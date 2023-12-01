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Варикозное расширение вен

Авторы:James D. Douketis, MD, McMaster University
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Варикозная болезнь нижних конечностей – расширение поверхностных вен нижних конечностей. Обычно очевидная причина отсутствует. Варикозная болезнь обычно бессимптомна, но могут возникать ощущение переполнения, давления и боли или гиперестезии в ногах. Диагноз ставится на основании данных осмотра. Лечение включает компрессию, местное лечение ран, склеротерапию и хирургическое вмешательство.

Варикозное расширение вен может возникать самостоятельно или в сочетании с хронической венозной недостаточностью, а также может развиваться после тромбоза глубоких вен.

Этиология варикозного расширения вен

Этиология обычно неизвестна, однако варикозное расширение может быть следствием первичной венозной клапанной недостаточности с рефлюксом или первичного расширения стенок вены из-за слабости сосудистой стенки. У некоторых людей варикозное расширение вен возникает как результат хронической венозной недостаточности и венозной гипертензии.

У большинства людей отсутствуют очевидные факторы риска. Варикозное расширение вен часто встречается у членов одной семьи, что может говорить о наследственной предрасположенности. Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, т.к. эстрогены негативно влияют на сосудистую стенку, а беременность увеличивает венозное давление в венах таза и/или нижних конечностей.

В редких случаях варикозное расширение вен бывает частью синдрома Клиппеля – Треноне – Уэбера, включающего врожденные артериовенозные фистулы и распространен­ные кожные капиллярные ангиомы.

Симптомы и признаки варикозного расширения вен

Варикозно расширенные вены первоначально могут быть напряженными и пальпироваться, но необязательно видны. Позже они способны прогрессивно увеличиваться, выступать и становиться видимыми; это может вызвать ощущение переполнения, усталости, давления и поверхностной боли или гиперестезии в ногах. Варикозно расширенные вены становятся лучше видны, когда пациент стоит.

По неясным причинам застойный дерматит и венозные варикозные язвы развиваются редко. При наступлении кожных изменений (например, индурации, пигментации, экземе) они типично локализуются в области медиальной лодыжки. Язвы могут развиваться после минимальной травмы пораженного участка. Язвы обычно небольшие, поверхностные и болезненные.

Варикозно расширенные вены иногда тромбируются, вызывая болевой синдром. Поверхностные варикозно расширенные вены могут образовать тонкие венозные буллы в коже, способ­ные разрываться и кровоточить после минимальной травмы. Очень редко такое кровотечение, возникшее во сне и не обнаруженное вовремя, становится фатальным.

Здравый смысл и предостережения

  • · Варикозное расширение вен редко приводит к возникновению застойного дерматита или трофических язв, однако последние могут появляться после минимальных повреждений пораженных областей.

Диагностика варикозного расширения вен

  • Клиническая оценка

  • Иногда допплеровская ультрасонография

Диагноз обычно очевиден и устанавливается при объективном обследовании. Проба Тренделенбурга (сравнение венозного наполнения до и после наложения жгута на бедро) для выявления обратного кровотока через несостоятельные клапаны подкожной вены ноги обычно не используется.

Ультразвуковое дуплексное сканирование является точным методом исследования, но нет точных указаний, в каких случаях его необходимо рутинно применять.

Лечение варикозного расширения вен

  • Компрессионные чулки

  • Иногда, малоинвазивная терапия (например, склеротерапия, термоабляция) или хирургическое лечение

Задачами лечения являются облегчение симптомов, улучшение внешнего вида ног и, в некоторых случаях, профилактика осложнений венозного варикоза.

Методы лечения включают использование компрессионного трикотажа и местное лечение повреждений кожных покровов, если оно требуется.

Малоинвазивная терапия (например, склеротерапия) и хирургическое лечение показаны для профилактики повторных тромбозов варикозных узлов и при кожных изменениях; эти вмешательства также используются по косметическим причинам.

При склеротерапии применяется ирритант (например, натрия тетрадецилсульфат), чтобы вызвать тромбофлебитическую реакцию, приводящую к фиброзу и облитерации вены; однако во многих случаях ранее облитерированные варикозные вены реканализируются.

Хирургическое лечение включает в себя перевязку или удаление большой и (иногда) малой подкожных вен нижней конечности. Эти процедуры на некоторое время обеспечивают исчезновение симптоматики, но в отдаленном периоде эффективность этого метода невысока (часто развиваются рецидивы варикозной болезни).

Термическая абляция с использованием лазерной или радиочастотной абляции является еще одним малоинвазивным методом для лечения варикозного расширения вен.

Вне зависимости от лечения образуются новые варикозно расширенные вены, и часто лечение должно бесконечно повторяться.

Основные положения

  • Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, чем у мужчин.

  • Симптомы могут включать чувство распирания, утомляемость, ощущение давления, кровотечение и боль или гиперестезию в ногах; застойный дерматит и венозные застойные язвы встречаются редко.

  • Лечение может включать компрессионные чулки, склеротерапию, малоинвазивные хирургические вмешательства или термическую абляцию

  • Независимо от лечения, варикозное расширение вен часто рецидивирует.

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