенография грудной клетки и эхокардиография.

При ЭКГ обычно фиксируют неспецифические патологические изменения в в­иде аномалий сегмента ST и зубца Т, иногда – низкий вольтаж. Возможны патологические Q-зубцы, не связанные с перенесенным ранее инфарктом миокарда. Иногда возникает гипертрофия левого желудочка вследствие компенсаторной гипертрофии миокарда и патологий проводимости, включая АВ-блокаду.

На рентгенограммах грудной клетки размер сердца часто оказывается нормальным или уменьшенным, но может быть увеличен при амилоидозе на поздней стадии или гемохроматозе.

Эхокардиография обычно демонстрирует нормальную фракцию выброса левого желудочка. Тканевая допплерография часто свидетельствует о повышенном давлении при наполнении ЛЖ, а режим скорости деформации может показать нарушение продольного сокращения, несмотря на нормальную фракцию выброса. Другими, часто выявляемыми нарушениями, являются расширенное предсердие и гипертрофия миокарда.

При амилоидозе эхосигналы от миокарда могут отличаться усиленной интенсивностью. Визуализация сердца c помощью Технеция 99m – пирофосфат также помогает дифференцировать амилоидоз сердца, причиной которого являются легкоцепочечные иммуноглобуллины (AL), и транстиретиновую семейную амилоидную кардиомиопатию (ATTR). Выраженные положительные результаты сканирования являются специфичными для ATTR-амилоидоза. Слабые положительные результаты сканирования могут наблюдаться при AL-амилоидозе, недавно перенесенном инфаркте миокарда или при значительном хроническом заболевании почек. Поскольку результаты сканирования не всегда являются специфичными, AL амилоид должен быть исключен с помощью определения легких цепей в сыворотке крови и иммунофиксации мочи/сыворотки крови. Определение типа амилоидоза важно для лечения, генетического консультирования и общего прогноза (1).

Если диагноз все еще вызывает сомнения, МРТ может обнаружить нарушения структуры миокарда при заболеваниях, сопровождающихся его инфильтрацией (например, амилоидом или железом). МРТ, также как и КТ сердца, может обнаружить утолщение перикарда, которое может помочь диагностировать констрикцию перикарда, клинически имитирующую рестриктивную кардиомиопатию.

Кардиологическая ФДГ-ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой) может быть полезна для выявления воспалительных заболеваний миокарда, таких как кардиосаркоидоз, которые могут проявляться так же, как и другие причины рестриктивной кардиомиопатии.

Должно быть рассмотрено инвазивное вмешательство, включающее катетеризацию сердца и эндомиокардиальную биопсию, если окончательный диагноз не очевиден после неинвазивного тестирования. При канюляции выявляется высокое внутрипредсердное давление при рестриктивной кардиомиопатии с выраженным y и ранним диастолическим падением, сопровождаемым высоким диастолическим плато в кривой давления в желудочках. Диастолическое давление, как правило, на несколько миллиметров ртутного столба выше в левом желудочке, чем в правом, в отличие от констриктивного перикардита, где давление в желудочках одинаково. Биопсия позволяет обнаружить фиброз и утолщение эндокарда, инфильтрацию миокарда железом, инфильтрацию миокарда амилоидом, хронический фиброз миокарда или, в случае болезни Фабри, включения в цитоплазме эндотелия сосудов. Коронарография не выявляет патологии, кроме тех случаев, когда амилоидоз повреждает эпикардиальные венечные артерии.

Следует провести лабораторные анализы и биопсию других систем органов для выявления наиболее общих причин рестриктивной кардиомиопатии (например, биопсия жирового тела при амилоидозе, тесты на обмен железа или биопсия печени при гемохроматозе).