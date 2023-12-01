Артериовенозный свищ

Артериовенозная фистула – это патологическое сообщение между артерией и веной.

Артериовенозная фистула может быть врожденной (обычно затрагивает небольшие сосуды) или приобретенной в результате травмы (например, пулевого или колотого ранения) или эрозии артериальной аневризмы в смежную вену. У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которым требуется гемодиализ, артериовенозная фистула создается хирургическим путем с целью обеспечения сосудистого доступа для процедуры.

Свищ может вызвать симптомы и признаки

Артериальной недостаточности (например, изъязвление из-за снижения артериального потока или ишемии)

Хронической венозной недостаточности вследствие воздействия высокого давления артериального потока на пораженные вены (например, периферический отек, варикозные вены, застойная пигментация)

Эмболы могут попадать из венозного в артериальное русло (вызывая изъязвление, когда они располагаются в дистальных сосудах), несмотря на разницу в давлениях, затрудняющих этот процесс. Если фистула располагается близко к поверхности кожи, ее можно пропальпировать, пораженная область обычно припухает и становится теплее окружающих кожных покровов, имеется расширение, а часто и пульсация поверхностных вен.

Над фистулой можно пальпаторно определить дрожание, а аускультативно выявить продолжительный мурлыкающий шум с его усилением во время систолы.

Иногда, если значительная часть сердечного выброса сбрасывается через фистулу к правым отделам сердца, развивается сердечная недостаточность с высоким выбросом.

Диагностика артериовенозной фистулы Клиническая оценка

Иногда – УЗИ Свищи диагностируются клинически на основе наличия вибрации, шума и других признаков. Допплерография – оптимальный контрольный тест. Для свищей, которые невозможно визуализировать с помощью ультразвука, может использоваться магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерно-томографическая ангиография (КТА). При планируемом лечении с применением катетера обычно выполняется визуализация с использованием обычной ангиографии.