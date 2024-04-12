Первичные лимфедемы передаются по наследству и составляют небольшую часть случаев лимфедемы. Они различаются по фенотипу и возрасту пациента в момент первичного проявления, но в основном поражаются нижние конечности (1).

Врожденная лимфедема развивается в возрасте до 2 лет и имеет в своей основе аплазию или гипоплазию лимфатических сосудов. Болезнь Милроя — это аутосомно-доминантная семейная форма врожденной лимфедемы, обусловленная мутациями гена рецептора фактора роста эндотелия сосудов-3 (VEGFR-3) и иногда связанная с холестатической желтухой и отеками или диареей из-за энтеропатии с потерей белка, вызванную кишечной лимфангиэктазией (2).

Lymphedema praecox (раннего возраста) развивается у пациентов в возрасте от 2 до 35 лет, обычно у женщин в начале менструаций или беременности.

Болезнь Мейга представляет собой семейную аутосомно-доминантную раннюю форму наследственной лимфедемы (lymphedema praecox), обусловленную мутацией гена фактора транскрипции (FOXC2), который вызывает появление дополнительных ресниц (дистихиаз), расщелину неба и отеки ног, рук, а иногда и лица (3).

Lymphedema tarda (поздняя лимфедема) поражает пациентов в возрасте старше 35 лет. Выделяют семейную и спорадическую формы; генетические механизмы обеих форм неясны. Клинические проявления подобны lymphedema praecox, но мгут быть менее выраженными.

Лимфедема проявляется и при других генетических синдромах, включая: