Электрокардиография (ЭКГ)

Семейный анамнез

Провокационная проба, вызывающая характерные изменения ЭКГ

Генетические тесты

Диагноз должен быть заподозрен у пациентов, имеющих в анамнезе остановку сердца или обмороки неясной этиологии или при наличии в семейном анамнезе таких инцидентов, в случае, если у пострадавших нет структурных заболеваний сердца.

Первоначальная диагностика синдрома Бругада основывается на характерном паттерне ЭКГ, паттерне синдрома Бругада 1 типа (см. рисунок Тип 1 синдрома Бругада). тип 1 Бругада ЭКГ со значимой элевацией ST в отведениях V1 и V2 (иногда затрагивающей V3), что делает QRS комплекс в этих отведениях похожим на блокаду правой ножки пучка Гиса. Сегмент ST, образуя свод, нисходит к инвертированной Т-волне. Только спонтанный тип 1 ЭКГ-паттерна считается диагностическим для синдрома Бругада, в соответствии с Шанхайской шкалой синдрома Бругада (1).

Менее выраженные степени этих типов (тип 2 и тип 3 ЭКГ-паттерна синдрома Бругада) не рассматриваются как диагностические. Тип 2 и тип 3 паттерна могут измениться в тип 1, спонтанно, при лихорадке или в результате действия лекарств. Последний является основой для нагрузочного диагностического теста, обычно с введением аймалина, прокаинамида, флекаинида или пилсикаинида. Чтобы помочь в диагностике синдрома Бругада в пограничных случаях, была разработана система баллов (1). В таких случаях диагноз синдром Бругада считается возможным. Для установления диагноза необходимо применение клинического, семейного анамнеза и генетических критериев (1).

Роль электрофизиологического исследования в настоящее время обсуждается. Индуцируемая желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков с запрограммированной желудочковой стимуляцией, ограниченной 2 дополнительными стимулами, имеет показания класса IIa у бессимптомных пациентов со спонтанным ЭКГ-паттерном Бругада 1 типа для стратификации риска (2), но не является частью Шанхайской шкалы диагностики синдрома (1). Обычно рекомендуется генетическое тестирование, но его результативность составляет около 20% (3).

Диагностика синдрома Бругада включает в себя обследование и исключение других заболеваний, которые вызывают подобные кардиальные проявления, включая гипотермию, гипокальциемию, блокаду правой ножки пучка Гиса, аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка, острую эмболию легочной артерии и окклюзию левой передней нисходящей коронарной артерии ветви конуса правой коронарной артерии (1).

ЭКГ-паттерн типа 1 по Бругада