Обзор ишемической болезни сердца (Overview of Coronary Artery Disease)

(См. Чрескожное коронарное вмешательство).

ЧКВ показана пациентам с острым коронарным синдромом (ОКС) или стабильной ишемической болезнью сердца, у которых имеется стенокардия, несмотря на оптимальную лекарственную терапию.

Стенты с лекарственным покрытием, которые высвобождают антипролиферативный препарат (например, эверолимус, зотаролимус) в течение нескольких недель, уменьшили частоту развития рестеноза до < 10%, что оказалось эффективнее, чем при использовании металлических стентов без покрытия (4). Большинство ЧКВ выполняется со стентами, при этом большинство стентов, используемых в США, являются стентами с лекарственным покрытием.

Пациенты без выраженного инфаркта или осложнений могут вернуться к работе и их рутинной деятельности обычно через несколько дней после установки стента. Тем не менее кардиологическая реабилитация рекомендована для всех без исключения пациентов.

Тромбогенность, ведущая к тромбозу стента, является неотъемлемым свойством металлических стентов. Большинство случаев происходит в первые 24–48 часов. Однако поздние тромбозы стента в сроки от 30 дней после ЧКВ до 1 года и более (в редких случаях) могут возникать при использовании стентов как с ЛП, так и без ЛП, особенно после прекращения антитромбоцитарной терапии. Прогрессирующая эндотелизация стента без ЛП происходит в течение нескольких месяцев и снижает риск тромбоза стента. Однако, в случае стентов с ЛП высвобождение лекарственного препарата приводит к замедлению эндотелизации и значительному увеличению риска тромбоза стента. Таким образом, пациенты, подвергающиеся ЧКВ, требуют назначения различных антитромбоцитарных препаратов. Нынешний стандартный режим для пациентов с непокрытым металлическим стентом или со стентом с лекарственным покрытием включает следующее (5):

Внутрипроцедурная антикоагуляция гепарином или подобным средством (например, бивалирудином, особенно для лиц с высоким риском кровотечений)

Аспирин назначают на длительный срок

Клопидогрел, прасугрел или тикагрелор назначается на период как минимум 3 месяцев и до 12 месяцев

Стенты для ангиопластики Изображение

Наилучшие результаты достигаются, если перед процедурой начать прием новых антитромбоцитарных препаратов (например, тикагрелора или клопидогреля).

Ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa не используются в плановом порядке у стабильных пациентов (т. е. без сопутствующих заболеваний, без острого коронарного синдрома), которым планируется установка стента. Их назначение может быть полезно и для некоторых пациентов с острым коронарным синдромом, однако это не может рассматриваться как рутинная практика. В настоящее время нет определяющих данных о пользе назначения блокаторов рецепторов гликопротеина IIb/IIIa до прибытия в лабораторию для выполнения канюляции сердца. Однако большинство специалистов не рекомендуют их применение в данной ситуации (5).

После имплантации стента назначается терапия статинами, если пациент их еще не принимает, поскольку ЧКВ само по себе не лечит и не предотвращает развитие ИБС. Была доказана эффективность лечения статинами в плане повышения долгосрочной бессобытийной выживаемости пациента (6). Пациенты, принимающие статины перед процедурой, имеют более низкий риск возникновения перипроцедурального инфаркта миокарда.

В целом, риски при проведении ЧКВ сопоставимы с рисками при проведении АКШ. Общая смертность < 1%, но варьирует в зависимости от индивидуальных факторов риска и имеет тенденцию быть схожей с таковой при АКШ. Частота ИМ на зубце Q составляет < 1%. В < 1% случаев интимальная диссекция провоцирует возникновение обструкции, которая требует экстренного АКШ. Риск развития инсульта при ЧКВ ниже, чем при АКШ. Мета-анализ 19 рандомизированных исследований выявил более высокий риск развития инсульта через 30 дней у пациентов, перенесших АКШ (1,2%), по сравнению с перенесшими ЧКВ (0,34%) (7). Риск развития кровотечения составляет 1–2%.