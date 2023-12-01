Варикозная болезнь нижних конечностей – расширение поверхностных вен нижних конечностей. Обычно очевидная причина отсутствует. Варикозная болезнь обычно бессимптомна, но могут возникать ощущение переполнения, давления и боли или гиперестезии в ногах. Диагноз ставится на основании данных осмотра. Лечение включает компрессию, местное лечение ран, склеротерапию и хирургическое вмешательство.
Варикозное расширение вен может возникать самостоятельно или в сочетании с хронической венозной недостаточностью, а также может развиваться после тромбоза глубоких вен.
Этиология варикозного расширения вен
Этиология обычно неизвестна, однако варикозное расширение может быть следствием первичной венозной клапанной недостаточности с рефлюксом или первичного расширения стенок вены из-за слабости сосудистой стенки. У некоторых людей варикозное расширение вен возникает как результат хронической венозной недостаточности и венозной гипертензии.
У большинства людей отсутствуют очевидные факторы риска. Варикозное расширение вен часто встречается у членов одной семьи, что может говорить о наследственной предрасположенности. Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, т.к. эстрогены негативно влияют на сосудистую стенку, а беременность увеличивает венозное давление в венах таза и/или нижних конечностей.
В редких случаях варикозное расширение вен бывает частью синдрома Клиппеля – Треноне – Уэбера, включающего врожденные артериовенозные фистулы и распространенные кожные капиллярные ангиомы.
Симптомы и признаки варикозного расширения вен
Варикозно расширенные вены первоначально могут быть напряженными и пальпироваться, но необязательно видны. Позже они способны прогрессивно увеличиваться, выступать и становиться видимыми; это может вызвать ощущение переполнения, усталости, давления и поверхностной боли или гиперестезии в ногах. Варикозно расширенные вены становятся лучше видны, когда пациент стоит.
По неясным причинам застойный дерматит и венозные варикозные язвы развиваются редко. При наступлении кожных изменений (например, индурации, пигментации, экземе) они типично локализуются в области медиальной лодыжки. Язвы могут развиваться после минимальной травмы пораженного участка. Язвы обычно небольшие, поверхностные и болезненные.
ST BARTHOLOMEW HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Варикозно расширенные вены иногда тромбируются, вызывая болевой синдром. Поверхностные варикозно расширенные вены могут образовать тонкие венозные буллы в коже, способные разрываться и кровоточить после минимальной травмы. Очень редко такое кровотечение, возникшее во сне и не обнаруженное вовремя, становится фатальным.
Здравый смысл и предостережения
Диагностика варикозного расширения вен
Клиническая оценка
Иногда допплеровская ультрасонография
Диагноз обычно очевиден и устанавливается при объективном обследовании. Проба Тренделенбурга (сравнение венозного наполнения до и после наложения жгута на бедро) для выявления обратного кровотока через несостоятельные клапаны подкожной вены ноги обычно не используется.
Ультразвуковое дуплексное сканирование является точным методом исследования, но нет точных указаний, в каких случаях его необходимо рутинно применять.
Лечение варикозного расширения вен
Компрессионные чулки
Иногда, малоинвазивная терапия (например, склеротерапия, термоабляция) или хирургическое лечение
Задачами лечения являются облегчение симптомов, улучшение внешнего вида ног и, в некоторых случаях, профилактика осложнений венозного варикоза.
Методы лечения включают использование компрессионного трикотажа и местное лечение повреждений кожных покровов, если оно требуется.
Малоинвазивная терапия (например, склеротерапия) и хирургическое лечение показаны для профилактики повторных тромбозов варикозных узлов и при кожных изменениях; эти вмешательства также используются по косметическим причинам.
При склеротерапии применяется ирритант (например, натрия тетрадецилсульфат), чтобы вызвать тромбофлебитическую реакцию, приводящую к фиброзу и облитерации вены; однако во многих случаях ранее облитерированные варикозные вены реканализируются.
Хирургическое лечение включает в себя перевязку или удаление большой и (иногда) малой подкожных вен нижней конечности. Эти процедуры на некоторое время обеспечивают исчезновение симптоматики, но в отдаленном периоде эффективность этого метода невысока (часто развиваются рецидивы варикозной болезни).
Термическая абляция с использованием лазерной или радиочастотной абляции является еще одним малоинвазивным методом для лечения варикозного расширения вен.
Вне зависимости от лечения образуются новые варикозно расширенные вены, и часто лечение должно бесконечно повторяться.
Основные положения
Варикозное расширение вен чаще встречается у женщин, чем у мужчин.
Симптомы могут включать чувство распирания, утомляемость, ощущение давления, кровотечение и боль или гиперестезию в ногах; застойный дерматит и венозные застойные язвы встречаются редко.
Лечение может включать компрессионные чулки, склеротерапию, малоинвазивные хирургические вмешательства или термическую абляцию
Независимо от лечения, варикозное расширение вен часто рецидивирует.