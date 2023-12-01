Этиология обычно неизвестна, однако варикозное расширение может быть следствием первичной венозной клапанной недостаточности с рефлюксом или первичного расширения стенок вены из-за слабости сосудистой стенки. У некоторых людей варикозное расширение вен возникает как результат хронической венозной недостаточности и венозной гипертензии.

У большинства людей отсутствуют очевидные факторы риска. Варикозное расширение вен часто встречается у членов одной семьи, что может говорить о наследственной предрасположенности. Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, т.к. эстрогены негативно влияют на сосудистую стенку, а беременность увеличивает венозное давление в венах таза и/или нижних конечностей.

В редких случаях варикозное расширение вен бывает частью синдрома Клиппеля – Треноне – Уэбера, включающего врожденные артериовенозные фистулы и распространен­ные кожные капиллярные ангиомы.