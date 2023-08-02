Аневризмы ветвей аорты

Аневризмы могут возникать в любой крупной ветви аорты; такие аневризмы встречаются намного реже, чем аневризмы брюшного или грудного отдела аорты. Симптомы варьируют в зависимости от местоположения и типа пораженных артерий, но могут включать боль в областях, где аневризма сдавливает близлежащие структуры. Диагноз устанавливается по результатам ультрасонографии или КТ-ангиографии. Лечение заключается в эндоваскулярной установке стент-графта или хирургическом вмешательстве.

(См. также Обзор аневризм аорты [Overview of Aortic Aneurysms)], Аневризмы брюшной аорты [Abdominal Aortic Aneurysms], а также Аневризмы грудной аорды [Thoracic Aortic Aneurysms]).

Факторы риска аневризм ветвей аорты включают:

Атеросклероз

Артериальную гипертензию

Курение

Пожилой возраст

Локальная инфекция может быть причиной микотической аневризмы.

Аневризмы подключичной артерии иногда возникают у пациентов с шейными ребрами или синдромом лестничной мышцы.

Аневризмы висцеральных артерий встречаются редко. В структуре аневризм висцеральных артерий около 60% приходится на аневризмы селезеночной артерии, 20% – печеночной артерии, 5,5% – верхней брыжеечной артерии (1).

Аневризмы селезеночной артерии чаще встречается у женщин, чем у мужчин (4:1). Причины включают фиброзно-мышечную дисплазию медии, портальную гипертензию, многоплодные беременности, проникающую или тупую травму живота, панкреатит и инфекции.

Аневризма печеночной артерии в 2 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Они могут быть результатом перенесенной травмы живота, незаконного в/в потребления наркотиков, дегенерации медии артериальной стенки или периартериального воспаления.

Аневризмы почечных артерий могут привести к диссекции или разрыву, вызывая их острую окклюзию.

Аневризмы верхней брыжеечной артерии встречаются одинаково часто у мужчин и у женщин. Причины включают фиброзно-мышечную дисплазию, кистозный медионекроз аорты и травму.

Общие справочные материалы 1. Pasha SF, Gloviczki P, Stanson AW, Kamath PS. Splanchnic artery aneurysms. Mayo Clin Proc 2007;82(4):472-479. doi:10.4065/82.4.472

Симптомы и признаки аневризм ветвей аорты Многие аневризмы ветвей аорты являются безсимптомными. Симптоматика (если она присутствует) определяется расположением пораженной артерии. Аневризмы подключичных артерий могут вызывать локальную боль, ощущения пульсации, венозный тромбоз или отек (в результате компрессии прилегающих вен), симптомы дистальной ишемии, транзиторные ишемические атаки, инсульт, охрипость голоса (в связи с компрессией возвратного гортанного нерва) или нарушения моторной и сенсорной функции (вследствие компрессии плечевого сплетения). Аневризма артерий селезенки может вызывать боли в верхнем левом квадранте живота. Аневризма печеночной артерии может вызвать боли в правом подреберье и желтуху. Аневризма верхней брыжеечной артерии может быть причиной генерализованных болей в животе и ишемических колитов. Независимо от локализации микотические или воспалительные аневризмы могут быть причиной локальных болей и инфекционных осложнений (например, лихорадки, снижения веса, общей слабости).

Диагностика аневризмы ветвей аорты Ультрасонография, КТ или магнитно-резонансная томография (МРТ) Благодаря рутинной доступности аксиальной диагностической визуализации многие аневризмы диагностируются до разрыва. Кальцифицированные асимптомные аневризмы можно заметить на рентгене или других визуализирующих исследованиях, выполняемых по другим причинам. УЗИ или КТ обычно выполняется для определения или подтверждения аневризм ветвей аорты. Традиционная ангиография обычно используется для лечения или для оценки перфузии дистальных органов.

Лечение аневризмов ветвей аорты Хирургическое лечение (открытая операция) или реже имплантация стент-графта Лечение включает хирургическое удаление аневризмы и протезирование. У некоторых пациентов возможна эндоваскулярная имплантация стент-графтов. У пациентов с ассимптомным течением аневризмы решение о необходимости хирургического лечения основывается на оценке риска разрыва, локализации и размере аневризмы, а также интраоперационных рисках. Хирургическое лечение аневризмы подключичной артерии может включать предварительное удаление шейных ребер (при их наличии) перед удалением аневризмы и протезированием. Для аневризм висцеральных артерий характерен высокий риск разрыва и летального исхода, около 10%, особенно у женщин детородного возраста и больных с аневризмами печеночной артерии (>35%) (1). Таким образом, плановая реконструкция аневризм висцеральных артерий показана при Аневризмы > 2 см в диаметре

Аневризмы у беременных или у женщин детородного возраста

Симптоматических аневризмах в любой возрастной группе

Аневризма печени При наличии аневризм селезеночной артерии может обсуждаться возможность лигирования без артериальной реконструкции или иссечение аневризмы и сосудистой реконструкции. В зависимости от расположения аневризмы может понадобиться спленэктомия. При микотических аневризмах показана агрессивная антибактериальная терапия с учетом антибактериальной чувствительности. Обычно эти аневризмы требуют хирургического лечения. Справочные материалы по лечению 1. Garey ML, Greenberger S, Werman HA. Ruptured splenic artery aneurysm in pregnancy: a case series. Air Med J 2014;33(5):214-217. doi:10.1016/j.amj.2014.05.006