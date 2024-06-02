Аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия

ЭКГ

Иногда сигнал-усредненная ЭКГ

Визуализация сердца (например, эхокардиография, магнитно-резонансная томография, ангиография правого желудочка)

Иногда - биопсия правого желудочка

Генетические тесты

Скрининг членов семьи первой степени родства

Диагностика АПЖК затруднена при отсутствии выраженной систолической дисфункции правого желудочка, что приводит к недооценке анамнестических данных заболевания. АКПЖ следует особенно подозревать у молодых пациентов с сердцебиением, синкопальными состояниями, документально подтвержденными желудочковыми тахиаритмиями или реанимацией после необъяснимой остановки сердца в отсутствие клинически выраженной структурной болезни сердца.

Диагноз АКПЖ (аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка) часто впервые подозревают, когда выясняется, что желудочковые аритмии пациента имеют правожелудочковое происхождение, на что обычно указывает блок QRS в форме блокады левой ножки пучка Гиса с осью в верхней фронтальной плоскости (последнее помогает дифференцировать АКПЖ от более доброкачественной идиопатической желудочковой тахикардии правого отводящего тракта, которая обычно имеет ось QRS в нижней фронтальной плоскости).

Первоначальное обследование пациентов с подозрением на аритмогенную кардиомиопатию включает сбор анамнеза и семейного анамнеза, ЭКГ, 2-мерную эхокардиографию и МРТ сердца. Если не было выявлено спонтанной желудочковой аритмии, может потребоваться проведение нагрузочных тестов, амбулаторного мониторирования ЭКГ и/или электрофизиологических исследований. Если диагноз остается сомнительным, другие исследования могут включать усредненную по сигналу ЭКГ, электрофизиологическое исследование и эндомиокардиальную биопсию правого желудочка (1). Ангиография правого желудочка не является рутинной процедурой, однако, если она проводится, то может выявить характерные структурные аномалии, а также позволяет провести биопсию правого желудочка; однако результаты биопсии часто неспецифичны, и биопсия проводится редко.

Поскольку ни один тест не является диагностическим, международной рабочей группой были предложены основные и второстепенные диагностические критерии (2). Критерии включают:

Доказательства патологических изменений в правом желудочке при визуализирующих исследованиях

Биопсию правого желудочка, показывающую замещение миоцитов фиброзной и/или жировой тканью

Изменения реполяризации на ЭКГ, включая инверсию зубца Т в правых прекордиальных отведениях

Изменения деполяризации на ЭКГ, включая эпсилон-волны в правых прекордиальных отведениях

Сигнал-усредненная ЭКГ, показывающая поздние потенциалы

Документированные желудочковые аритмии, исходящие из правого желудочка

АКПЖ в семейном анамнезе или случаи внезапной смерти

Идентификация генной мутации, ассоциированной с АКПЖ

Ключевыми объектами, которые необходимо учитывать при дифференциальной диагностике, являются сердечный саркоидоз, спортивное сердце, миокардит и идиопатическая ЖТ выносящего тракта правого желудочка.

Генетическое тестирование обычно проводится у пациентов с подозрением на АКПЖ (аритмогенную кардиомиопатию правого желудочка). Диагностическая значимость теста составляет около 50% при выполнении критериев целевой группы (3).

Члены семьи первой степени родства пациентов имеют значительный риск заболевания. Начиная с возраста 10–12 лет и каждые 1–3 года после этого, они должны проходить клиническое обследование (для выявления симптомов, указывающих на аритмию), ЭКГ, амбулаторное мониторирование ЭКГ и эхокардиографию. Генетическое тестирование проводится, если в первом, привлекшем внимание, случае выявлена мутация. Члены семьи без индекса мутации освобождаются от последующего обследования.