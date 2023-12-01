Артериовенозный свищ

Артериовенозная фистула – это патологическое сообщение между артерией и веной.
Артериовенозная фистула может быть врожденной (обычно затрагивает небольшие сосуды) или приобретенной в результате травмы (например, пулевого или колотого ранения) или эрозии артериальной аневризмы в смежную вену. У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которым требуется гемодиализ, артериовенозная фистула создается хирургическим путем с целью обеспечения сосудистого доступа для процедуры.
Свищ может вызвать симптомы и признаки
Артериальной недостаточности (например, изъязвление из-за снижения артериального потока или ишемии)
Хронической венозной недостаточности вследствие воздействия высокого давления артериального потока на пораженные вены (например, периферический отек, варикозные вены, застойная пигментация)
Эмболы могут попадать из венозного в артериальное русло (вызывая изъязвление, когда они располагаются в дистальных сосудах), несмотря на разницу в давлениях, затрудняющих этот процесс. Если фистула располагается близко к поверхности кожи, ее можно пропальпировать, пораженная область обычно припухает и становится теплее окружающих кожных покровов, имеется расширение, а часто и пульсация поверхностных вен.
Над фистулой можно пальпаторно определить дрожание, а аускультативно выявить продолжительный мурлыкающий шум с его усилением во время систолы.
Иногда, если значительная часть сердечного выброса сбрасывается через фистулу к правым отделам сердца, развивается сердечная недостаточность с высоким выбросом.
Диагностика артериовенозной фистулы
Клиническая оценка
Иногда – УЗИ
Свищи диагностируются клинически на основе наличия вибрации, шума и других признаков.
Допплерография – оптимальный контрольный тест. Для свищей, которые невозможно визуализировать с помощью ультразвука, может использоваться магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерно-томографическая ангиография (КТА). При планируемом лечении с применением катетера обычно выполняется визуализация с использованием обычной ангиографии.
Лечение артериовенозной фистулы
Иногда используются методики чрескожной окклюзии
Иногда хирургическое вмешательство
Врожденные свищи не требуют лечения, пока не развиваются значительные осложнения. При необходимости могут использоваться чрескожные эндоваскулярные методы лечения с использованием для закрытия фистулы спиралей или окклюдеров. Лечение часто эффективное, но все еще могут возникать рецидивирующие кровотечения, особенно в других местах.
Приобретенные фистулы обычно имеют единственное крупное сообщение, в этом случае эффективным является хирургическое лечение.