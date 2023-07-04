Поражение периферических артерий

Перемежающаяся хромота является типичным проявлением заболевания периферических артерий. Перемежающаяся хромота - это ощущение боли, нытья, судорог, дискомфорта или усталости в ногах, возникающее при ходьбе и облегчающееся в покое. Симптомы хромоты обычно возникают в голенях, но возможно их появление в бедрах, ягодицах или (редко) руках. Перемежающаяся хромота – проявление вызванной нагрузкой обратимой ишемии, подобной стенокардии. При прогрессировании ОЗАНК расстояние, которое может проходить пациент без развития симптомов, может уменьшаться, а больные с тяжелым течением заболевания могут ощущать боли в покое, что является свидетельством необратимой ишемии. Боль в покое обычно более выражена в дистальных отделах конечности, усиливается при подъеме ноги (часто боль возникает в ночное время) и уменьшается, когда нога опускается ниже уровня сердца. Боль может носить жгущий, стягивающий или ноющий характер, но эти проявления неспецифичны.

Приблизительно у 20% пациентов с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей отсутствуют клинические проявления, иногда потому, что они недостаточно активны, чтобы возникла ишемия нижних конечностей. У некоторых больных наблюдаются атипичные симптомы (например, неспецифическое снижение толерантности к физической нагрузке, боль в тазобедренном или других суставах).

Легкая степень заболевания часто не вызывает никаких клинических проявлений. Умеренная и тяжелая степени заболевания обычно приводят к ослаблению или исчезновению периферической (подколенной, на тыле стопы и на задней поверхности голени) артериальной пульсации.

Когда конечность располагается ниже уровня сердца, она может становиться темно-красного цвета (называемое зависимым покраснением). У некоторых больных подъем ноги вызывает побледнение конечности и усугубляет ишемическую боль; когда же нога опущена, время венозного наполнения увеличивается (> 15 секунд). Отек обычно не возникает, если больной держит ногу неподвижной и в вынужденном положении, чтобы уменьшить болевой синдром. Пациенты с хроническим ОЗАНК могут иметь тонкую, бледную (атрофичную) кожу с уменьшением или полной потерей волосяного покрова. Дистальные отделы нижних конечностей могут ощущаться прохладными. Пораженная нога может чрезмерно потеть и становиться цианотичной, вероятно, вследствие повышенной активности симпатической нервной системы.

Поражение периферических артерий – кожные изменения Изображение DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Поскольку ишемия прогрессирует, могут появиться язвы (обычно на пальцах ноги или пятке, иногда на голени, бедре или стопе), особенно после местных травм. Язвы часто окружены черной некротической тканью (сухая гангрена). Они обычно болезненны, но больные с периферической невропатией (например, возникшей вследствие сахарного диабета или хронического алкоголизма) могут этого не ощущать. Инфицирование ишемических язв (влажная гангрена) происходит легко и приводит к быстропрогрессирующему панникулиту.

Уровень артериальной окклюзии влияет на симптоматику. ОЗАНК, затрагивающие аорту и подвздошные артерии, может вызвать ощущения перемежающейся хромоты в ягодицах, бедрах или голенях, боль в бедре и эректильную дисфункцию у мужчин (синдром Лериша). При бедренно-подколенных ОЗАНК хромота типично затрагивает голени, пульсации на артериях дистальнее бедренной артерии ослаблены или отсутствуют. При ОЗАНК большинства дистальных артерий можно пропальпировать пульсации на артериях бедренно-подколенного сегмента, но на стопах они отсутствуют.

Артериальное окклюзирующее заболевания иногда поражает верхние конечности, особенно проксимальный отдел левой подключичной артерии, вызывая быстрое утомление левой руки при физических нагрузках и иногда эмболические осложнения со стороны рук.