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Артериовенозный свищ

(АВ свищ)

Авторы:James D. Douketis, MD, McMaster University
Проверено/пересмотрено дек. 2023

Артериовенозная фистула – это патологическое сообщение между артерией и веной.

Артериовенозная фистула может быть врожденной (обычно затрагивает небольшие сосуды) или приобретенной в результате травмы (например, пулевого или колотого ранения) или эрозии артериальной аневризмы в смежную вену. У пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности, которым требуется гемодиализ, артериовенозная фистула создается хирургическим путем с целью обеспечения сосудистого доступа для процедуры.

Свищ может вызвать симптомы и признаки

Эмболы могут попадать из венозного в артериальное русло (вызывая изъязвление, когда они располагаются в дистальных сосудах), несмотря на разницу в давлениях, затрудняющих этот процесс. Если фистула располагается близко к поверхности кожи, ее можно пропальпировать, пораженная область обычно припухает и становится теплее окружающих кожных покровов, имеется расширение, а часто и пульсация поверхностных вен.

Над фистулой можно пальпаторно определить дрожание, а аускультативно выявить продолжительный мурлыкающий шум с его усилением во время систолы.

Иногда, если значительная часть сердечного выброса сбрасывается через фистулу к правым отделам сердца, развивается сердечная недостаточность с высоким выбросом.

Диагностика артериовенозной фистулы

  • Клиническая оценка

  • Иногда – УЗИ

Свищи диагностируются клинически на основе наличия вибрации, шума и других признаков.

Допплерография – оптимальный контрольный тест. Для свищей, которые невозможно визуализировать с помощью ультразвука, может использоваться магнитно-резонансная ангиография (МРА) или компьютерно-томографическая ангиография (КТА). При планируемом лечении с применением катетера обычно выполняется визуализация с использованием обычной ангиографии.

Лечение артериовенозной фистулы

  • Иногда используются методики чрескожной окклюзии

  • Иногда хирургическое вмешательство

Врожденные свищи не требуют лечения, пока не развиваются значительные осложнения. При необходимости могут использоваться чрескожные эндоваскулярные методы лечения с использованием для закрытия фистулы спиралей или окклюдеров. Лечение часто эффективное, но все еще могут возникать рецидивирующие кровотечения, особенно в других местах.

Приобретенные фистулы обычно имеют единственное крупное сообщение, в этом случае эффективным является хирургическое лечение.

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