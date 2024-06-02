Синдромы короткого интервала QT (СКИQT) представляют собой чрезвычайно редкие врожденные или очень редко приобретенные нарушения функции или регуляции ионных каналов сердца, которые укорачивают продолжительность потенциала действия миоцитов желудочков, что отражается укорочением скорректированного по частоте интервала QT на ЭКГ.

(См. также Обзор аритмий и Обзор каналопатий).

Дисфункция ионных каналов сердца может включать:

Усиление функции реполяризации калиевых токовых каналов

Потеря функции деполяризующих натриевых или деполяризующих кальциевых токовых каналов

Утрата функции обмена Cl-/HCO 3 -

Следует отметить, что изменения в усилении функции реполяризационных калиевых токовых каналов или в потере функции деполяризующих натриевых или деполяризующих кальциевых токовых каналов противоположны тем, которые возникают при синдроме удлиненного интервала QT.

Возникающее в результате укорочение длительности потенциала действия наиболее заметно в эпикарде желудочков и может привести к полиморфной желудочковой тахикардии (ЖТ) или фибрилляции желудочков (ФЖ), часто приводящей к внезапной смерти. Вероятность развития желудочковых тахиаритмий возрастает с увеличением степени укорочения интервала QT, скорректированного по скорости (QTc). Некоторые пациенты с СКИQT также предрасположены к мерцательной аритмии. Сообщалось о перекрестном синдроме с синдромом ранней реполяризации.

Синдром короткого интервала QT классифицируют на основании специфического гена, в котором произошли мутации. К наиболее распространенным аномальным генам относятся KCNH2, KCNQ1, KCNJ2, и SLC4A3.

Заболевание протекает бессимптомно, за исключением случаев фибрилляции предсердий или ЖТ/ФЖ, которые могут вызывать сердцебиение, предобморочное состояние, обморок или остановку сердца.