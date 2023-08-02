Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ), КТ-ангиография (КТА) или магнитно-резонансная ангиография (МРА)

О возможности диссекции аорты необходимо помнить у любого пациента с болями в грудной клетке и спине, необъяснимым синкопальным состоянием, необъяснимыми болями в животе, инсультом или остро возникшей сердечной недостаточностью, особенно когда пульс или артериальное давление на конечностях различаются. Этой группе пациентов требуется выполнение рентгенографии грудной клетки, в 60–90% случаев выявляется расширение тени средостения обычно с ограниченной выпуклостью, указывающей на участок аневризмы. Кроме того, часто обнаруживается левосторонний плевральный выпот.

У пациентов с острой болью в груди, изменениями при электрокардиографии (ЭКГ), указывающими на острый нижний инфаркт миокарда, и ранее не документированным шумом аортальной регургитации (AР) высока вероятность наличия расслоения аорты типа I, что вовлекает в процесс правую коронарную артерию (вызывая нижний инфаркт миокарда) и аортальный клапан (вызывая AР).

Расслоение аорты Изображение © Springer Science+Business Media

Расслоение брюшной аорты Изображение © 2017 Elliot K. Fishman, MD.

Если по результатам рентгенограммы грудной клетки подозревается диссекция, в кратчайшие сроки после стабилизации состояния пациента выполняется ЧПЭхоКГ, КТА или МРА. Видимый надрыв интимы или двойной просвет подтверждает диссекцию.

Многоплоскостное ЧПЭхоКГ обладает 97–99%-ной чувствительностью, а в сочетании с М-режимом эхокардиографии практически 100%-ной специфичностью. Данное исследование можно выполнить у постели больного менее чем за 20 минут без использования контрастных препаратов. Тем не менее КТА, как правило, является методом визуализации первой линии, поскольку часто она более быстро и широко доступна, чем ЧПЭ. Чувствительность и специфичность КТА находятся в пределах от 90 до 100% и от 87 до 100% соответственно (1).

МРА обладает 100%-ной чувствительностью и специфичностью при диссекциях аорты. Но это требует времени и не подходит для чрезвычайных ситуаций. Его лучше всего использовать при подозрении на расслоение аорты у стабильных пациентов с подострой или хронической болью в груди.

Контрастная аортография является альтернативой, если рассматривается возможность операции. Аортография позволяет не только оценить локализацию и степень диссекции, тяжесть аортальной регургитации и степень вовлечения главных ветвей аорты, но и определить необходимость одновременного выполнения коронарного шунтирования.

Необходимо провести эхокардиографию, чтобы проверить наличие аортальной регургитации и, таким образом, определить, следует ли одновременно провести пластику или заменить аортальный клапан.

Электрокардиография (ЭКГ) выполняется практически всегда. Однако диапазон полученных данных варьирует от нормальных до выраженных патологических изменений (при острой коронарной окклюзии или аортальной регургитации), поэтому тест для диагностики собственно расслоения не достоверен.

Определение уровней креатинкиназы-МВ и тропонина в сыворотке крови может помочь отличить расслоение аорты от инфаркта миокарда, за исключением случаев, когда расслоение аорты будет являться причиной инфаркта миокарда.

К рутинным лабораторным тестам можно отнести клинический анализ крови, в котором можно выявить небольшой лейкоцитоз и анемию, связанную с кровотечением. Повышение лактатдегидрогеназы может быть неспецифическим признаком вовлечения мезентериальной или подвздошной артерии.

На данном этапе диагностического поиска пациент должен быть проконсультирован кардио-хирургом.