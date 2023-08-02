Специфические фобические расстройства заключаются в наличии стойких, необоснованных, интенсивных страхов (фобий) определенных ситуаций, обстоятельств или объектов. Опасения вызывают тревогу и избегание. Причины фобий неизвестны. Фобии диагностируются на основании истории болезни. Лечение в основном состоит из экспозиционной терапии или гипноза.

(См. также Обзор тревожных расстройств [Overview of Anxiety Disorders]).

Специфическая фобия – это страх и беспокойство по поводу конкретной ситуации или объекта, избыточные по отношению к реально существующим опасности или риску. Как правило, ситуация или объект избегаются человеком, когда это возможно, но при неизбежности их влияния тревога быстро развивается. В ряде случаев она может усиливаться до уровня панической атаки. Люди со специфическими фобиями обычно признают, что их страх является необоснованным и чрезмерным.

Специфические фобии являются наиболее распространенными тревожными расстройствами. Среди наиболее распространенных страхов можно перечислить: страх животных (зоофобия), высоты (акрофобия) и грозы (астрафобия или бронтофобия). Специфическими фобиями страдают около 8% женщин и 3% мужчин в течение любого 12-месячного периода (1). Некоторые из них не причиняют больших неудобств – например, страх змей (офидиофобия) у жителей города, который проявляется, только если они идут в поход в местность, где встречаются змеи. Однако другие фобии серьезно мешают функционированию — например, когда люди, работающие на верхнем этаже небоскреба, боятся закрытых, ограниченных мест (клаустрофобия), таких как лифты. Особенностью людей с фобией крови, игл или травм является то, что их тревога может привести к обмороку из-за чрезмерного вазовагального рефлекса, который вызывает брадикардию и ортостатическую гипотензию. Фобии также могут поставить под угрозу медицинское обслуживание, например, когда страх перед иглами приводит к отказу от взятия анализов крови и/или проведения вакцинации.

Общие справочные материалы 1. Wardenaar KJ, Lim CCW, Al-Hamzawi AO, et al: The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys. Psychol Med 47(10):1744-1760, 2017. doi: 10.1017/S0033291717000174

Симптомы и признаки специфических фобий У пациентов со специфической фобией развивается выраженный страх или беспокойство в ответ на определенный объект или ситуацию, которые позже могут сопровождаться избеганием.

Диагностика специфических фобий Критерии Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, 5-е издание, переработанное (DSM-5-TR) Чтобы соответствовать диагностическим критериям DSM-5-TR для конкретной фобии, пациенты должны иметь (1) Заметный стойкий (≥ 6 месяцев) сильный страх или тревога по поводу конкретной ситуации или объекта. Кроме того, имеются все нижеперечисленные признаки: Ситуация или объект почти всегда вызывают немедленный страх или тревогу.

Пациенты активно избегают таких ситуаций или объектов.

Страх или тревога не пропорциональны фактической опасности (исходя из социокультурных норм).

Страх, тревога, и/или избегание причиняют значительный дискомфорт или значительно затрудняют социальную или профессиональную деятельность. Диагноз специфической фобии не должен ставиться, если клиническая ситуация точнее описывается другим диагнозом. Следует отметить, что специфическая фобия обычно сопутствует ряду других патологических состояний психики, таких как другие виды тревожных расстройств, депрессивные и биполярные расстройства, заболевания, связанные с употреблением психоактивных веществ, соматоформные проявления и связанные с ними заболевания и расстройства личности (особенно зависимое расстройство личности). Справочные материалы по диагностике 1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, pp 224-229.